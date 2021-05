Первую партию вакцины AstraZeneca собрались выпустить в России Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V» 13 мая 2021, 06:58 Текст: Антон Антонов

В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ. Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости». Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов.

Испания назвала условие для приезда туристов из России 12 мая 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото. «К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости». Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены. Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. Ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 15:54 Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции, следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале World Journal of Men's Health. Отмечается, что одно из последствий коронавирусной инфекции – дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции. «Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами, доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера. Ученые обнаружили, что после перенесенного коронавируса у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. Исследователи собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы. Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно. Среди жалоб оба отмечали эректильную дисфункцию. Также ученые собрали ткани еще у двух мужчин, которые COVID-19 не болели, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами. Результаты исследования показали, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных, также у мужчин были все признаки нарушения эндотелия. У мужчин, которые ничем не болели, не было ни того, ни другого. «Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», – отметил Рамасами. Ранее ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом. Авторы исследования предполагают, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем. «Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19», – заявил первый автор статьи Элияху Креш. Ранее ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 19:48

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/

CTK/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирусная инфекция со временем может поспособствовать снижению полового влечения у мужчин, а также может привести к мужскому бесплодию, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук. Ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами выявили, что коронавирусная инфекция сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. В ходе исследования специалисты обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. «Коронавирусная инфекция оказалась не столь безобидной, как порой нам ранее казалось. Врачи-сексологи выяснили, что при заражении происходит не только поражение сосудов, а также поражение клеток Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. То есть это может вызывать со временем снижение полового влечения у мужчин», – говорит Кульгавчук. Кроме того, коронавирус негативно влияет и на формирование сперматозоидов, продолжает специалист. «Это может впоследствии привести к учащению случаев мужского бесплодия. Поэтому тем мужчинам, которые еще не переболели COVID-19 и планируют стать в последующем отцами, я бы рекомендовал, на всякий случай, все же законсервировать свой биоматериал», – заключил врач. Ранее академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих предположил, что COVID-19 все-таки может передаваться половым путем, поскольку у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления в сперме обнаружен вирус, что указывает на возможность его передачи. Мурашко рассказал о возможности вакцинации россиян «Спутником лайт» 12 мая 2021, 16:10 Текст: Евгения Шестак

Решение о том, будет ли проводиться вакцинация россиян препаратом «Спутник Лайт», будет принято на этой неделе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы зарегистрировали [вакцину] «Спутник Лайт», которая может рассматриваться для вакцинации населения, в том числе молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус. На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение», – сказал он в эфире «России 24». Также Мурашко отметил, что вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, но есть резервы для его ускорения. По его словам, число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся сейчас в стационарах или стоящих на учете у врача, в России сократилось на 2%. «Майские праздники, дополнительные выходные дни дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и находящихся в стационарах, сократилось чуть более чем на 2%. Общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением, составляет 290 тысяч. Все-таки это высокая цифра», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная, и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро. Премьер-министр Михаил Мушистин заявил, что текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию 12 мая 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера. «В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Первую партию вакцины AstraZeneca собрались выпустить в России 13 мая 2021, 02:30

Фото: Gustavo Valiente/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» собирается выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса AstraZeneca, сообщил гендиректор фирмы Василий Игнатьев. В июне компания намерена «выпустить в оборот первую партию вакцины «Р-Кови». Речь идет о вакцине по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Производство будет вестись в России. Ожидается, что «Р-Фарм» будет производить «несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно». Весь этот объем пойдет «на экспорт», передает РИА «Новости». Напомним, в 2020 году «Р-Фарм» объявила, что по лицензии будет производить оксфордскую вакцину для последующего экспорта в 30–50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, СНГ. Мишустин заявил о начале создания в России мощного «санитарного щита» 12 мая 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. «Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», – сказал он, передает РИА «Новости». «Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», – добавил он. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развертывания такой системы. Также премьер заявил, что правительство работает над тем, чтобы свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в Россию. «Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база», – сказал он. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Норвегия отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca 12 мая 2021, 20:56 Текст: Дарья Григоренко

Норвегия не будет использовать в программе вакцинации населения препарат AstraZeneca против COVID-19, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. По ее словам, вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации, а в отношении препарата Janssen американской компании Johnson & Johnson будет принято отдельное решение. «Правительство хочет, чтобы эта вакцина была на складе, если потребуется большее количество препаратов в случае крупной вспышки», – добавила Сульберг, передает ТАСС. Накануне Словакия также остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата. Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса 12 мая 2021, 11:22

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2718, Санкт-Петербурге – 734, Московской области – 642. Всего в стране выявлено 4 905 059 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 518 529 человек, из них 8614 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 355 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 114 331 человека. Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8115. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 102. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. ФСБ пресекла работу выдававшей фиктивные справки для въезда в Россию клиники 12 мая 2021, 12:34 Текст: Алексей Дегтярев

Частная клиника в Шереметьево изготавливала поддельные справки для въезда иностранцев в Россию во время пандемии, ее работу пресекла ФСБ, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства. «Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», – цитирует сообщение ФСБ ТАСС. У руководителя частной клиники изъяли более 100 приглашений на оказание медицинских услуг, печати, штампы, клиентскую базу иностранцев, планировавших купить поддельные документы. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. В марте сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Мишустин заявил о возможностях России для «постковидного прорыва» 12 мая 2021, 12:03 Текст: Евгения Шестак

Россия обладает всеми возможностями для «постковидного прорыва», заявил премьер-министр Михаил Мишустин, призвав как можно скорее вернуться к нормальной жизни. «В этот непростой год вместе с решением первоочередных задач мы одно временно создавали и базу для постковидного прорыва. Сегодня у нас с вами есть для этого все возможности», – цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, поэтому нужно сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Ранее Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Британское посольство рассказало россиянам о правилах поездок в Англию 12 мая 2021, 13:32 Текст: Евгения Шестак

Жителям России рекомендуется при посещении Великобритании обратить внимание на прибытие стыковочными рейсами из стран, въезд из которых запрещен в связи с распространением коронавируса, сообщили в посольство Соединенного Королевства в России. Посольство в своем Telegram-канале отметило, что «правительство Великобритании опубликовало списки стран, к которым применяются разные правила въезда в Англию». Списки разделили на зеленый, янтарный и красный – в соответствии с эпидемиологической ситуацией в странах. Также дипмиссия обратила внимание на то, что Россия находится в янтарном списке и «правила для прибывающих из России в Англию не изменились». В частности, для въезда в Великобританию необходимы обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления, и заполненная не ранее, чем за 48 часов Passenger Locator Form. Кроме того, нужно забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо сдать на 2-й и 8-й дни после прибытия в Англию. После въезда нужно соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. В посольстве учтонили, что, «возможно сократить срок самоизоляции, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день самоизоляции». При этом там обратили внимание на то, что «это не отменяет необходимость сдачи теста на восьмой день после въезда в страну». «Так как органы власти РФ приостановили прямое авиасообщение между Россией и Великобританией до 1 июня, многие пользуются альтернативными маршрутами с пересадкой в третьих странах», – рассказали в британской дипмиссии. Также в посольстве обратили внимание на красный список стран. На данный момент правила распространяются только на въезд в Англию. Правила въезда в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс могут отличаться. «Если вы сделали пересадку в одной из стран красного списка, вам откажут во въезде в Англию», – говорится в сообщении. Ранее власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях. Мишустин: Прошедший год показал, как должна работать система госуправления 12 мая 2021, 10:25 Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности кабмина, заявил, что 2020 год показал, как должна работать вся система госуправления, примененный тогда механизм взаимодействия беспрецедентен и должен быть сохранен. «Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной реализации в рамках бюджетного процесса, беспрецедентен. Он продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть сохранен», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости». Он поблагодарил депутатов за активность и профессионализм в сложное время пандемии, а также за поддержку, которую парламент оказал, когда возникла необходимость принятия экстренных мер для защиты жизни и здоровья миллионов людей. Премьер также отметил, что в своем послании парламенту в январе прошлого года президент Владимир Путин определил приоритеты работы. Это забота о семьях и детях, развитие экономики и создание возможностей для бизнеса, поддержка регионов как обязательное условие развития страны. «Весомых результатов на всех этих направлениях мы рассчитывали достичь в сжатые сроки. Но нам пришлось реализовывать поставленные президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьезную опасность для всего мира несет вспышка новой инфекции», – заявил Мишустин. Кроме того, отметил премьер, пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть приоритеты работы правительства. «Под угрозой оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, правительство по поручению президента предприняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы», – заявил Мишустин. Он подчеркнул, что в этих условиях действовать нужно было максимально быстро. «Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены президентом. А это, в первую очередь, спасение жизни и здоровья наших людей», – сказал премьер. Мишустин: На поддержку россиян во время пандемии направили свыше 2,5 трлн рублей 12 мая 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

На поддержку россиян в период пандемии было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. «Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения – это свыше 10% всего федерального бюджета страны», – сказал Мишустин, передает ТАСС. По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. «В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей», – сказал он. Кроме того, «более чем 2 млн человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 млн детей», добавил премьер. Также Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. «Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме. Мишустин также отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением. «Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе – и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы», – пояснил он. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Мишустин назвал 2021 год переломным в победе над коронавирусом 12 мая 2021, 10:31 Текст: Евгения Шестак

Текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мушистин, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы. «Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией», – цитирует ТАСС главу кабмина. По его словам, прошлой осенью и этой весной властям России удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса, передает РИА «Новости». «Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса», – сказал Мишустин . Глава правительства поблагодарил тех, кто круглосуточно работал «в красных зонах», приходил на помощь людям старшего поколения, всех тех, кто проявил выдержку. Мишустин добавил, что ситуация с COVID-19 в России улучшается, но о полном восстановлении говорить рано. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.