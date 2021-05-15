СМИ-иноагент «Радио Свобода» сообщило о блокировке счетов в Москве

Финансируемая из американского госбюджета и выполняющая функцию СМИ-иноагента радиостанция «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) сообщила о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы.

«Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в московском бюро «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС»*, – приводит текст сообщения на сайте издания РИА «Новости».

Служба судебных приставов, как указано в сообщении, также направила ООО «РСЕ/РС»* постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста.

«Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы», – уточняет издание.

Напомним, в начале мая США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода*». В конце апреля глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил России «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода* / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).

Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода*» 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода*» на 11 млн рублей.

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.