Украина пожаловалась на «микроскопический» рост боевого потенциала

Правительство Украины не обеспечивает ни материально-правовой, ни материальной базы для наращивания оборонного потенциала страны, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

По мнению эксперта, о слабом росте оборонного потенциала говорит, в частности, то, что появление закона «О территориальной обороне» опаздывает на 4-5 лет, также ничего не слышно о реформе СБУ, передает издание LB.ua.

Говоря о боевом потенциале страны, Бадрак отметил отсутствие какого-либо серьезного перевооружения в связи с выделением на эти цели малого количества денежных средств.

Эксперт напомнил, что в ближайшее время ожидается появление в структуре ВМС страны береговых ракетных комплексов «Нептун». Кроме того, в Турции был сделан заказ партии разведывательно-беспилотных комплексов Bayraktar TB2, однако «по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические».

Бадрак указал, что Украина никак не продвинулась в создании «единого цифрового поля» по ведению боевых действий, также отсутствует деятельность «по всему фронту технологических возможностей», включая активизацию разработок оружия на новых физических принципах.

«Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолетов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование», – заключил эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность.

Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».