Приморский океанариум отреагировал на видео с избиением тренером белух

Появление в интернете видеоролика, где тренер Приморского океанариума бьет двух белух, стало поводом для внутреннего расследования, сообщил представитель пресс-службы океанариума.

«В океанариуме ведется внутреннее расследование по факту происшедшего. В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное», – сказал РИА «Новости» представитель пресс-службы.

Он отметил, что никаких повреждений животные не получили. В свою очередь руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын сообщил, что экологи коалиции «Свободу косаткам и белухам» намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу видео.

«Это ненормальные методы, варварские, попадают под статью о жестоком обращении с животными. Это не дрессировка, а избиение. Мы хотим обратиться в правоохранительные органы», – сказал Лисицын.

Накануне издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором тренер бьет рукой двух белух по мордам, а потом одну из них пинает ногой.

В октябре 2017 года в Приморском океанариуме погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха, которая запуталась в снастях. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен.

В мае правительство предложило запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства, также были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.