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В ДНР заявили об установке ВСУ мин у дорог и домов в Донбассе
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Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе.
«Противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан», – цитирует РИА «Новости» представителя.
По его данным, отмечается минирование местности противотанковыми минами в непосредственной близости к дорогам общего пользования и жилых кварталах, в районах Марьинки и Богдановки.
Ранее начальник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подозревают, что в Донбасс прибыли украинские диверсанты, которые собираются устроить теракты на одном из объектов жизнеобеспечения.
В пятницу Басурин сообщил, что украинские силовики за последнюю неделю установили около 450 мин на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Украинского депутата избили в эфире ток-шоу
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Экс-депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли.
Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями, передает РИА «Новости».
В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от «Слуги народа» осталась гематома.
Напомним, Брана нередко становится героем скандалов. В декабре 2018 года Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада». В апреле 2019-го он напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша. В августе 2020 года Барна, известный также попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева, назвав их быдлом.
На Украине решили создать новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что данное решение «поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании», по его мнению, «в ближайшее время будет указ президента про это», передает РИА «Новости».
По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых - утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году.
Между тем украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».
Суд отправил Медведчука под домашний арест
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Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, он назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
«Следственный судья постановил относительно ходатайства... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука – отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания... сроком до 9 июля 2021 года включительно», – сказал судья Вячеслав Пидпалый, сообщает РИА «Новости».
Также суд обязал Медведчука сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, являться в суд и к следователю по первому требованию. Помимо этого, суд отказал защите и не отпустил политика под поручительство депутатов Верховной рады Украины.
После решения суда о домашнем аресте Медведчук заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью. Также он добавил, что будет принимать решение об обжаловании домашнего ареста.
«Мы сейчас будем советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и в плане дальнейшего проведения всех следственных действий», – сказал политик. Он добавил, что вместе с командой продолжит борьбу с тем, чтобы опровергнуть «надуманные против него обвинения». Медведчук пообещал, что во время домашнего ареста будет «давать интервью и работать над материалами дела».
Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины
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Лидер «Единой России», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения властей Украины против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
Медведев выразил поддержку «Оппозиционной платформе». Зампредседателя Совбеза России убежден, что обвинения против Медведчука и его соратника Тараса Козака «не имеют под собой ни малейших оснований». Медведев заявил, что «если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно». «Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Медведев считает, что «бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам» о российской принадлежности Крыма, который «не является частью Украины», хотя это «делает абсурдной саму формулировку обвинения» – «хищение национальных ресурсов». Как полагает Медведев, «Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетен сюда формально», украинские власти пытаются «окончательно уничтожить» Медведчука, ведь тот «не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений» с Россией. Такие политики «неугодны Украине» и «еще меньше угодны Западу».
Зампредседателя Совбеза России уверен, что «угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц». Он предполагает, что в итоге такие действия «приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие». Медведев посоветовал «президенту Зеленскому и его друзьям» заняться «решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море», а «не устраивать охоту на ведьм», обреченную «на провал». «Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала», – заявил Медведев.
Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте, назначив политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что Медведчук и его однопартиец Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
На Украине потребовали арестовать Медведчука на два месяца
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Украинский прокурор требует арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
«Прошу применить к подозреваемому Медведчуку меру пресечения в границах срока досудебного расследования до 10 июля 2021 года... и определить залог в размере 300 млн 930 гривен (10,9 млн долларов)», – цитирует агентство УНН прокурора.
Отмечается, что в случае внесения залога прокурор просит обязать Медведчука сдать паспорта следователю и носить электронный браслет, а также являться к следователю по первому требованию.
Прокурор напомнил, что Медведчука подозревают в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. «Обоснованность подозрения Медведчука полностью подтверждена собранными доказательствами», – сказал он.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»
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Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции площадью 4 тыс. квадратных метров и жить как герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько
«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. квадратных метров, жить как (герой сериала «Слуга народа») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», – приводит текст обращения РИА «Новости».
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых – в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед – а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе», – говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко – единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
В мае 2020 года в офисе президента Украины обратили внимание, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, призвав не переносить кинообраз на реальную жизнь.
В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
В СНБО предложили обменять Медведчука на осужденных в России украинцев
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Украина могла бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Данилов в интервью каналу «Украина 24» не исключил возможности обмена Медведчука на осужденных Москвой граждан Украины, в случае если вина политика будет доказана в суде, передает «Царьград».
«Если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», – сказал он.
При этом Данилов отметил, что решение об обмене должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
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Пушков похвалил Климкина за «здравомыслие»
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-главу МИД Украины Павла Климкина иногда «все же посещают здравые мысли».
Так Пушков прокомментировал в Telegram реакцию Климкина на слова президента России Владимира Путина о том, что Украина превращается в «анти-Россию».
«Иногда (...) Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву – и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений России и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа», – написал сенатор.
Ранее Климкин заявил, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает украинский экс-министр.
Напомним, Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР
Киеву следует вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) для разрешения конфликта на юго-востоке Украины, такого мнения придерживается большинство украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
Так, за прямые переговоры с республиками выступают 52,9% респондентов, не поддерживают из проведение 39%, затруднились ответить 10,1%, передает РИА «Новости».
Необходимой встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам Донбасса считают 70,8% опрошенных, не поддерживают ее 22,1%, затруднились ответить 7,1%.
Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» c 28 апреля по 6 мая во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса методом индивидуального интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,83%.
Напомним, против прямых переговоров с республиками Донбасса выступает Киев. Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что самая главная проблема минского формата – это отказ Украины от ведения прямых переговоров со сторонами конфликта в лице ДНР и ЛНР. «Именно это заводит переговоры в тупик. Украина пытается с кем угодно обсуждать проблему Донбасса, кроме самих участников конфликта», – убежден советник главы ЛНР.
Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Россия же настаивает на проведении прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными республиками. По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев пытается затянуть в нормандский формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: «Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом».
Жена Зеленского заявила о желании супруга принести мир в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет принести мир в Донбасс, заявила его жена Елена.
Зеленская сказала, что ее супруг тяжело переживает потери на линии соприкосновения. По ее словам, нужно верить в «украинский Донбасс». «Есть люди, которые хотят вернуться туда, но живут здесь. Есть люди, которые живут там и ждут. Есть другие, и как с этим быть – время покажет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
Она заверила, что ей не бывает стыдно за мужа как за президента, Зеленская считает, что «у него получается» руководить Украиной. Сам Зеленский не изменился, сказала его жена, но его публичная риторика стала более жесткой, так как «больше улыбаться и быть лояльным сил нет».
Дети к новой жизни «уже как-то начинают привыкать», сообщила супруга президента. Старшая дочь Александра «сразу очень болезненно это воспринимала и протестовала, и сейчас есть постоянные упреки, почему ей выбрали такую жизнь». «А малый (Кирилл) – счастливый, ему нравится мужская компания», – сказала Елена Зеленская.
Комментируя свое отношение к бывшему главе государства Петру Порошенко, она заявила, что не испытывает никаких «глубоких» эмоций, «ненависти нет». Жена президента Украины заявила, что Зеленский меньше всего сейчас думает о своей безопасности, рейтингах и риске попасть в тюрьму. «Есть вещи, которые он никогда не сделает. А если он этого не сделает, то и тюрьмы не может быть никакой», – сказала она.
Напомним, по словам Зеленского, никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела». Он призвал внести изменения в Минские соглашения.
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Зеленский пригрозил олигархам участью Медведчука
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Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» госбезопасности Украины, подобные методы будут предприняты и «против других олигархов», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», – написал Зеленский в колонке для издания «Фокус».
Он также пообещал, что подобные методы «минусовки» будут предприняты и против других олигархов пока все они «не станут просто крупными бизнесменами».
При этом о решении суда по пресечения Медведчуку Зеленский ничего не написал.
В четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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В Кремле опровергли планы России «поглотить» ДНР и ЛНР
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В Кремле опровергли заявления о планах России присоединить Донбасс, о которых, по утверждению агентства Bloomberg, якобы говорится в одном из документов Евросоюза.
«Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Ранее Bloomberg со ссылкой на документ ЕС сообщил, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям. Также Bloomberg утверждает, что если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что жители республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года. «Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политических правах. 500 тыс. человек, принявшие российское гражданство, примут участие в выборах в Госдуму», – сказал он.