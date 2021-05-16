Полянский призвал Запад отреагировать на притеснение оппозиции на Украине

ОБСЕ и ее мониторинговая миссия должны отреагировать на притеснение оппозиции на Украине, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Власти Украины сначала пытались заставить замолчать рупоры оппозиции – телевизионные каналы. Кроме того, они начали посягать на положение русского языка в стране. Опять же, это происходит прямо под носом у наших западных коллег, у ОБСЕ, у (ее) мониторинговой миссии. Они должны высказаться на этот счет и назвать вещи своими именами. Это нападение на оппозицию», – сказал Полянский в интервью RT.

По его словам, Украина обеспокоена из-за той силы, которую набирает оппозиция, именно официальный Киев, считает Полянский, выступает за более радикальные меры для того, чтобы не дать гражданам возможности выражать свое мнение «иным путем».

«Я бы сильно удивился, если бы со стороны наших западных коллег последовала какая-то иная реакция, отличающаяся от слов о том, что партия господина Медведчука (главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – прим. ВЗГЛЯД) – это часть российского влияния (или, как они любят говорить, «злонамеренного влияния») и что они поддерживают деятельность Украины», – высказался Полянский.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.

Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.

Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.