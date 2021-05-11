ХАМАС призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем

Заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что всем арабским государствам следует расторгнуть мирные соглашения с Израилем.

«События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен», – приводит слова аль-Арури ТАСС.

По словам заместителя главы Политбюро исламского движения ХАМАС, «оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города». «Невозможно более молчать о преступлениях, которые творит Израиль в Восточном Иерусалиме», – заявил аль-Арури в интервью телеканалу Al Mayadin.

Замглавы Политбюро ХАМАС предупредил, что «бойцы отрядов исламского сопротивления, базирующиеся в секторе Газа, вступили в битву за мечеть Аль-Акса не на один день». Он указал, что военные действия будут продолжаться, поскольку «судьба Восточного Иерусалима является сердцевиной конфликта». «Силы сопротивления берут в этот момент на себя ответственность за всю Палестину и ее народ», – заявил аль-Арури.

Напомним, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.

Кроме того, в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, не менее шести из них – по Иерусалиму. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности.