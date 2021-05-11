В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа 11 мая 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса». По данным радиостанции, самым сильным ударам подверглись города Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава, сообщает ТАСС. В результате обстрелов три человека погибли, из них один ребенок, еще трое получили ранения. Радиостанции сообщает, что удары наносятся по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Также уточняется, что обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным СМИ, удары осуществляются как ракетами, так и артиллерийскими снарядами. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса.

Израиль начал вывод силовиков из мечети Аль-Акса 11 мая 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

Сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. По данным палестинской радиостанции, израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы, передает ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение понедельника в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, ранения получили не менее 520 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. ХАМАС предъявил Израилю ультиматум 11 мая 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. «Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <…> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов», – приводит ТАСС слова представителя группировки Абу Убайды. Ранее, по сведениям палестинского издания Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение дня, по последним данным, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца. Ранее сообщилось, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. ХАМАС призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем 11 мая 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что всем арабским государствам следует расторгнуть мирные соглашения с Израилем. «События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен», – приводит слова аль-Арури ТАСС. По словам заместителя главы Политбюро исламского движения ХАМАС, «оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города». «Невозможно более молчать о преступлениях, которые творит Израиль в Восточном Иерусалиме», – заявил аль-Арури в интервью телеканалу Al Mayadin. Замглавы Политбюро ХАМАС предупредил, что «бойцы отрядов исламского сопротивления, базирующиеся в секторе Газа, вступили в битву за мечеть Аль-Акса не на один день». Он указал, что военные действия будут продолжаться, поскольку «судьба Восточного Иерусалима является сердцевиной конфликта». «Силы сопротивления берут в этот момент на себя ответственность за всю Палестину и ее народ», – заявил аль-Арури. Напомним, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Кроме того, в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, не менее шести из них – по Иерусалиму. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов 11 мая 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей», передает ТАСС. «Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия», – отмечается в заявлении. Ранее Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. До этого группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали девять детей 10 мая 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

В результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник вечером погибли по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения прибрежного анклава. Согласно заявлению Минздрава сектора Газа, которое приводит WAFA, израильский беспилотник выпустил ракеты по группе людей на востоке Бейт-Хануна, передает ТАСС. В ЦАХАЛ сообщили, что армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа. Там уточнили, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму». Тем временем, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Израиль нанес удары по объектам ХАМАС 10 мая 2021, 21:54 Текст: Елизавета Булкина

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус. «То, что мы наблюдаем начиная с 18.00 вечера, это вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль, нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным», – передает его слова РИА «Новости». По словам Конрикуса, израильские военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности, часть была перехвачена ПРО «Железный купол». В пресс-службе армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник «нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа». Конрикус заявлял ранее, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет. «Не менее шести из них – по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года», – передает его слова ТАСС. Ранее Израиль заявил о семи выпущенных ракетах из сектора Газа. Блинкен заявил о праве Израиля на защиту граждан от обстрелов 10 мая 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Израиль имеет право на защиту своих граждан и территории от ракетных атак, обстрелы должны незамедлительно прекратиться, все стороны должны стремиться к деэскалации напряженности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. «Ракетные обстрелы должны незамедлительно прекратиться. Мы выражаем обеспокоенность насилием, насилие должно прекратиться. Все стороны должны [стремиться] к деэскалации напряженности, сделать практические шаги для прекращения конфликта, успокоения ситуации», – приводит слова госсекретаря США ТАСС. «Важно, чтобы все стороны предприняли меры по деэскалации и успокоению ситуации, – отметил Блинкен. – Я очень обеспокоен ракетными атаками. Даже если все стороны предпринимают действия для снижения напряженности, Израиль имеет право защитить своих граждан и территорию от этих атак». По словам госсекретаря Соединенных Штатов, данная тема будет обсуждаться в ходе переговоров с иорданским министром. «Президент США Джо Байден является давним другом Иордании, а Иордания является нашим давним другом. Мы тесные партнеры по теме многих вызовов в регионе», – сказал Блинкен. В понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму». В ответ на пуски ракет из сектора Газа армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Тем временем, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Иерусалиме 10 мая 2021, 19:16 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили ситуацию в Иерусалиме и Палестине, сообщил источник в МИД Турции. «Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в Палестине и Иерусалиме», – передает ТАСС слова представителя турецкого ведомства. Ранее посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Израиль заявил о семи выпущенных ракетах из сектора Газа 10 мая 2021, 18:44 Текст: Елизавета Булкина

По территории Израиля в понедельник из сектора Газа было выпущено семь ракет, одна из них была перехвачена системой ПВО, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. «Семь ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», – передает заявление военных ТАСС. Ранее армия заявила, что радикалы из сектора Газа запустили в том числе противотанковую ракету по израильской территории. По данным военных, противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль, один человек был ранен. Между тем ответственность за ракетный удар по Израилю взяла на себя группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС). «Бригады аль-Кассама нанесли ракетный удар по врагу в ответ на его преступления в оккупированном Иерусалиме и агрессию против священного города, а также его жестокое обращение с нашим народом в [пригороде Восточного Иерусалима] Шейх-Джаррахе и мечети Аль-Акса», – приводит палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса» заявление группировки. Утром в понедельник армия Израиля сообщила о пуске трех ракет по территории страны. Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет 11 мая 2021, 08:54 Текст: Алина Назарова

Из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад», заявляет армия Израиля. «В ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю, было убито 15 террористов ХАМАС и поражено 130 объектов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе, в том числе: два туннеля, военный разведывательный пункт ХАМАС, объекты по производству и хранению оружия», – говорится в заявлении израильской армии, передает РИА «Новости». Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 612 палестинцев 11 мая 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Число палестинцев, получивших ранения в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612, сообщила газета «Аль-Кудс» со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. «В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев», – передает слова представителя общества ТАСС. Тем временем палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинцев, проживающих не территории Западного берега реки Иордан, продолжать противостояние с сотрудниками израильских правоохранительных органов. «Мы призываем наш палестинский народ во всех городах Западного берега <...> продолжать противостояние с оккупантами с тем, чтобы они заплатили цену за свою агрессию против наших святынь и против нашего народа», – приводит радиостанция слова официального представителя ХАМАС Хазема Касема. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Евросоюз призвал остановить насилие в секторе Газа и Иерусалиме 11 мая 2021, 07:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз привал стороны палестино-израильского конфликта незамедлительно остановить вспышку насилия в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. «Вспышка насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также в Газе и окрестностях должна немедленно прекратиться», – передает РИА «Новости» текст документа. «Ракетные обстрелы из сектора Газа по гражданскому населению Израиля неприемлемы и ведут к дальнейшей эскалации», – отметили в ЕС. В Брюсселе призвали всех лидеров проявлять ответственность, препятствовать деятельности экстремистов. «Мы вновь призываем все стороны предпринимать усилия по деэскалации. В первую очередь, необходимо избегать жертв среди гражданских лиц», – говорится в заявлении ЕС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян 11 мая 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

В результате обстрела палестинскими радикалами израильского города Ашкелон погибли два мирных жителя, сообщает МИД Израиля. По данным дипломатического ведомства, ракета попала в жилой дом. «В результате этого попадания ракеты террористов в жилой дом в Ашкелоне погибли двое мирных израильтян», – сообщил МИД Израиля, передает РИА «Новости». Ранее служба скорой помощи сообщала о четырех легко раненных осколками стекла и 17 пострадавшим от панических атак. В то же время газета Times of Israel сообщила, что радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по крупным израильским городам Ашкелон и Ашдод, передает ТАСС. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Россия заявила о готовности к созыву министерской встречи ближневосточного квартета 11 мая 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Москва «в любой момент» готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме обсудят глава российского МИД Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш, заявил источник в МИД. «К министерской встрече мы готовы, активно поддерживаем идею. Антониу Гутерреш скоро должен приехать в Москву, за ним роль координатора созыва. И мы всегда ему говорим: давайте постараемся (организовать встречу), потому что зависит от готовности американцев – (госсекретаря США Энтони) Блинкена. Потому что Сергей Викторович Лавров готов в любой момент участвовать в таком заседании», – сказал источник РИА «Новости». Он добавил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров 12 мая встретится в Москве с генсеком ООН. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Израиль призвал 5 тыс. резервистов из-за ситуации вокруг сектора Газа 11 мая 2021, 14:05 Текст: Елизавета Булкина

Армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа, сообщила пресс-служба израильского минобороны. «Министр обороны Бени Ганц разрешил провести мобилизацию 5 тыс. военнослужащих резерва различных подразделений, в том числе для укрепления сил Южного округа [в зону его ответственности входит граница с сектором Газа] и Управления тыла. Призыв резервистов позволит активизировать оперативную деятельность в ходе текущей армейской кампании «Стражи стены» [в отношении сектора Газа]», – передает сообщение израильского оборонного ведомства ТАСС. Ранее МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев.