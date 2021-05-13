Подписанты «письма благотворителей»: Речь шла не столько о Навальном, сколько о порядках во ФСИН

Целью «письма благотворителей», которое сторонники Алексея Навального подавали как акцию руководителей благотворительных организаций в его поддержку, было изменение системы медобслуживания заключенных в целом. Об этом подписанты письма заявили газете ВЗГЛЯД.

Руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская пояснила, что опубликованная 20 апреля петиция была посвящена «необходимости изменения системы медицинской помощи» в учреждениях ФСИН. «Неважно, какой был повод для письма. Важно, что в целом эту систему нужно менять», – уверена Альшанская.

Директор фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова также заявила, что «письме благотворителей» речь шла не столько о самом Алексее Навальном, а сколько «о том порядке, который существует внутри пенитенциарной системы и который требует изменения». «С огромным количеством других людей, которые оказываются в такой же ситуации, эта проблема не решается», – посетовала Вартанова.

Похожего мнения придерживается и еще один подписант – директор благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская. Авторы письма исходили из принципа, что «у каждого человека должно быть незыблемое право на получение профессиональной комплексной медицинской помощи», подчеркнула она.

В свою очередь соучредитель и член попечительского совета фонда «Линия жизни», художник-карикатурист Андрей Бильжо списал выход письма уже после медосмотров Навального на то, что сбор подписей под петицией – длительный процесс, у организаторов уходило много времени на проверку достоверности каждой подписи. «Было бы неправильно отсекать все те подписи, которые поступили уже после допуска врачей к Навальному», – сказал художник.

Напомним, «письмо благотворителей» появилось накануне незаконных митингов, о созыве которых объявили соратники Навального Иван Жданов и Леонид Волков. Они анонсировали на 21 апреля уличные акции, требуя допустить к осужденному блогеру гражданских врачей, который ранее объявил голодовку с тем же требованием. Письмо руководителей благотворительных организаций, которое опубликовало издание «Медуза» (включено Минюстом в список СМИ иностранных агентов), также подавалось как открытое обращение «с требованием оказать экстренную медицинскую помощь Навальному».

Однако еще 19 апреля ФСИН сообщил о решении медиков перевести Навального из колонии в Покрове во Владимир, в стационар областной больницы для осужденных. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что медосмотры Навального неоднократно проводились и до того (19 и 23 марта, 6 апреля), и что блогеру назначалось медикаментозное лечение, но он сам от него отказывался.

Позднее один из оппозиционеров, либертарианец Михаил Светов выступил с упреками в адрес организаторов протестной акции. По его мнению, соратники Навального скрывали от своих сторонников тот факт, что еще до начала акции Навального перевели в гражданскую больницу.

«Я провел в день митинга эфир, который назывался «Допустите врачей к Навальному», по факту тогда, когда его уже вывезли в гражданскую больницу и предоставляли медицинское обслуживание. Почему нельзя было донести эту информацию до сторонников, мне непонятно», – заявил Светов.

Уже 23 апреля Навальный прекратил голодовку. По словам блогера, к тому моменту его несколько раз обследовал консилиум гражданских врачей, проводились исследования и анализы, и осужденного знакомили с их результатами.

В четверг адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала радио «Эхо Москвы» о том, что в колонии ее клиент находится «в процессе выхода из голодовки» – под наблюдением врачей. При этом блогера даже в майские праздники ежедневно навещали адвокаты. «Какое-то время он продолжит выходить из голодания, а потом мы надеемся, что ему будет назначен владимирскими врачами курс лечения неврологических заболеваний. И все это будет проходить в стационаре», – рассказала Михайлова.