Зидан уволился из мадридского «Реала»

Французский специалист Зинедин Зидан объявил об отставке с поста главного тренера футбольного клуба «Реал» (Мадрид).

О своем решении 45-летний специалист заявил в четверг на специально созванной пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Легендарный в прошлом футболист возглавил «Реал» в 2016 году. За это время команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов, дважды стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.