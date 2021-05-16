Глава РАН назвал причины падения качества образования в России

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16 мая, воскресенье | Последнее обновление — 17:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Испании на АЭС произошел пожар
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16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают.
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Каждый человек – включая вас, меня или ребенка, который еще находится в утробе – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать.
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Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Глава РАН назвал причины падения качества образования в России
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Падение качества образования в России обусловлено отсутствием идеологии в российских школах, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
«Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается... Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране», – цитирует его РИА «Новости». Глава РАН выступил на форуме «Молодежь и наука».
Также Сергеев предложил внедрять в школы ценность науки, глава РАН уверен, что со временем это поможет российским ученым соревноваться за лидерство с другими странами. Сергеев отметил, что профессия учителя не считается престижной.
Глава РАН уверен, что решение проблемы повышения качества высшего образования необходимо искать на уровне школ, где сейчас наблюдается целый ряд проблем.
Ранее на форуме «Молодежь и наука» заявили о создании научного центра по IT, биологии и химии.
Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.
«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.
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Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.
Французы приветствовали решение России по США и Чехии
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о списке «недружественных государств», предложив добавить туда еще несколько стран.
«Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. (…) Москва проявила правильную инициативу», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
«Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», – считает Ja9978.
Другой комментатор призвал перестать называть эти страны «недружественными государствами», так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и «атаковать прямо в лоб».
Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список.
«Здесь не хватает только Франции и Польши!» – заявил gauloisrefractaires.
«Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете», – отметил Le Magicien.
«Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон», – написал LETITAN.
По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции – это «не улица с односторонним движением».
«Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома», – заключил Charlattend.
Накануне был утвержден список недружественных России государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.
Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией
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Комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией.
В докладе Европарламента указывается, что первый принцип предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию «русскоязычной пропаганде». В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием, сообщает RT.
Руководству ЕС также рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы после предстоящих осенью выборов, если союз признает их фальсифицированными.
Авторы доклада считают, что России следует рассказать о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.
Кроме того, предлагается принять для России стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая некогда была запущена Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.
В Европарламенте также отметили, что для «защиты демократии во всем мире» союзу необходимо объединиться с США, а при построении сотрудничества с Москвой всегда учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.
В качестве первого шага авторы проекта призывают европейские страны приостановить сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток – 2».
Евросоюзу предлагается объединить усилия с НАТО и международными партнерами для оказания давления на Москву, чтобы предотвратить ее «вмешательство» в дела региона «Восточного партнерства» и заставить вернуть «оккупированные территории восточных государств – соседей ЕС».
В конце доклада отмечается, что в случае продолжения «агрессивных действий» Евросоюзу необходимо рассмотреть вариант отключения России от платежной системы SWIFT. Руководству ЕС также предложили составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
Кроме того, в пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств.
Чехии потребовались разъяснения по списку недружественных России стран
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Посол Чехии в России Витезслав Пивонька выразил мнение, что Москва должна по сути объяснить, как может отразиться на работе дипломатического представительства республики включение Чехии в список недружественных России государств.
Посол Чехии в России выразил мнение, что Москва «должна была бы, по сути, объяснить [Праге], что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств [Чехии в России]», передает ТАСС.
«Будем ждать российской реакции», – приводит слова дипломата irozhlas.cz. Пивонька также сообщил, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате 19 местных служащих.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Появилось фото гендерно-нейтральной феи-крестной из «Золушки»
В Сети появились первые кадры с феей-крестной, которую играет в фильме по мотивам сказки «Золушка», темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры мюзикла. Главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо. Принца Роберта на экране воплотит британец Николас Голицын. Однако основное внимание привлек Портер, который является открытым геем. Он получил роль Феи-крестной с нейтральным гендером, сообщает «ФАН».
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Американская компания решила подготовить новую «Золушку» для цифровой премьеры, которая состоится в сентябре 2021 года. Посмотреть ее можно будет сразу на стриминг-сервисе Prime Video.
Ранее сообщалось также, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Пушков отреагировал на заявление Чубайса о ненависти к советской власти
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.
«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал», – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. «Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс.
В Госдуме отреагировали на выдвинутые ЕС принципы ведения дел с Россией
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией «очередным политическим словоблудием».
Ранее комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде».
«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» – цитирует РИА «Новости» депутата.
Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что «мы ответим зеркально». «Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека – пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил он.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
Комментатор Черданцев пожаловался на зарплату в 600 тыс. рублей
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что получает от 600 тыс. рублей в месяц, однако выразил мнение, что «зарабатывает до смешного мало».
«Считаю, что я зарабатываю до смешного мало – с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа «Все на матч», – сказал Черданцев в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью», которое опубликовал телеканал «Рен-ТВ».
Комментатор отметил, что в одиночку содержит семью и родителей. При этом он рассказал, что во время пандемии покупает билеты в бизнес-класс ради безопасности.
В качестве примера достойного заработка Черданцев привел в пример итальянского журналиста, который ведет шоу о футболе и зарабатывает 500 тыс. евро в год.
«И это только за одну программу. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз», – заявил Черданцев.
В феврале юморист Владимир Винокур предложил организовать финансовую помощь для артистов на государственной службе. В мае прошлого года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса.
Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. Певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.
В свою очередь заслуженная артистка России Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер.
В ноябре 2020 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры, поскольку съемки и работа театров не запрещены. В октябре президент Владимир Путин сообщал, что правительство рассматривает дополнительные меры поддержки для учреждений культуры в период пандемии коронавирусной инфекции.
Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера
Российский болельщик растрогал шведского тренера Пера Юханссона подарком. После матча полуфинала чемпионата России по гандболу между командами «Астраханочка» и «Ростов-Дон» он вручил ему сырую рыбу и бутылку водки.
«Россия, конечно, во многих отношениях совершенно особенная страна. Но когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону после матча в знак благодарности вручил мне это, я был растроган до слез», – написал тренер на своей странице в Twitter.
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В свою очередь подписчики тренера также отреагировали на его эмоции, отметив, что «в России классные фанаты», сообщает «ИноСМИ».
«Прекрасный способ отблагодарить», – написал Anders Wiberg.
«Пакет рыбы – не худший подарок!», – считает henkegolla.
«Хорошая благодарность тому, кто дарит радость и энтузиазм. Такой и должна быть болельщицкая культура», – отметил Fredrik Ludl.
«Вот ты счастливчик!», – добавил lars ohlsson.
Напомним, по данным ВЦИОМ, более половины (56%) россиян занимаются спортом. Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%).
Британцы высмеяли рекламу армии США
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Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих.
В видеоролике американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь – капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны, сообщает телеканал «360».
Британцы стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
«Ну все, русские победили. И Китай тоже!» – написал один из пользователей.
«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», – поддержал другой.
«Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях.
Кроме того, британские читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад.
В апреле читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
При перестрелке на границе Азербайджана с Ираном погибли двое военных
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Двое военнослужащих Азербайджана погибли в перестрелке на границе с Ираном, сообщила азербайджанская госпогранслужба.
По данным пограничного ведомства, около 16.00 (15.00 мск) трое неизвестных предприняли попытку нарушить азербайджанско-иранскую границу в районе села Гендере Ярдымлинского района. Отмечается, что на требование остановиться нарушители не отреагировали и открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия, сообщают РИА «Новости».
«В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось», – говорится в заявлении.
На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ. Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация.
«В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана», – отмечается в заявлении.
По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.
«Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона», – добавили в ведомстве.
В апреле госпогранслужба Азербайджана сообщала, что на границе Азербайджана с Ираном произошел вооруженный инцидент, один из нарушителей получил ранения.
В США назвали отличие между Путиным и Байденом
Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена «не провоцировать» российского лидера Владимира Путина, отметив, что он очень осведомлен и активен.
Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, передает РИА «Новости».
В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран.
«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», – ответил irishfreedom888.
Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.
«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» – написал с иронией freethinker438.
«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире», – отметил af_1976.
Ранее Байден заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, заявила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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Китай решил сыграть активную роль в восстановлении мира в Афганистане
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Пекин и Исламабад должны усилить стратегический диалог и сыграть более активную роль в восстановлении мира в Афганистане, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
«Поспешность вывода войск США из Афганистана нанесла серьезный удар по процессу мирного урегулирования в этой стране. Мы считаем, что ООН способна сыграть в этой ситуации должную роль», – приводит слова Ван И ТАСС.
Китайский министр уточнил, что странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества следует уделить пристальное внимание урегулированию ситуации в Афганистане, а также высоко оценил усилия Пакистана в этом направлении. «Пекин и Исламабад должны усилить стратегический диалог и сыграть более активную роль в восстановлении мира в Афганистане», – подытожил Ван И.
В пятницу президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. В прошлую субботу стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан.
3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».
13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Бывшая советница Рейгана попросила у Путина гражданство России
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Бывшая сотрудница Госдепа, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, отметив, что это будет для нее честью.
По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела, передает РИА «Новости».
«Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor (предатель – прим. ВЗГЛЯД). Я человек, который против Америки», – призналась Масси.
Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.
По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.
Она написала несколько книг о России, включая «Земля Жар-птицы. Краса былой России» (1980) и «Павловск: Жизнь русского дворца» (1990).
В 2020 году итальянский волонтер и преподаватель Валерио Дзанетти в ходе встречи президента России Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос. Через неделю волонтер получил российский паспорт. После присяги итальянец поблагодарил президента страны Владимира Путина и сотрудников полиции за содействие в получении гражданства.
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