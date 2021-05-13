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Украина пожаловалась на «микроскопический» рост боевого потенциала
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Правительство Украины не обеспечивает ни материально-правовой, ни материальной базы для наращивания оборонного потенциала страны, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
По мнению эксперта, о слабом росте оборонного потенциала говорит, в частности, то, что появление закона «О территориальной обороне» опаздывает на 4-5 лет, также ничего не слышно о реформе СБУ, передает издание LB.ua.
Говоря о боевом потенциале страны, Бадрак отметил отсутствие какого-либо серьезного перевооружения в связи с выделением на эти цели малого количества денежных средств.
Эксперт напомнил, что в ближайшее время ожидается появление в структуре ВМС страны береговых ракетных комплексов «Нептун». Кроме того, в Турции был сделан заказ партии разведывательно-беспилотных комплексов Bayraktar TB2, однако «по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические».
Бадрак указал, что Украина никак не продвинулась в создании «единого цифрового поля» по ведению боевых действий, также отсутствует деятельность «по всему фронту технологических возможностей», включая активизацию разработок оружия на новых физических принципах.
«Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолетов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование», – заключил эксперт.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность.
Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».
ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
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Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
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Медведчук заявил о готовности к аресту
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук у стен Генпрокуратуры заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
«Конечно, я готов [к аресту]. Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого [для ареста] нет никаких оснований», – передает его слова РИА «Новости».
Медведчук заявил, что виновным себя не считает. «То, что я слышал из СМИ, пока не вмещается в моем рассудке и понимании того, как это могло быть и почему сегодня есть какие-то основания для того, чтобы об этом говорить», – сказал он.
«Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины», – заявил глава партии.
В среду Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях. По его словам, ему не вручали никаких подозрений в совершении преступлений.
«Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых [президент Украины Владимир] Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему», – заявил он. Медведчук также рассказал, что был за пределами Киева, но вернулся после того, как узнал об обыске.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
В Киеве признали невозможность заставить Донбасс восхвалять Бандеру
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Украине необходима политика национального примирения, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как заявил Арестович, «убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восхвалять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится». По его словам, «это нереализуемый проект». Арестович считает, что необходима «политика национального примирения», если Украина «хочет остаться в тех же границах». Требуется «очень умеренная центристская политика», гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт», передает ТАСС.
«Проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все – украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы – политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова», – сказал он.
Арестович считает, что действия «президента и его команды, это примерно туда». По его мнению, Украине необходим новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии*, признана экстремистской организацией и запрещена в России) – это герои и (советский летчик Иван) Кожедуб – это тоже герой».
Он заявил, что как «русскоязычный украинец» чувствует «давление», «это нужно прекращать». Он выступает за то, чтобы «никакая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую – любую» – на Украине «немедленно была «поставлена в стойло» законно». «Любая попытка наехать на другую культуру – сразу реакция государства», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Арестович сказал, что, по его мнению, «единственным государственным языком должен быть украинский».
Он подчеркнул, что выражает свое личное мнение.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Медведчук заявил, что не покинет Украину
Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене.
«Подозрение мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами», – цитирует Медведчука РИА «Новости».
Он пояснил, что ему выдали копию сообщения о подозрении только в офисе генпрокурора Украины. Политик пробыл в здании офиса генпрокурора порядка двух с половиной часов.
Медведчук добавил, что не планирует покидать страну. «Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал», – заявил он.
Также ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
В Кремле следят за ситуацией с преследованием Медведчука
Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук – пророссийский политик, и будет ли Россия оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования, передает РИА «Новости».
«Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношении многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией», – уточнил Песков.
По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует «достаточно большому количеству украинцев».
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Глава ЛНР пригрозил дать Украине «неожиданный» отпор
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики способна дать украинским силовикам отпор, которого Киев не ожидает, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«На сегодняшний день наша народная милиция – это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены. Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен», – цитирует РИА «Новости» Пасечника.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в настоящее время остается стабильно напряженной, продолжаются обстрелы территорий ЛНР.
«Но сказать, что эскалация в военном отношении еще более и более накаляется, наверное, будет не очень правильно», – пояснил Пасечник.
Ранее представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что боевики 14-й бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Тем временем Пасечник отметил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Главком ВСУ заявил о «постоянных провокациях» России в Черном море
Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако Вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
«Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря – там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее», – цитирует РИА «Новости» Хомчака.
Главком сказал, что украинские военные на «провокации» не поддаются, хотя имеют право реагировать, даже применяя оружие.
«Единственное, что мы делаем – мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил России – они не соразмерны», – заявил Хомчак.
По словам генерала, уверенность ему придает почти постоянное присутствие в Черном море военных кораблей НАТО. Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС.
«Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, – сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, – и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово», – добавил Хомчак.
Ранее командующий военными округом Александр Дворников сообщил, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
Депутат Рады заявил о возобновлении Украиной импорта электроэнергии из «страны-агрессора»
Украина начала импортировать электроэнергию из России, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Украины Валентин Наливайченко.
«Только пять дней прошло с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки электротока из Российской Федерации», – написал он в своем Facebook. Также он добавил, что 11 мая была запланирована поставка электричества из «страны-агрессора» – 100 МВт.
Как сообщает украинское издание «Униан», на сайте оператора объединенной энергосистемы госкомпании «Укрэнерго» данных о поставке электроэнергии из России или Белоруссии нет.
Ранее Наливайченко заявил, что Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен.
Напомним, в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
На Украине открыли 17 уголовных дел из-за советской символики 9 мая
Нацполиция Украины открыла 17 уголовных дел за распространение запрещенной в стране коммунистической символики, сообщила пресс-служба МВД Украины.
«За 9 мая составили 22 административных протокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики», – сообщается на сайте МВД.
Первый замминистра внутренних Сергей Яровой сообщил, что на Украине в мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения 8 мая приняли участие более 14 тыс. человек, а 9 мая в День Победы значительно больше – 62,2 тыс. человек.
9 мая правонарушения были зафиксированы в разных городах Украины. В частности, в Киеве в отношении 16-летнего юноши, который оскорбил нацистским приветствием идущего по улице ветерана, был составлен только административный протокол. В Николаеве возбудили уголовное дело в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг. В Сумской области внимание полиции также привлек плакат с советской символикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как отметили на Украине 9 мая, которое в стрен объявили не Днем Победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом. Символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.
«Укрпочта» погубила 8 млн пчел
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При перевозке «Укрпочтой» погибли 8 млн пчел, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
Пчел, по его словам, «отправили из Закарпатья» – «пчеловоды из Иршавы и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом отправили «Укрпочтой» заказчикам». При этом 400 специальных пакетов везли в обычном грузовике, из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все пчелы погибли. Пчеловоды уже обратились в полицию. Они намерены судиться с «Укрпочтой». Указывается, что стоимость пчел «составляет около 500 тыс. гривен (18 тыс. долларов)», передает РИА «Новости».
«Укрпочта» выразила сожаления в связи с инцидентом и отметила, что «ежегодно в сезон транспортирует пчел». Отмечается, что это «требует максимального внимания к упаковке и условиям перевозки». «Укрпочта» заявила, что «целесообразность такой услуги» не раз обсуждалась в компании.
«То, что произошло сегодня, - произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до плюс 27 и выше», – пояснила «Укрпочта», отметив, что перевозка происходила по правилам – пчел везли в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями, грузовики не были «абсолютно герметичными», сотрудникам объясняли «условия пересылки пчел».
«Укрпочта» заверила, что «степень ответственности и вопросы компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств», а требования к пересылке и транспортировке пчел «будут усилены». В 2022 году «Укрпочта» прекратит «предоставление этой услуги и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться к специализированным перевозчикам, чтобы сохранить и свой бизнес, и здоровье пчел».
Соглашение России и Украины о сотрудничестве в области туризма прекратило действие
Межправительственное соглашение Москвы и Киева о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в 1999 году, прекратило свое действие. Об этом сообщил МИД России.
Соответствующее соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательств Украины и России, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Согласно договору, стороны взяли курс на укрепление и поощрение сотрудничества в сфере туризма на основе взаимной выгоды и равноправия, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Также в договоре говорилось, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и специализированные группы.
«12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года», – приводит ТАСС содержание документа.
В марте правительство Украины приняло решение о выходе государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма.
В феврале правительство Украины приняло постановление о выходе страны из соглашения по координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества независимых государств.
В офисе Зеленского объяснили отсутствие шуток «Квартала 95» о президенте
Замруководителя офиса президента Украины, главный сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк рассказал, почему юмористы шоу «Квартал 95» не делают президента страны Владимира Зеленского героем своих шуток.
По его словам, после избрания Зеленского на пост артистам стало сложнее в плане творчества. «Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше», – заявил Костюк в интервью изданию LB.ua.
Замглавы офиса отметил, что сегодня на Украине актеры «Квартала» воспринимаются «близкими друзьями» Зеленского, что, по его мнению, «в каких-то вещах» составляет для них дискомфорт. При этом Костюк добавил, что артистов шоу не просят высмеивать пикеты противников Зеленского у его офиса, указав, что «они сами» принимают такие решения.
Студия «Квартал 95» производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Зеленский, который является основателем студии, вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства, передает РИА «Новости».
Ранее офис Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95». СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года, они будут действовать до 2023 года. Информация о показе сериала на российском телеканале вызвала широкий общественный резонанс.
В ДНР обвинили ВСУ в минировании дороги в Донбассе
В ДНР сообщили, что украинские военные установили противотанковые мины на дороге в подконтрольном Киеву поселке Травневое в Донбассе.
«Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами. Поперек дороги на въезде в населенный пункт Травневое противником установлено 26 мин», – цитирует РИА «Новости» замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из 120-миллиметрового миномета и противотанкового управляемого комплекса обстреляли территорию Донбасса, один человек погиб, еще двое ранены.
Кроме того, 9 мая украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин.
Напомним, глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
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Украина заявила о 14 тыс. жертв конфликта в Донбассе
В результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба выразил уверенность, что Украина вступит в НАТО. По его словам, поддержка ее вступления в Североатлантический альянс и ЕС среди украинцев растет. Министр отметил, что «наибольший рост» зафиксировали в 2014 году, когда Украину, по его словам, якобы «атаковала Россия». «Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% поддерживают вступление в Евросоюз и более 40% в НАТО», – приводит его слова ТАСС.
Кулеба заявил, что поддержка вступления в НАТО и ЕС среди украинцев растет «потихоньку, но динамично». Он считает, что на Украине «люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантическим пространством».
В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).
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Моргенштерн попал в черный список минкульта Украины
Российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости, сообщили в украинской Службе безопасности.
В СБУ сообщили агентству «Украинские новости», что предложили минкультуры включить Моргенштерна в черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности».
По мнению СБУ, рэпер «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии».
Ранее в черный список министерства культуры и информационной политики Украины попал основатель и продюсер российской арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий и два других участника коллектива. Пресс-секретарь МИД Украины также тзаявил, что ведомство намерено инициировать запрет на въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну после его визита в Донецк.