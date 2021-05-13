Выбраны актриса и режиссер для участия в съемках фильма на МКС

Эксперт объяснил, почему россиянам стоит отказаться от использования WhatsApp

«У большинства наших пользователей, к сожалению, низкая грамотность в области сетевой безопасности, поэтому большинство из них, скорее всего, без раздумий согласится с новыми требованиями WhatsApp», – считает эксперт Владимир Зыков. Так он прокомментировал угрозы мессенджера блокировать пользователей, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности WhatsApp.

«WhatsApp вряд ли потеряет многих пользователей в России в связи со своими новыми требованиями. WhatsApp сегодня лидирует по количеству пользователей в мире. В России им также пользуется большая часть населения, в отличие от того же мессенджера Facebook, которому это приложение принадлежит. Передача данных от первого ресурса второму, разумеется, сильно обогатит информационную базу империи Марка Цукерберга и по количеству, и по качеству данных о россиянах», – отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Собеседник предлагает россиянам подумать, стоит ли цепляться за WhatsApp, с учетом изменений подхода к конфиденциальности, или лучше перейти на другие мессенджеры: Telegram, Signal, или на чисто российские системы, вроде «ТамТам». «В свою очередь, правительство могло бы запретить госслужащим использовать WhatsApp, а также начать широкую информационную кампанию, чтобы разъяснить рядовым россиянам опасность новой политики этого мессенджера» – считает Зыков.

Напомним, компания WhatsApp пригрозила, что с 15 мая постепенно начнет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с ее новой политикой конфиденциальности, предусматривающей передачу данных Facebook, которому принадлежит мессенджер. «Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», – говорится на сайте мессенджера.

В среду Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, отметив, что россияне должны представлять себе риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Регулятор обратил внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook.

Зыков отмечает, что сами по себе новые правила мессенджера не нарушают российское законодательство, но передача личных данных россиян в руки Facebook – отнюдь не безобидная вещь с государственной точки зрения.

В первую очередь, Facebook преследует, разумеется, коммерческие цели, стараясь собрать как можно больше данных о пользователях для более таргетированной, персонализированной рекламы, отмечает эксперт. «Однако на втором плане перед этой корпорацией стоят и политические задачи, а они-то не могут оставлять равнодушными власти ни одного суверенного государства. Мы не знаем, что с вашими данными будет делать Facebook и только ли для рекламы они будут использоваться. Не исключено, что они окажутся в распоряжении американских спецслужб, которые, как известно, тратят довольно большие деньги на работу в соцсетях», – опасается директор АППСИМ.

Эксперт напоминает, как в 2018 году в официальном рекламном кабинете Facebook внезапно появился сегмент аудитории под странным заголовком: «65 тысяч россиян, готовых к государственной измене». «Американские издания - Bloomberg, New York Times – удивленно поинтересовались у Цукерберга, что бы это значило. Компания дала странное объяснение, что появление этого списка «обусловлено историческими данными».

«Лично я подозреваю, что после первого визита Цукерберга в Конгресс, к нему подошли определенные люди из спецслужб и попросили его «послужить родине и как следует отомстить этим русским». Скорее всего, предполагалось создать закрытый кабинет для спецработы с гражданами РФ по списку. Но модератор просто ошибся кнопкой и «спецкабинет» ненароком оказался на всеобщем обозрении», – предположил собеседник.

«Напомню также, что в сентябре у нас выбирают Госдуму, а в 2024 году – президентская кампания. Можно не сомневаться, что личные данные пользователей WhatsApp и Facebook станут инструментом для политических манипуляций», – опасается эксперт.

Зыков напомнил также о видеороликах сторонников блогера Алексея Навального с призывами выходить на незаконные митинги. «Ролики активно распространялись в январе в российском сегменте Facebook и других зарубежных соцсетях. Но о появлении этой незаконной политической агитации становилось известно только после жалоб конкретных пользователей», – рассказал эксперт.

WhatsApp, Facebook до сих пор отказываются открывать в России свои официальные представительства, посетовал Зыков. «Еще с 2015 года все эти платформы, в соответствии с нашими законами должны были перенести серверы в Россию и зарегистрировать свои офисы на нашей территории. Все эти шесть лет Роскомнадзор их уговаривает работать по закону, эти компании только обещают, но ничего не делают. Теперь после поправок, внесенных в наши законы, этих гигантов могут штрафовать российские суды. Но практика показывает, что это малоэффективно. Либо штрафы такие мизерные для таких крупных компаний, либо они просто не выплачиваются», – отмечает директор АППСИМ. Он не исключает, что более эффективным наказанием окажется замедление трафика к этим платформам.

Ранее газета ВЗГЛЯД уже приводила экспертное мнение специалистов Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», которые считают, что изменения в политике WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипуляции их мнением. Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, и компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», – говорится в исследовании.