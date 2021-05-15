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Зидан решил уйти с поста главного тренера мадридского «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проинформировал футболистов команды о том, что покинет свой пост по окончании сезона-2020/21, сообщил портал Goal.
За два тура до финиша чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на два очка. В нынешнем сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в котором по сумме двух матчей уступил лондонскому «Челси» (1:1, 0:2), передает ТАСС.
Зидану 48 лет. Француз был назначен тренером «Реала» в 2019 году. Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба – 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.
В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе «Реала»), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе «Ювентуса»). В 1998 году был удостоен награды «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым – первенства Европы (1996).
Ранее Зидан уже тренировал мадридский клуб – с 2016 по 2018 год. В январе 2021 года Зидан заразился коронавирусом. В 2017 году Зидан был признан лучшим тренером мира.
Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал, откуда у людей берутся психические проблемы в жизни. Блогеры отреагировали на откровения политика.
Перед приходом на шоу Жириновский опубликовал пост в Telegram, в котором сообщил, что уехал закрывать «Вечерний Ургант».
«Ваня дошутился... Уехал закрывать...» – написал он.
Во время передачи Жириновский рассказал зрителям о своем детстве и поделился подробностями личной жизни. «Я ее раздел, а сам не успел. Родители же могут вернуться. Она-то быстро оденется, а мне что? А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни? Когда я женился – еще одна травма. Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?» – поделился политик.
Данный выпуск шоу получил большой отклик в Сети, передачу также активно комментируют блогеры. Так, телеведущая Ксения Собчак отметила, что танцующий в программе Жириновский похож на 45-го президента США Дональда Трампа. «Золотой фонд воспоминаний Жириновского о любви, сексе и ужасах брачной ночи», – написала она в своем Telegram.
«Субботний асмр и антистресс: полторы минуты танцующего Жириновского (в реальном времени!) на шоу Вани Урганта», – добавила Собчак.
«Как все-таки круто что он у нас есть», – отреагировал на выпуск шоу журналист и блогер Максим Кононенко в своем Telegram.
«Наконец раскрыто происхождение психологических травм Жириновского», – говорится в Telegram-канале «Антиглянец».
Напомним, Жириновский пригрозил закрыть передачу после того, как Ургант пошутил над политиком в эфире «Вечернего Урганта». Тогда Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым сравнили взаимоотношения политика и главы КПРФ Геннадия Зюганова «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне». Ургант ответил на угрозу лидера ЛДПР. Шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается для привлечения внимания.
США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита
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США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита, за обеспечение верховенства права в регионе, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах», заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.
«Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет истории организации восемь стран вместе обсуждали эти вопросы. <…> Мы можем сотрудничать по всему спектру вопросов, которые вписываются в международные рамки. Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды», –приводит слова Берникэт ТАСС.
По мнению исполняющей обязанности помощника госсекретаря США, необходимо, чтобы в Арктике наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах». «Мы хотели бы и дальше видеть это», – добавила Берникэт.
Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.
В среду российский посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов призвал не допустить конфронтации в Арктике. Днем ранее в Совбезе обвинили Запад в стремлении сорвать стратегические проекты России в Арктике под предлогом охраны природы в целях недобросовестной конкуренции.
В апреле глава Пентагона заявил об усилении конкуренции за ресурсы Арктики. Ранее в том же месяце Москва обвинила НАТО в провокациях в Арктике, стремлению стран альянса к милитаризации региона и намерении использовать в целях сдерживания России. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
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МИД отреагировал на сообщения о пропаже вооружения после взрывов в Чехии
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Чехия не может провести объективное расследование произошедшего во Врбетице и не нашла ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину на «внешнего врага» в лице России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новые подробности вокруг дела о взрывах на чешских складах.
Ранее пражское издание Mladа fronta DNES сообщило, что после взрывов на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.
Как отметила Захарова, в российском МИД обратили внимание на материал «о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений». «От имени фирмы Imex Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство Imex Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Дипломат подчеркнула, что, судя по сообщению издания, в этот раз от комментариев отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу. По ее словам, «складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий».
«Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», – добавила Захарова.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.
Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.
Между тем 10 мая вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.
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Французы приветствовали решение России по США и Чехии
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о списке «недружественных государств», предложив добавить туда еще несколько стран.
«Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. (…) Москва проявила правильную инициативу», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
«Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», – считает Ja9978.
Другой комментатор призвал перестать называть эти страны «недружественными государствами», так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и «атаковать прямо в лоб».
Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список.
«Здесь не хватает только Франции и Польши!» – заявил gauloisrefractaires.
«Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете», – отметил Le Magicien.
«Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон», – написал LETITAN.
По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции – это «не улица с односторонним движением».
«Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома», – заключил Charlattend.
Накануне был утвержден список недружественных России государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.
Охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве
Школьник катался на самокате возле магазина на юго-западе Москвы, охранник выстрелил в него сигнальной ракетой, в результате десятилетний мальчик получил гематому.
«По предварительной информации, около 23.00 14 мая десятилетний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы. Отмечается, что мальчик получил гематому на руке. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Для обследования он был доставлен в медучреждение
Также организована проверка инцидента следователями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших на детской площадке в Дзержинске. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию.
Соловьев сыронизировал по поводу возмущения НАТО
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс «не может принять, когда нарушается международное право».
«Нет. Не так. Должно быть так: НАТО не может принять нарушение международного права, если, конечно, это международное право не нарушается самой НАТО», – написал Соловьев в своем Telegram.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции, заявил, что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом выступает за сохранение экономического давления на Москву.
«НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право», – отметил он.
Напомним, полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Чубайс сказал, за что ненавидит советскую власть
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Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья.
«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс в интервью «Коммерсанту».
По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить. «Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример, – это все вранье», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс заявил, что на это есть «давно данный ответ».
«Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством», – сказал он.
Как подчеркнул политик, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен. «Просто потому, что все остальные варианты хуже», – добавил Чубайс.
В феврале Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования, подчеркнув, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные.
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
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Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.
Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».
Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.
Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.
Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.
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Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.
«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.
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Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.
На Украине решили создать новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что данное решение «поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании», по его мнению, «в ближайшее время будет указ президента про это», передает РИА «Новости».
По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых - утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году.
Между тем украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».
Боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о массированном ракетном обстреле городов Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля. О пуске ракет из анклава по югу Израиля заявили и другие палестинские группировки, сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.
По имеющейся у радиостанция информации, в городах Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля не стихают сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.
Другая радикальная группировка «Сарая Аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся вооруженным крылом палестинского «Исламского джихада», также информирует о пуске десятков ракет, сконцентрировав удары на Сдероте. С аналогичным коммюнике выступили и «Бригады Насера Салах-эд-Дина» (боевое подразделение «Комитетов народного сопротивления»).
Все они заявляют, что эти атаки стали ответом на бомбардировку в ночь на субботу жилого дома в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в результате которой погибли восемь палестинцев, в том числе дети, и около 20 пострадали. Кроме того, радикалы называют обстрелы «местью» за погибших минувшим днем в стычках на Западном берегу реки Иордан.
Пресс-служба израильской армии в свою очередь сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа в субботу утром возобновили ракетные атаки на крупный город Беэр-Шева в южной части Израиля.
Ранее в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Эксперт разъяснил опасность нового пользовательского соглашения WhatsApp
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Главная опасность новых правил мессенджера WhatsApp в том, что многие пользователи примут их автоматически и не узнают, каким образом Facebook начнет обрабатывать их персональные данные, сказал газете ВЗГЛЯД координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.
С 15 мая WhatsApp предлагает принять новое пользовательское соглашение, в противном случае будут отключаться главные пользовательские функции, в том числе доступ к сообщениям.
«Какая-то часть пользователей автоматически согласится с новыми правилами мессенджера WhatsApp, и в этом главная опасность. Они не будут знать, как изменится обработка их персональных данных. А какая-то часть юзеров покинет мессенджер в поисках новых коммуникационных средств с большей приватностью и защитой от рекламы на основе их коммуникации и предполагаемых предпочтений», – говорит координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.
Эксперт пояснил, что когда пользователь соглашается с новыми правилами, то предполагается, что он информирован о сути изменений, проанализировал то, что ему предлагается. «В этом тоже заключается большая опасность. Во многом усилия европейского регулятора направлены на разрешение этой проблемы, он требует максимально четко и коротко объяснить своим пользователям без излишнего юридического языка, что конкретно произойдет в результате принятия и изменения тех или иных правил. Сейчас мы видим активную позицию германского регулятора в связи с подобными процессами, ставится вопрос о том, что предлагаемые WhatsApp правила не соответствуют европейским нормам в области безопасности персональных данных», – подчеркнул эксперт.
Что касается изменения пользовательского соглашения WhatsApp, то эксперт подчеркивает, что компания вправе принимать подобные меры в зависимости от ситуации. «Допустим, появилось новое законодательство, которое требует от сервиса дополнительных обязательств. Но если изменение пользовательского соглашения обусловлено исключительного маркетинговыми обстоятельствами, то это другая ситуация», – пояснил эксперт.
В истории с WhatsApp дело осложняется тем, что пользователи обеспокоены грядущим оборотом своих персональных данных. «Поскольку WhatsApp – это мессенджер, пользователей беспокоит тайна их коммуникации, то есть что увидит Facebook и каким образом эта информация будет использоваться. Скорее всего, реакция юзеров будет аналогична той, которая возникла при первом объявлении о предстоящих изменениях. Кто-то продолжил пользоваться мессенджером, потому что WhatsApp сдал назад, отложил до 15 мая свои новые правила», – напомнил собеседник.
Предполагалось, что новое пользовательское соглашение WhatsApp начнет действовать в феврале, однако из-за массового недовольства юзеров Facebook, который владеет мессенджером, сдвинул эти сроки на май. Те, кто не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся звонки и уведомления. WhatsApp постепенно начнет отключать им доступ к сообщениям.
Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера
Российский болельщик растрогал шведского тренера Пера Юханссона подарком. После матча полуфинала чемпионата России по гандболу между командами «Астраханочка» и «Ростов-Дон» он вручил ему сырую рыбу и бутылку водки.
«Россия, конечно, во многих отношениях совершенно особенная страна. Но когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону после матча в знак благодарности вручил мне это, я был растроган до слез», – написал тренер на своей странице в Twitter.
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В свою очередь подписчики тренера также отреагировали на его эмоции, отметив, что «в России классные фанаты», сообщает «ИноСМИ».
«Прекрасный способ отблагодарить», – написал Anders Wiberg.
«Пакет рыбы – не худший подарок!», – считает henkegolla.
«Хорошая благодарность тому, кто дарит радость и энтузиазм. Такой и должна быть болельщицкая культура», – отметил Fredrik Ludl.
«Вот ты счастливчик!», – добавил lars ohlsson.
Напомним, по данным ВЦИОМ, более половины (56%) россиян занимаются спортом. Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%).
Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»
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Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции площадью 4 тыс. квадратных метров и жить как герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько
«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. квадратных метров, жить как (герой сериала «Слуга народа») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», – приводит текст обращения РИА «Новости».
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых – в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед – а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе», – говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко – единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
В мае 2020 года в офисе президента Украины обратили внимание, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, призвав не переносить кинообраз на реальную жизнь.
В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.