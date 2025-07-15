Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Число пострадавших после атаки на Воронежскую область выросло до 27
В Воронежской области зарегистрировано 27 пострадавших в результате утренней атаки беспилотников, четырнадцать из них были госпитализированы, среди раненых есть дети.
Число пострадавших от атаки БПЛА на Воронежскую область достигло 27 человек, об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», – заявил Гусев. Изначально сообщалось о 24 пострадавших.
Глава региона уточнил, что четырнадцать пострадавших были госпитализированы, включая четырех несовершеннолетних. Остальным помощь оказали амбулаторно. Двое раненых в Воронеже находятся в тяжелом состоянии.
Трем семьям понадобилось размещение в пункте временного размещения, им предоставили комнаты в санатории в центре города. Остальные отказались от размещения и будут находиться у родственников до завершения ремонта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали 16 мирных жителей.