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10 мая, понедельник | Последнее обновление — 22:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали девять детей
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В результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник вечером погибли по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения прибрежного анклава.
Согласно заявлению Минздрава сектора Газа, которое приводит WAFA, израильский беспилотник выпустил ракеты по группе людей на востоке Бейт-Хануна, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа. Там также отметили, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму».
Напомним, в понедельник представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме сообщило, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек.
Аббас призвал созвать СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме
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Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.
«Я поручил нашему посланнику [в ООН Рияду Мансуру] инициировать созыв заседания Совбеза ООН для принятия соответствующих решений по Иерусалиму. Я призываю международное сообщество взять полную ответственность за то, чтобы была остановлена агрессия против нашего народа и против наших святынь», – приводит слова Аббаса ТАСС.
Помимо этого, как уточняет ВАФА, палестинский лидер поручил главе МИД Рияду аль-Малики призвать Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и Совет по правам человека «принять необходимые меры по защите Иерусалима», а также по защите «прав палестинцев и их святынь».
Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме
Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом.
«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент.
В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Кадыров призвал Израиль извиниться за столкновения с палестинцами
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Действия израильских властей в Восточном Иерусалиме являются «провокацией в самой изящной форме», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, мусульман пытаются подтолкнуть к нарушению закона, чтобы потом «из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам – террористы». Он призвал мировое сообщество не молчать и потребовал остановить «беспредел». Кадыров отметил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся, передает РИА «Новости».
Он полагает, что в сложившейся ситуации властям Израиля лучше «опомниться и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извиниться за произошедшее». «Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!» – заявил Кадыров.
Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Полицейский напал на оператора Ruptly в ходе беспорядков в Иерусалиме
Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщил руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.
На прикрепленном к сообщению в Telegram видео слышно, как силовик грозит сломать камеру оператора. Судя по кадрам, полицейский наносит удар и выбивает камеру из рук журналиста, передает РИА «Новости».
«Наш коллега ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений», – добавляется в сообщении.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима – возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. В результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев.
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал созвать заседание СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
В столкновениях в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 человек
В результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме около 200 палестинцев получили ранения, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.
По данным ВАФА, основные стычки происходили возле мечети Аль-Акса. Как сообщается, стражи порядка стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу, передает ТАСС.
В настоящее время столкновения продолжаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах. По информации ВАФА, десятки палестинцев задержаны, более чем 20 потребовалась госпитализация. Помимо этого, как сообщает ВАФА, израильские силовики активно препятствуют работе журналистов, освещающих события. В результате два корреспондента палестинских изданий получили серьезные травмы.
Как утверждают в пресс-службе Палестинского общества Красного Полумесяца, его медицинские бригады из-за противодействия сотрудников израильских правоохранительных органов «не имеют возможности попасть в Иерусалим для оказания неотложной помощи раненым палестинцам».
Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими стали регулярно происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадана, который в 2021 году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Россия призвала спасти детей из лагеря беженцев «Эль-Холь» в Сирии
Международное сообщество должно спасти жизни и вернуть домой несколько десятков тысяч детей из расположенного в Сирии лагеря беженцев «Эль-Холь», заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.
Как отметил высокопоставленный российский дипломат, по данным ООН, в лагере беженцев «Эль-Холь» на территории Сирии находятся более 31 тыс. детей, при этом там зафиксировано уже более 6 тыс. летальных исходов вследствие заражения коронавирусом, передает ТАСС.
«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию о правах ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства. Государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой», – сказал Кузьмин, выступая на открытой видеоконференции Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по теме «Влияние пандемии COVID-19 на нарушения, совершаемые в отношении детей в условиях вооруженного конфликта».
Он добавил, что власти России активно занимаются возвращением на родину несовершеннолетних соотечественников из государств, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов, в том числе детей, которые сами были завербованы террористами, а также тех, чьи родители перешли на сторону радикалов. «Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из Ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан России. В целом же с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 – из Сирии», – продолжил Кузьмин.
«Когда мы говорим о детях, у нас нет права политизировать повестку дня, а также нет права делить детей на своих и чужих, на тех, чьи родители хорошие, и тех, чьи – плохие, тех, кто живет на контролируемых правительством сирийских территориях под действием односторонних санкций, и других молодых сирийцев. Нам необходимо делать больше для защиты детей, намного больше», – резюмировал он.
В марте Россия и Сирия заявили о фактической утрате контроля над лагерем «Эль-Холь» в провинции Хасеке со стороны курдских властей при одновременном усилении влияния на местах запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».В ноябре 2020 года Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков из числа заключенных лагеря «Эль-Холь».
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Россия, США, ЕС и ООН высказали обеспокоенность насилием в Иерусалиме
Участники «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) заявили, что обеспокоены актами насилия в Восточном Иерусалиме.
Как сообщается на сайте МИД России, 8 мая в связи с обострением ситуации в Восточном Иерусалиме состоялись консультации спецпредставителей «квартета», по итогам которых было согласовано совместное заявление. В нем выражается «глубокая озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия». В частности, речь идет о столкновениях «между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности» на Храмовой горе.
Кроме того, беспокойство вызывают «провокационные заявления некоторых политических сил, запуск ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля», а также «нападения на палестинские фермерские хозяйства» на Западном берегу Иордана. Указывается на угрозу «выселения палестинских семей из мест их исконного проживания».
«Квартет» выступил «против любых односторонних шагов, которые лишь усугубят и без того напряженную ситуацию». Израиль призвали «проявить сдержанность» и не обострять обстановку в месяц рамадан. «Квартет» призвал «все стороны соблюдать и уважать статус-кво святых мест» и подтвердил «приверженность достижению «двухгосударственного» урегулирования через переговоры».
Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали сотни палестинцев
Сотни палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщило представительство Красного полумесяца в Иерусалиме в заявлении для прессы.
«Сотни палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса. Пятьдесят пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», – говорится в заявлении.
В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. С утра в понедельник на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. «Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», – говорится в сообщении полиции Израиля, передает РИА «Новости».
После оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. «Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», – сообщил официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.
В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. Также израильская полиция разместила снайперов в дворах мечети и использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция «совершила беспрецедентное, варварское нападение» на мечеть.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на понедельник в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев.
Палестина выступила за созыв министерской встречи «квартета» в Москве
Палестина выступает за проведение министерского заседания «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, Евросоюз) в Москве, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Мы высоко ценим роль России в ближневосточном «квартете». Впервые за долгое время американцы согласились на проведение заседания «квартета» в онлайн-формате. Надеемся, что скоро возможно будет провести и министерскую встречу «квартета» в Москве или любом другом месте. Мы бы хотели, чтобы это прошло в Москве», – сказал он, добавив, что такая встреча стала бы подспорьем для проведения международной конференции по ближневосточному урегулированию, передает ТАСС.
Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками.
Напомним, в апреле в ходе телеконференции спецпредставителей «квартета» по ближневосточному урегулированию российская сторона призвала собрать заседание стран на министерском уровне.
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Иордания направила ноту протеста Израилю
МИД Иордании направил ноту протеста Израилю из-за действий израильских силовиков в Иерусалиме, в Аммане подчеркнули, что попытка «принудительного выселения» палестинцев неприемлемы.
«В МИД Израиля направлена официальная нота протеста со стороны иорданского правительства в связи с попытками израильских властей принудительно выселить жителей района Шейх Джаррах из их домов», – цитирует заявление РИА «Новости». МИД Иордана подчеркнуло, что действия Израиля нарушают международное право и общепринятые основы прав человека. «МИД Иордании в непрекращающемся противостоянии с израильскими властями, имеющейся оккупационной силой в Восточном Иерусалиме, с целью остановить нападения на мечеть Аль-Акса и молящихся. (Иордания) предостерегла Израиль от продолжения нападок», – говорится в документе.
Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Россия осудила рост напряженности в Восточном Иерусалиме
Россия решительно осуждает нападения на мирных граждан в Восточном Иерусалиме и призывает стороны избегать шагов, ведущих к эскалации насилия, сообщил МИД России.
«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий [рост напряженности в Восточном Иерусалиме]. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия», – приводит ТАСС сообщение.
Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В Израиле заявили о пуске трех ракет по территории страны
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник утром три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», сообщила армейская пресс-служба.
«Сейчас 7 утра. Еще три ракеты выпущены по южному Израилю, нарушив то, как утро проходит обычно. Родители будят детей и гонят их в бомбоубежища», – говорится в заявлении армии Израиля, передает РИА «Новости».
По словам военных, одна из ракет с большой вероятностью была перехвачена системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
Сирены прозвучали в предыдущий раз в воскресенье вечером. После этого армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО «Железный купол». В ночь на понедельник израильские военные зафиксировали еще два пуска ракет из Газы, которые взорвались, не достигнув цели.
Впоследствии танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой.
Число пострадавших в столкновениях в Иерусалиме палестинцев выросло до 215
Ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.
«Двести пятнадцать палестинцев, включая медиков, получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса, 153 пострадавших были доставлены в городские больницы в Иерусалиме, четверо пострадавших в тяжелом состоянии», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами.
Назначена дата выборов президента Израиля
Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня в Кнессете (парламент страны), сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.
«Спикер Кнессета Ярив Левин постановил, что выборы следующего президента Израиля пройдут в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета. Подача заявлений на участие в выборах в качестве кандидата возможна до 19 мая», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Кандидата в президенты может выдвинуть только группа из не менее чем десяти действующих парламентариев. Глава государства избирается тайным голосованием в Кнессете, для победы претендент должен получить простое большинство голосов. Всего в парламенте 120 депутатов.
Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля. По закону выборы его преемника должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты. В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.
Президент Израиля по закону поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования. Согласно закону, он находится вне политики и представляет всех граждан страны.
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Иерусалиме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили ситуацию в Иерусалиме и Палестине, сообщил источник в МИД Турции.
«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в Палестине и Иерусалиме», – передает ТАСС слова представителя турецкого ведомства.
Ранее посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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