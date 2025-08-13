Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.18 комментариев
Глава Минспорта Дегтярев: В Курске открыли модульный зал для юных футболистов
В Курске открылся новый модульный спортивный зал для юных футболистов, а в ближайшие два года в регионе появятся еще 19 спортплощадок и 3 центра единоборств, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.
В своем Telegram-канале Дегтярев сообщил, что модульный зал в спортшколе № 6 был построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке Минспорта России. Рядом оборудована специализированная площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.
На церемонии открытия Дегтярев поздравил спортсменов и пожелал им успехов. Он сообщил, что в регионе за два года планируется построить еще 19 спортплощадок и 3 модульных центра единоборств, а также реконструировать ФОК «Спартак» и возвести новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Сеймском округе Курска. Шесть из этих объектов введут уже к сентябрю.
Дегтярев рассказал, что обсуждал с врио губернатора Александром Хинштейном развитие спортивной инфраструктуры региона и необходимость дополнительного финансирования строительства крупного футбольного манежа. Курская область также предложила создать центр адаптивного спорта по примеру работающих комплексов в Петербурге и Дзержинске. Глава Минспорта заверил, что поддержит строительство такого центра в Курске.
В ходе визита представители Минспорта и региональных властей вручили тренерам и руководителям областных спортивных организаций ведомственные награды и золотые знаки отличия комплекса ГТО. Среди награжденных – юные спортсмены, люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны СВО.