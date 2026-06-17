Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Постпред Ульянов поиронизировал над угрозами немецкого генерала Калининграду
Постпред Ульянов высмеял угрозы немецкого генерала Калининграду
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сыронизировал над громкими заявлениями командующего немецкой авиацией о возможных атаках НАТО на Калининград и другие города.
«Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», – написал он в соцсети Х.
Так постпред Ульянов иронично прокомментировал планы ВВС Германии наносить удары по России.
Поводом для комментариев российских дипломатов стал пост норвежского политолога Гленна Дизена, который заявил, что подобные угрозы со стороны ФРГ ведут к началу третьей мировой войны.
Ранее Нойманн в интервью британской The Telegraph заявил о готовности НАТО наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря. Репост этого интервью Ульянов приложил к своему посту.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Берлин нарывается на жесткий ответ. По его словам, такие действия втягивают западный блок в ядерный апокалипсис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал силы НАТО нанести удары по Калининграду. Захарова назвала неонацистом угрожавшего ударить по России командующего Люфтваффе.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, при которой глава люфтваффе угрожает России небоеспособными ВВС.