На форуме «Молодежь и наука» заявили о создании научного центра по IT, биологии и химии

В городе Балахна Нижегородской области откроют специализированный учебный научный центр (СУНЦ) по IТ-направлению, биологии и химии, в нем также будут обучаться школьники, заявила министр образования региона Ольга Петрова в кулуарах форума «Молодежь и наука».

Специализированный учебный научный центр (СУНЦ) откроется в Балахне к 1 сентября, рассказала министр образования ТАСС.

«Специализированный учебный научный центр был инициирован нашим министерством науки и высшего образования. Мы создаем его на базе Балахны, это не случайно. Мы хотим усилить регион, потому что в городе у нас есть и сильные лицеи – базовые школы РАН, и центр одаренных детей, который имеет большое количество обучающихся. Запуск [центра] у нас [состоится] 1 сентября», – пояснила Петрова.

В проекте примут участие местные предприятия, заинтересованные в кадрах, с нового учебного года его начнут посещать ученики 10-11-х классов. «Основная цель, чтобы 70% выпускников пошли обучаться в вуз, должно быть также большое количество олимпиадников. В целом стоимость [проекта составляет] 534 млн, есть доля внебюджетного софинансирования. Предприятия тем самым показывают, что они заинтересованы в проекте», – указала она.

На площадке форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, договорившись о поставке в Югру пассажирских судов и создании там плавающей поликлиники

«Мы обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества и производства «Метеоров» (скоростное пассажирское судно на подводных крыльях), которые уже в ближайшее время должны быть поставлены <...> обсуждали плавающую поликлинику, которую можно тоже произвести, экранопланы и другие направления», – рассказал Никитин.

Комарова пояснила, что плавающая поликлиника с 1993 года используется в регионе для обслуживания населения в труднодоступных территориях, однако сейчас судно исчерпало свой ресурс.

Форум начался 15 мая в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородского университета имени Лобачевского, мероприятие продлится до 17 числа. В форуме принимают участие свыше 500 человек на площадках вуза и правительства региона, более 2 тыс. человек участвуют в онлайн-формате на коммуникационной платформе «ММСО.Коннект».

В ходе мероприятия проводятся стратегические сессии, экспертные панельные дискуссии, а также встречи и пленарные лекции ведущих мировых ученых – победителей программы мегагрантов.

Форум «Молодежь и наука» – одно из центральных событий Года науки и технологий в России. Он проходит совместно с XXIX всероссийским фестивалем «Российская студенческая весна» и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.