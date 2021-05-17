Германия признала геноцид двух народов в Намибии

Германия и Намибия предварительно согласовали договор о признании убийства десятков тысяч представителей народов гереро и нама в Намибии германскими колониальными войсками геноцидом и компенсации за эти преступления.

Германия согласилась признать убийства представителей народов гереро и нама геноцидом. Документ, в котором закрепляется этот факт, по информации Deutschlandfunk, был подписан в Берлине бывшим депутатом от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом и бывшим дипломатом из Намибии Зедекией Нгавирю. Ожидается, что через две недели на этом соглашении официально поставят свои подписи министры иностранных дел обоих государств, передает Deutsche Welle.

Также была достигнута договоренность о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит парламент Намибии, где в торжественной обстановке официально принесет извинения за это преступление. В качестве компенсации за него Германия выделит определенную сумму на финансирование развития регионов, где проживают оба пострадавших народа.

Между тем, ни Рупрехт Поленц, ни пресс-служба министерства иностранных дел ФРГ ая не прокомментировали информацию о парафировании соответствующего договора, сославшись на конфиденциальность вопроса. Официальный представитель МИД Германии указал, однако, что «переговоры с Намибией проходят в конструктивной и доверительной атмосфере».

С 1884 по 1915 годы Намибия была германской колонией. После восстания среди народов гереро и нама германские колониальные войска в период между 1904 и 1907 годом убили несколько десятков тысяч человек. Переговоры о признании этих действий геноцидом велись между двумя странами с 2015 года. Официальные извинения за преступления колониальных войск в Намибии в Германии не были принесены до сих пор.

В прошлом году Берлин на переговорах по проработке колониального прошлого согласился выплатить Намибии 10 млн евро компенсации, однако президент Намибии Хаге Гейнгоб назвал предложение по-прежнему «неприемлемым».