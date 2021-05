В Кремле объяснили онлайн-режим встречи Путина и Гутерриша В Сети высмеяли «опустившуюся» до поедания хлеба Гвинет Пэлтроу Мальдивы зарегистрировали вакцину «Спутник V» 13 мая 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована на Мальдивах, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает сообщение РФПИ РИА «Новости». Накануне сообщалось, что в Анголе одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V»
13 мая 2021

В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ. Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости». Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов. Испания назвала условие для приезда туристов из России 12 мая 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото. «К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости». Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены. Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 19:48

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирусная инфекция со временем может поспособствовать снижению полового влечения у мужчин, а также может привести к мужскому бесплодию, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук. Ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами выявили, что коронавирусная инфекция сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. В ходе исследования специалисты обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. «Коронавирусная инфекция оказалась не столь безобидной, как порой нам ранее казалось. Врачи-сексологи выяснили, что при заражении происходит не только поражение сосудов, а также поражение клеток Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. То есть это может вызывать со временем снижение полового влечения у мужчин», – говорит Кульгавчук. Кроме того, коронавирус негативно влияет и на формирование сперматозоидов, продолжает специалист. «Это может впоследствии привести к учащению случаев мужского бесплодия. Поэтому тем мужчинам, которые еще не переболели COVID-19 и планируют стать в последующем отцами, я бы рекомендовал, на всякий случай, все же законсервировать свой биоматериал», – заключил врач. Ранее академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих предположил, что COVID-19 все-таки может передаваться половым путем, поскольку у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления в сперме обнаружен вирус, что указывает на возможность его передачи. Ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 15:54 Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции, следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале World Journal of Men's Health. Отмечается, что одно из последствий коронавирусной инфекции – дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции. «Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами, доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера. Ученые обнаружили, что после перенесенного коронавируса у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. Исследователи собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы. Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно. Среди жалоб оба отмечали эректильную дисфункцию. Также ученые собрали ткани еще у двух мужчин, которые COVID-19 не болели, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами. Результаты исследования показали, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных, также у мужчин были все признаки нарушения эндотелия. У мужчин, которые ничем не болели, не было ни того, ни другого. «Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», – отметил Рамасами. Ранее ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом. Авторы исследования предполагают, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем. «Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19», – заявил первый автор статьи Элияху Креш. Ранее ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Мурашко рассказал о возможности вакцинации россиян «Спутником лайт» 12 мая 2021, 16:10 Текст: Евгения Шестак

Решение о том, будет ли проводиться вакцинация россиян препаратом «Спутник Лайт», будет принято на этой неделе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы зарегистрировали [вакцину] «Спутник Лайт», которая может рассматриваться для вакцинации населения, в том числе молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус. На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение», – сказал он в эфире «России 24». Также Мурашко отметил, что вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, но есть резервы для его ускорения. По его словам, число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся сейчас в стационарах или стоящих на учете у врача, в России сократилось на 2%. «Майские праздники, дополнительные выходные дни дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и находящихся в стационарах, сократилось чуть более чем на 2%. Общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением, составляет 290 тысяч. Все-таки это высокая цифра», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная, и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро. Премьер-министр Михаил Мушистин заявил, что текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Первую партию вакцины AstraZeneca собрались выпустить в России 13 мая 2021, 02:30

Текст: Антон Антонов

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» собирается выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса AstraZeneca, сообщил гендиректор фирмы Василий Игнатьев. В июне компания намерена «выпустить в оборот первую партию вакцины «Р-Кови». Речь идет о вакцине по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Производство будет вестись в России. Ожидается, что «Р-Фарм» будет производить «несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно». Весь этот объем пойдет «на экспорт», передает РИА «Новости». Напомним, в 2020 году «Р-Фарм» объявила, что по лицензии будет производить оксфордскую вакцину для последующего экспорта в 30–50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, СНГ. Норвегия отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca 12 мая 2021, 20:56 Текст: Дарья Григоренко

Норвегия не будет использовать в программе вакцинации населения препарат AstraZeneca против COVID-19, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. По ее словам, вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации, а в отношении препарата Janssen американской компании Johnson & Johnson будет принято отдельное решение. «Правительство хочет, чтобы эта вакцина была на складе, если потребуется большее количество препаратов в случае крупной вспышки», – добавила Сульберг, передает ТАСС. Накануне Словакия также остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата. Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. Заболеваемость COVID в России связали с погодой 13 мая 2021, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, высказала предположение профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Баранова заявила, что в данный момент «по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский», в частности, «индийский штамм беспокоит», и эти штаммы «уже есть в России», передает РИА «Новости». «Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», – добавила исследовательница. Профессор уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости. «Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса», – уточнила она. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет зафиксированных случаев заболевания индийским штаммом коронавируса, российские вакцины справятся с этим штаммом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ангола одобрила применение «Спутник Лайт» 12 мая 2021, 18:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Анголе одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса министерством здравоохранения Республики Ангола», – цитирует сообщение фонда ТАСС. Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Боливарианская Республика надеется в ближайшее время получить дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Стал известен механизм обмана иммунитета коронавирусом 13 мая 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

Совместная работа исследовательских групп из Института Вейцмана (Израиль) и Израильского института биологических, химических и экологических наук показала, как COVID-19 обманывает иммунитет человека, попадая внутрь клетки. При инфицировании клетки человека обычно способны распознать вторжение и быстро посылают сигнальные молекулы, которые предупреждают иммунную систему о нападении, однако в случае с коронавирусом иммунный ответ задерживается, а когда он все же происходит, то оказывается чрезмерным и наносит вред пациенту, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Medical Xpress. Ученые заразили клетки коронавирусом и изучили, как инфекция влияет на экспрессию генов и синтез белка. Выяснилось, что вирусу удается одержать победу в борьбе за рибосомы – клеточные фабрики белка – и в течение нескольких часов нейтрализовать противовирусную «сигнализацию» клетки, задерживая и запутывая иммунный ответ. Таким образом, коронавирус снижает способность зараженных клеток транслировать гены в белки, тем самым уменьшая синтез белков в целом, во-вторых, он активно разрушает матричные РНК (мРНК) клетки –молекулы, несущие инструкции по созданию белков от ДНК к рибосомам, в то время как его собственные мРНК остаются защищенными. Также вирус способен предотвращать экспорт мРНК из ядра клетки, где они синтезируются. Ранее ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Роспотребнадзоре предложили отказавшимся от прививок лечиться от COVID за свой счет 13 мая 2021, 12:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Человеку, отказавшемуся от вакцинации против коронавируса и заразившемуся впоследствии COVID-19, следует лечиться за свой счет, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Мы должны пойти на тот шаг, когда в той ситуации, если ты отказываешься от вакцинации, в той ситуации, если ты заболел, стоимость лечения возмещать должен лично тот человек, который отказался от вакцинации», – передает ТАСС слова Горелова в эфире телеканала РБК. Ранее Горелов заявил, что создать тест-систему в случае появления новой инфекции за четыре дня реально, вакцину же удастся разработать и выпустить за четыре месяца. Авиакомпании вернули больше 30 тыс. билетов на рейсы из Турции в Россию 13 мая 2021, 08:59 Текст: Наталья Ануфриева

Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая вернули около 32 тыс. билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля – около 500 билетов из Танзании в Россию, сообщил источник, близкий к оперштабу. Источник сообщил, что «авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тыс. билетов из Турции в Россию», также «с 15 по 27 апреля вернули около 500 билетов из Танзании в Россию», передает РИА «Новости». Напомним, авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. С 28 апреля по 17 мая в Турции ввели полный локдаун. В начале мая в стране зафиксировали снижение заболеваемости COVID в приморских городах. В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса 13 мая 2021, 11:22

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8380 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8380 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2787, Санкт-Петербурге – 741, Московской области – 643. Всего в стране выявлено 4 913 439 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 527 878 человек, из них 9349 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 114 723 человека. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8217. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 163. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Белоруссия собралась закупать и производить у себя «Спутник Лайт» 13 мая 2021, 12:29 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич. Пиневич заявил в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня», что «мы не только будем закупать эту вакцину («Спутник Лайт»), но и сможем точно так же ее производить». «Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году», – добавил он. Кроме того, с 1 октября на предприятии «Белмедпрепараты» будет запущен полный цикл выпуска вакцины препарата «Спутник V». «Сейчас в корпусе на улице Фабрициуса идет разлив, а в корпусе на улице Аранской проходит реконструкция цеха, именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива. То есть российские коллеги дадут только технологию, а все компоненты будут белорусские, стартовать планируем 1 октября», – пояснил Пиневич. Он добавил, что в конце мая в Белоруссию поступит еще одна партия китайской вакцины Vero Cell китайской фармацевтической корпорации Sinopharm – 300 тыс. доз для 150 тыс. человек. «Производить именно ее (китайскую вакцину) мы не будем, но от китайских партнеров получаем разные предложения по поводу других типов вакцин. Пока идет этап изучения», – сказал министр. Касаясь темы переговоров с производителями вакцин Moderna и Pfizer о поставках в республику, он отметил, что по эффективности эти вакцины сопоставимы со «Спутником V» или даже ниже, а по цене – несоразмерно выше: «Мы никогда об этом не говорим, а стоило бы: чтобы привить 1 млн человек, нужно потратить 20 млн долларов. Потому что два компонента вакцины «Спутник V» (покупаем мы ее или разливаем у себя) стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов». По его словам, в Белоруссии крайне небольшое количество людей, готовых вакцинироваться дороги препаратом, особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина. «А что касается AstraZeneca – цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины», – заключил глава минздрава Белоруссии. Ранее была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии. Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса. В Кремле объяснили онлайн-режим встречи Путина и Гутерриша 13 мая 2021, 13:55 Текст: Евгения Шестак

Решение о встрече президента Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-режиме связано с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Москве с визитом находится Гутерриш, и сегодня в режиме видеоконференции президент пообщается с ним, передает ТАСС. «Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, это (выбор онлайн-режима) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», – сказал представитель Кремля. Также Песков добавил, что это связано с продолжающимся режимом пандемии. «В данном случае режим предосторожности никуда не делся, и рекомендациям эпидемиологов нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», – уточнил он. По его словам, любой человек, если он в силу своего рода деятельности активно передвигается по миру и проводит много встреч, должен использовать дополнительные меры предосторожности. «Президент в последнее время проводит достаточно много очных встреч, каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологами», – добавил он. Ранее президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу. Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».