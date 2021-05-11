Израиль начал вывод силовиков из мечети Аль-Акса

Сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

По данным палестинской радиостанции, израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы, передает ТАСС.

Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение понедельника в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, ранения получили не менее 520 палестинцев.

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности.