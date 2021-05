Боевое крыло ХАМАС запустило 100 ракет по городу Беэр-Шева Армия Израиля уничтожила двух крупных сотрудников разведки ХАМАС 12 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. «При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки», – приводит текст сообщения ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары Израиля по анклаву. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.

«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan. В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС. Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус. По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израиль решил расширить военную операцию в секторе Газа 11 мая 2021, 23:27

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена усиливать удары по сектору Газа до полного уничтожения тоннелей палестинских радикалов, заявил начальник Генштаба еврейского государства Авив Кохави. «Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль]», – приводит ТАСС слова Кохави в эфире армейского радио «Галей ЦАХАЛ». Начальник Генштаба Израиля указал, что армия «поразила более 500 целей в Газе и уничтожила десятки радикалов». «[Движение] ХАМАС заплатит такую высокую цену, которую никогда еще не платило», – добавил он. Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По данным ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа 11 мая 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса». По данным радиостанции, самым сильным ударам подверглись города Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава, сообщает ТАСС. В результате обстрелов три человека погибли, из них один ребенок, еще трое получили ранения. Радиостанции сообщает, что удары наносятся по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Также уточняется, что обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным СМИ, удары осуществляются как ракетами, так и артиллерийскими снарядами. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. На севере Израиля начались стычки палестинцев с поселенцами 12 мая 2021, 02:59

Жители населенных пунктов на севере Израиля присоединились к акциям протеста в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, в Акко и Бака-эль-Гарбии (округ Хайфы) происходят ожесточенные уличные столкновения арабов с еврейскими поселенцами, сообщил телеканал Al Mayadin. По сообщениям вещающего из Бейрута панарабского телеканала, в Умм-эль-Фахме многолюдная демонстрация в поддержку палестинцев вылилась в стычки с израильскими полицейскими, применившими против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули; поступают сведения о пострадавших, передает ТАСС. Тем временем мэр Лода потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в город армейские подразделения, поскольку, по его словам, ситуация там «выходит из-под контроля властей». Как сообщает телеканал, в ходе вспыхнувших беспорядков толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде имела также место попытка поджога одной из синагог. Волнения в арабских районах ширятся на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям. Ранее в среду возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов 11 мая 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей», передает ТАСС. «Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия», – отмечается в заявлении. Ранее Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. До этого группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет 11 мая 2021, 08:54 Текст: Алина Назарова

Из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад», заявляет армия Израиля. «В ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю, было убито 15 террористов ХАМАС и поражено 130 объектов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе, в том числе: два туннеля, военный разведывательный пункт ХАМАС, объекты по производству и хранению оружия», – говорится в заявлении израильской армии, передает РИА «Новости». Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 612 палестинцев 11 мая 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Число палестинцев, получивших ранения в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612, сообщила газета «Аль-Кудс» со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. «В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев», – передает слова представителя общества ТАСС. Тем временем палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинцев, проживающих не территории Западного берега реки Иордан, продолжать противостояние с сотрудниками израильских правоохранительных органов. «Мы призываем наш палестинский народ во всех городах Западного берега <...> продолжать противостояние с оккупантами с тем, чтобы они заплатили цену за свою агрессию против наших святынь и против нашего народа», – приводит радиостанция слова официального представителя ХАМАС Хазема Касема. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Трамп обвинил Байдена в эскалации палестино-израильского конфликта 11 мая 2021, 23:58

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что эскалации в зоне палестино-израильского конфликта способствовала слабость администрации Джо Байдена. По словам 45-го президента США, во время его администрации «противники Израиля знали о его поддержке со стороны США и немедленных последствиях в случае нападения» на еврейское государство, передает ТАСС. «При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израилю приводят к новым атакам на наших союзников», – отметил Трамп в заявлении, опубликованного на сайте комитета политических действий Save America, основанного 45-м президентом США. По его словам, американская администрация должна добиваться того, чтобы палестинцы «прекратили насилие, террор и ракетные удары». К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. В Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с полицией Израиля 12 мая 2021, 00:56

Ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов вновь вспыхнули в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. Как сообщает палестинская радиостанция, во вторник вечером полиция Израиля приступила к штурму дворов мечети, силой вытесняя оттуда прихожан. Израильские силовики перекрыли ворота, ведущие к мусульманской святыне. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у ворот Аль-Магариба, Аль-Асбат и Ас-Сильсиля. Стражи порядка применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает ТАСС. По сведениям палестинского информационного агентства WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы. Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, в понедельник сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с израильскими силовиками в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. Во вторник вечером начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «высокую цену». Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян 11 мая 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

В результате обстрела палестинскими радикалами израильского города Ашкелон погибли два мирных жителя, сообщает МИД Израиля. По данным дипломатического ведомства, ракета попала в жилой дом. «В результате этого попадания ракеты террористов в жилой дом в Ашкелоне погибли двое мирных израильтян», – сообщил МИД Израиля, передает РИА «Новости». Ранее служба скорой помощи сообщала о четырех легко раненных осколками стекла и 17 пострадавшим от панических атак. В то же время газета Times of Israel сообщила, что радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по крупным израильским городам Ашкелон и Ашдод, передает ТАСС. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Евросоюз призвал остановить насилие в секторе Газа и Иерусалиме 11 мая 2021, 07:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз привал стороны палестино-израильского конфликта незамедлительно остановить вспышку насилия в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. «Вспышка насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также в Газе и окрестностях должна немедленно прекратиться», – передает РИА «Новости» текст документа. «Ракетные обстрелы из сектора Газа по гражданскому населению Израиля неприемлемы и ведут к дальнейшей эскалации», – отметили в ЕС. В Брюсселе призвали всех лидеров проявлять ответственность, препятствовать деятельности экстремистов. «Мы вновь призываем все стороны предпринимать усилия по деэскалации. В первую очередь, необходимо избегать жертв среди гражданских лиц», – говорится в заявлении ЕС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Боевое крыло ХАМАС запустило 100 ракет по городу Беэр-Шева 12 мая 2021, 03:58

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары по анклаву, сообщил палестинский портал Dunya Al Watan. По данным палестинского портала, сирены воздушной тревоги сработали в городе Беэр-Шева, а также в Тель-Авиве, передает ТАСС. Ранее в среду возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. Также стычки палестинцев с поселенцами начались на севере Израиля, в Акко, Лоде и Бака-эль-Гарбии. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израиль призвал 5 тыс. резервистов из-за ситуации вокруг сектора Газа 11 мая 2021, 14:05 Текст: Елизавета Булкина

Армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа, сообщила пресс-служба израильского минобороны. «Министр обороны Бени Ганц разрешил провести мобилизацию 5 тыс. военнослужащих резерва различных подразделений, в том числе для укрепления сил Южного округа [в зону его ответственности входит граница с сектором Газа] и Управления тыла. Призыв резервистов позволит активизировать оперативную деятельность в ходе текущей армейской кампании «Стражи стены» [в отношении сектора Газа]», – передает сообщение израильского оборонного ведомства ТАСС. Ранее МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы Израиля 11 мая 2021, 23:42 Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа заплатят «очень высокую цену» за обстрел территории еврейского государства. «Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей террористов. Мы уничтожили десятки террористов, включая крупных командиров. Мы подвергли бомбардировке штабы, разрушили здания и башни. Мы продолжаем наносить удары всей нашей мощью. ХАМАС и «Исламский джихад» заплатили и заплатят очень высокую цену за нападение», – приводит ТАСС слова Нетаньяху. Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности 11 мая 2021, 22:21

Ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности», – приводятся на сайте МИД слова Захаровой. Она отметила, что Москва полагает «важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города». «Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника «квартета» международных посредников по БВУ во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – добавила она. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей» Кроме того, МИД Израиля сообщил, что в результате обстрела палестинскими радикалами израильского города Ашкелон погибли два мирных жителя. Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа.