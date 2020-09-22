Россия впервые снимет художественный фильм в космосе

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе.

«Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Роскосмоса.

Согласно заявленной информации, режиссером картины выступит Клим Шипенко («Салют 7» и «Холоп»). Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст станут генеральными продюсерами, а главный герой картины, который полетит на МКС, будет определен по результатам открытого конкурса.

Сообщается, что рабочее название фильма – «Вызов».

Как отмечают в Роскосмосе, картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

Напомним, в 2000 году на орбитальной станции «Мир» могли состояться съемки фильма «Тавро Кассандры» режиссера Юрия Кары, но этого не произошло из-за проблем финансирования.

Ранее стало известно, что голливудский актер Том Круз также может полететь на МКС в 2021 году на американском корабле для съемки фильма.