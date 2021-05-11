МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности Израиль решил расширить военную операцию в секторе Газа 11 мая 2021, 23:27

Фото: Mahmoud Issa/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена усиливать удары по сектору Газа до полного уничтожения тоннелей палестинских радикалов, заявил начальник Генштаба еврейского государства Авив Кохави. «Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль]», – приводит ТАСС слова Кохави в эфире армейского радио «Галей ЦАХАЛ». Начальник Генштаба Израиля указал, что армия «поразила более 500 целей в Газе и уничтожила десятки радикалов». «[Движение] ХАМАС заплатит такую высокую цену, которую никогда еще не платило», – добавил он. Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По данным ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.

Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме 10 мая 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом. «В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент. В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Израиль начал вывод силовиков из мечети Аль-Акса 11 мая 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

Сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. По данным палестинской радиостанции, израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы, передает ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение понедельника в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, ранения получили не менее 520 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. ХАМАС предъявил Израилю ультиматум 11 мая 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. «Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <…> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов», – приводит ТАСС слова представителя группировки Абу Убайды. Ранее, по сведениям палестинского издания Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение дня, по последним данным, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца. Ранее сообщилось, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву 11 мая 2021, 22:13

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan. В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС. Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус. По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Кадыров призвал Израиль извиниться за столкновения с палестинцами 10 мая 2021, 02:58

Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Действия израильских властей в Восточном Иерусалиме являются «провокацией в самой изящной форме», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, мусульман пытаются подтолкнуть к нарушению закона, чтобы потом «из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам – террористы». Он призвал мировое сообщество не молчать и потребовал остановить «беспредел». Кадыров отметил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся, передает РИА «Новости». Он полагает, что в сложившейся ситуации властям Израиля лучше «опомниться и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извиниться за произошедшее». «Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!» – заявил Кадыров. Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая. Волнения в пятницу вечером вспыхнули возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. ХАМАС призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем 11 мая 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что всем арабским государствам следует расторгнуть мирные соглашения с Израилем. «События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен», – приводит слова аль-Арури ТАСС. По словам заместителя главы Политбюро исламского движения ХАМАС, «оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города». «Невозможно более молчать о преступлениях, которые творит Израиль в Восточном Иерусалиме», – заявил аль-Арури в интервью телеканалу Al Mayadin. Замглавы Политбюро ХАМАС предупредил, что «бойцы отрядов исламского сопротивления, базирующиеся в секторе Газа, вступили в битву за мечеть Аль-Акса не на один день». Он указал, что военные действия будут продолжаться, поскольку «судьба Восточного Иерусалима является сердцевиной конфликта». «Силы сопротивления берут в этот момент на себя ответственность за всю Палестину и ее народ», – заявил аль-Арури. Напомним, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Кроме того, в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, не менее шести из них – по Иерусалиму. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали сотни палестинцев 10 мая 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Сотни палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщило представительство Красного полумесяца в Иерусалиме в заявлении для прессы. «Сотни палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса. Пятьдесят пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», – говорится в заявлении. В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. С утра в понедельник на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. «Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», – говорится в сообщении полиции Израиля, передает РИА «Новости». После оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. «Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», – сообщил официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. Также израильская полиция разместила снайперов в дворах мечети и использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция «совершила беспрецедентное, варварское нападение» на мечеть. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на понедельник в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов 11 мая 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей», передает ТАСС. «Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия», – отмечается в заявлении. Ранее Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. До этого группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа 11 мая 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса». По данным радиостанции, самым сильным ударам подверглись города Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава, сообщает ТАСС. В результате обстрелов три человека погибли, из них один ребенок, еще трое получили ранения. Радиостанции сообщает, что удары наносятся по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Также уточняется, что обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным СМИ, удары осуществляются как ракетами, так и артиллерийскими снарядами. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Россия, США, ЕС и ООН высказали обеспокоенность насилием в Иерусалиме 9 мая 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Участники «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) заявили, что обеспокоены актами насилия в Восточном Иерусалиме. Как сообщается на сайте МИД России, 8 мая в связи с обострением ситуации в Восточном Иерусалиме состоялись консультации спецпредставителей «квартета», по итогам которых было согласовано совместное заявление. В нем выражается «глубокая озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия». В частности, речь идет о столкновениях «между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности» на Храмовой горе. Кроме того, беспокойство вызывают «провокационные заявления некоторых политических сил, запуск ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля», а также «нападения на палестинские фермерские хозяйства» на Западном берегу Иордана. Указывается на угрозу «выселения палестинских семей из мест их исконного проживания». «Квартет» выступил «против любых односторонних шагов, которые лишь усугубят и без того напряженную ситуацию». Израиль призвали «проявить сдержанность» и не обострять обстановку в месяц рамадан. «Квартет» призвал «все стороны соблюдать и уважать статус-кво святых мест» и подтвердил «приверженность достижению «двухгосударственного» урегулирования через переговоры». Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая. Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали девять детей 10 мая 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

В результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник вечером погибли по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения прибрежного анклава. Согласно заявлению Минздрава сектора Газа, которое приводит WAFA, израильский беспилотник выпустил ракеты по группе людей на востоке Бейт-Хануна, передает ТАСС. В ЦАХАЛ сообщили, что армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа. Там уточнили, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму». Тем временем, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме 10 мая 2021, 16:11 Текст: Елизавета Булкина

Палестина ежедневно контактирует с Россией по вопросу ситуации в Иерусалиме, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. «Конечно, я ежедневно общаюсь с господином замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым. Наш посол в Нью-Йорке также является представителем на ежедневных контактах с российскими представителями», – передает его слова ТАСС. «В ООН сегодня будет заседание для обсуждения палестинского вопроса и вопроса Иерусалима. Посмотрим, что из этого выйдет, но, как я и говорил, мы не хотим, чтобы весь мир защищал палестинцев, мы хотим, чтобы все эти страны выступили в защиту международного права –резолюции о двух государствах. Для того чтобы спокойно жить вместе, необходим международный контроль этой ситуации», – добавил посол. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Израиль нанес удары по объектам ХАМАС 10 мая 2021, 21:54 Текст: Елизавета Булкина

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус. «То, что мы наблюдаем начиная с 18.00 вечера, это вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль, нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным», – передает его слова РИА «Новости». По словам Конрикуса, израильские военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности, часть была перехвачена ПРО «Железный купол». В пресс-службе армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник «нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа». Конрикус заявлял ранее, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет. «Не менее шести из них – по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года», – передает его слова ТАСС. Ранее Израиль заявил о семи выпущенных ракетах из сектора Газа. Блинкен заявил о праве Израиля на защиту граждан от обстрелов 10 мая 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Израиль имеет право на защиту своих граждан и территории от ракетных атак, обстрелы должны незамедлительно прекратиться, все стороны должны стремиться к деэскалации напряженности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. «Ракетные обстрелы должны незамедлительно прекратиться. Мы выражаем обеспокоенность насилием, насилие должно прекратиться. Все стороны должны [стремиться] к деэскалации напряженности, сделать практические шаги для прекращения конфликта, успокоения ситуации», – приводит слова госсекретаря США ТАСС. «Важно, чтобы все стороны предприняли меры по деэскалации и успокоению ситуации, – отметил Блинкен. – Я очень обеспокоен ракетными атаками. Даже если все стороны предпринимают действия для снижения напряженности, Израиль имеет право защитить своих граждан и территорию от этих атак». По словам госсекретаря Соединенных Штатов, данная тема будет обсуждаться в ходе переговоров с иорданским министром. «Президент США Джо Байден является давним другом Иордании, а Иордания является нашим давним другом. Мы тесные партнеры по теме многих вызовов в регионе», – сказал Блинкен. В понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму». В ответ на пуски ракет из сектора Газа армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Тем временем, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Иерусалиме 10 мая 2021, 19:16 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили ситуацию в Иерусалиме и Палестине, сообщил источник в МИД Турции. «Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в Палестине и Иерусалиме», – передает ТАСС слова представителя турецкого ведомства. Ранее посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.