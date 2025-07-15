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    В торговой войне США с ЕС победит Китай
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине
    Депутат: Книги Акунина фальсифицируют историю
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным
    Стало известно о проблемах с поставками ЗРК Patriot на Украину
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    Историю о «побеге» российских военнопленных сочли операцией ЦИПСО
    Численность ВСУ сократилась более чем на 200 тыс. человек за полгода
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    17 комментариев
    15 июля 2025, 11:15 • Новости дня

    В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем, пострадали восемь человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При столкновении маршрутного такси и трамвая в Смоленске пострадали восемь пассажиров микроавтобуса, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Столкновение произошло на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам, находившимся в микроавтобусе. Спасатели городской службы ГОЧС деблокировали одного пострадавшего, который оказался зажат внутри салона транспортного средства.

    Причины и детали аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

    В конце мая в Мошковском районе Новосибирской области автобус столкнулся с несколькими автомобилями, в результате чего травмы получили пять человек.

    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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    14 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным.

    Песков, комментируя заявление Писториуса, признался, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии рассуждает о готовности «убивать российских солдат». «Но, увы, это так», – отметил Песков, добавив: «Германия снова становится опасной», передает РБК.

    Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Министр также сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных». Он подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, немецкая бригада в Вильнюсе хорошо знает свои задачи.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией.

    1 июля Financial Times сообщило, что на фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    14 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте

    Политолог Клинцевич: США будут два месяца давить на Украину

    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политолог Андрей Клинцевич прокомментировал новые заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических пошлин против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Клинцевич в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобные заявления Трампа не оказывают давления на Москву, а, напротив, «дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Он отметил, что в ближайшие два месяца США будут активно давить именно на Украину.

    «Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий - уже даже не вспоминают», – пояснил Клинцевич.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС.

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    14 июля 2025, 14:05 • Новости дня
    В Госдуме призвали наказать по всей строгости блокировавших военный грузовик мигрантов

    Депутат Милонов призвал наказать по всей строгости блокировавших военный грузовик мигрантов

    В Госдуме призвали наказать по всей строгости блокировавших военный грузовик мигрантов
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Любой человек, который препятствует выполнению военных нужд в тылу, должен нести самую суровую ответственность, а в случае с мигрантами это должна быть пожизненная депортация, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя инцидент в Подмосковье, где мигранты блокировали военный грузовик.

    В Московской области на оживленной парковке фуры, водителями которых были мигранты, закрыли проезд грузовику, перевозившему оборудование для военных нужд, в связи с чем произошел конфликт. Водитель военного транспорта зафиксировал данную ситуацию на видео, пояснив, что рабочие из Таджикистана и Узбекистана перекрыли выезд, настойчиво указывая, где ему можно парковаться, несмотря на принадлежность машины военным.

    «Любой, кто препятствует выполнению военных нужд в тылу, должен нести самую суровую ответственность. Мигрант? Сперва в колонию отработать, а затем пожизненная депортация. Желательно, вместе со всей семьей», – говорит Милонов.

    По мнению депутата, среди иностранцев в России не должно быть тех, кто нарушает общепринятые нормы и правила, а уж тем более закон. Соответственно, рабочие не должны были никоим образом препятствовать движению военного водителя, даже если посчитали, что он совершил парковку как-то неправильно, или же встал в неположенном месте, хотя подобного не наблюдалось.

    «И глупость, и предательство должно караться так, чтобы глупые хотели поумнеть, а предатели снова хотели полюбить родину», – заключил Милонов.

    Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов разработал законопроект, который предполагает выдворение мигрантов из России за мелкое хулиганство. Он уточнил, что под такими деяниями подразумеваются действия, нарушающие общественный порядок: нецензурная брань, оскорбления, приставание к гражданам, порча имущества, а также распространение в интернете информации, унижающей достоинство и нравственность.

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    14 июля 2025, 17:20 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста

    Tекст: Евгения Караваева

    В сети появились записи ликвидации мужчины, завербованного украинскими спецслужбами для подготовки теракта против российского военного.

    Кадры с места происшествия опубликовал Национальный антитеррористический комитет. На видео видно, как подозреваемый в белой одежде вышел из автомобиля возле лесополосы и направился в сторону леса. В этот момент к нему приблизились сотрудники ФСБ. Мужчина бросил в их сторону гранату, после чего раздался взрыв. Силовики ликвидировали его на месте.

    По данным ФСБ, 37-летний житель Тюменской области был завербован украинскими спецслужбами и готовил террористический акт в отношении российского военного. Он нашел взрывное устройство в тайнике и собирался заложить его под автомобиль военного.

    На месте перестрелки сотрудники ФСБ обнаружили взрывное устройство, переделанный для стрельбы травматический пистолет и боеприпасы.

    В доме подозреваемого нашли еще две самодельные гранаты.

    Следователи считают, что с начала 2025 года он передавал сведения о стратегических объектах и военных эшелонах, а после совершения планируемого преступления намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

    Напомним, в Крыму задержали местную жительницу по подозрению в подготовке теракта и госизмене. Она также пыталась взорвать автомобиль российского военного.

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    14 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал о недружелюбной атмосфере при первых встречах советских космонавтов с сотрудниками НАСА, а также нарисованном шаттле, бомбящем СССР.

    По словам Джанибекова, начало сотрудничества советских и американских космонавтов сопровождалось недружелюбной атмосферой со стороны НАСА, передает РИА «Новости».

    Космонавт рассказал, что при первом визите советских космонавтов в американский центр на классной доске был изображен перевернутый шаттл, сбрасывающий бомбы на карту СССР.

    Джанибеков отметил, что советские участники также сталкивались с настороженным отношением: на стенах висели таблички с надписью «Осторожно, русские», а их личные вещи неожиданно проверяли. Он рассказал, что на утренних пробежках за ним следил специалист, а все разговоры советских космонавтов записывались при помощи многочисленных магнитофонов.

    Позже, по словам Джанибекова, отношения между СССР и США стали улучшаться, появилось больше совместных проектов и контактов. Этому способствовало создание международной Ассоциации участников космических полетов.

    Миссия «Союз–Аполлон», прошедшая с 15 по 24 июля 1975 года, стала символом разрядки и получила неофициальное название «рукопожатие в космосе».

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что исследование дальнего космоса должно стать общей задачей для SpaceX и Роскосмоса.

    В апреле Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс обсудили вопросы сотрудничества в космосе, включая работу на МКС, подготовку пилотируемого запуска и совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Аполлон».

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    14 июля 2025, 21:53 • Новости дня
    Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны США не смогло разъяснить, что именно президент Дональд Трамп имел в виду, когда заявил о передаче Украине 17 комплексов Patriot.

    Представители Пентагона порекомендовали журналистам обратиться за разъяснениями непосредственно в Белый дом, добавив: «Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», передает РИА «Новости».

    В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Напомним, Трамп в понедельник сделал ряд заявлений. Он сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС и пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.

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    14 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    В российском городе полностью запретили ездить на электросамокатах и СИМ

    В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

    В российском городе полностью запретили ездить на электросамокатах и СИМ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Благовещенска с понедельника ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

    Имамеев в своем Telegram-канале заявил: «С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ)». По его словам, запрет был введен в соответствии с законом, который приняли в конце июня в заксобрании Амурской области.

    Теперь за любое нарушение этого запрета предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей. Имамеев подчеркнул, что меры направлены на обеспечение безопасности всех участников городского движения.

    Власти города ранее уже ограничивали движение СИМ в центре Благовещенска, что получило одобрение жителей. Однако после этого пользователи электросамокатов начали массово перемещаться в другие районы, где ситуация с аварийностью и травмами среди пешеходов только ухудшилась. Мэр сообщил, что поводом для ужесточения правил стали сотни обращений горожан, недовольных нарушениями правил безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

    11 июня в ГУ МВД сообщили, что с начала сезона камеры в столице зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.

    Комментарии (49)
    14 июля 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, тарифы составят примерно 100%, речь идет о вторичных пошлинах, передает ТАСС. Это заявление Трамп сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    «Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», – сказал Трамп.

    Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что гипотетические новые пошлины США в размере 500% против торговых партнеров России будут рассмотрены и проанализированы, однако не окажут существенного влияния на общую картину.

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    14 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский рынок акций усилил рост в ходе основной торговой сессии Московской биржи после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

    К 18:20 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 2,42% и достиг отметки 2705,92 пункта, а индекс РТС поднялся до 1 087,66 пункта, что соответствует увеличению на 1,78%, передает ТАСС.

    Позже, к 18:25, динамика на рынке усилилась. Индекс Мосбиржи ускорил рост и составил 2713,72 пункта, что на 2,71% выше предыдущих значений. Индекс РТС также продолжил расти, достигнув 1090,79 пункта, что означает рост на 2,08%.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

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    14 июля 2025, 18:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС

    Трамп: США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за деньги стран ЕС

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
    @ US Air Force/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Координировать поставки американского оружия Киеву будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером, отметил Трамп, передает ТАСС.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена. Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16.

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    14 июля 2025, 16:24 • Новости дня
    Суд приговорил писателя Акунина заочно к 14 годам лишения свободы

    Суд приговорил писателя Бориса Акунина заочно к 14 годам за пособничество терроризму

    Суд приговорил писателя Акунина заочно к 14 годам лишения свободы
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Писатель Борис Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

    Первые четыре года Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, иноагент, в списке террористов и экстремистов) должен будет провести в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

    Чхартишвили признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: содействие террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и уклонение от обязанностей иностранного агента. Дело рассматривалось заочно, так как обвиняемый находится за пределами России и объявлен в международный розыск. В качестве меры пресечения ему избрано заочное заключение под стражу.

    Прокуратура установила, что летом и осенью 2023 года Чхартишвили с использованием видеосвязи, находясь за рубежом, призывал к насильственному изменению конституционного строя России и оправдывал терроризм. В феврале 2024 года он разместил в своем мессенджер-канале публикацию, содержащую публичное оправдание терроризма.

    С января по апрель 2025 года, нарушая порядок деятельности иностранного агента, он опубликовал 33 материала без обязательной маркировки.

    Суд также запретил Чхартишвили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на четыре года и назначил штраф 400 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запрашивал для Бориса Акунина 18 лет лишения свободы. Акунин отверг обвинения в публичном оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах. Дело в отношении него завели после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.

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    15 июля 2025, 07:37 • Новости дня
    Стало известно об ультиматуме нацбатов ВСУ под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские националистические батальоны выразили недовольство командованию из-за больших потерь и низкой мотивации в частях под Сумами.

    Украинские националистические батальоны потребовали от командования ВСУ расформировать новые подразделения и перераспределить личный состав по нацбатам, сообщает ТАСС. Как подчеркнули в российских силовых структурах, причиной стали массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении.

    По словам источника агентства, «массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении вызвали волну недовольства ярых украинских националистов командованием ВСУ. Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовое подразделение под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

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    14 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра.

    Зеленский заявил, что ожидает от нее существенного обновления работы правительства и представления программы действий нового кабинета в ближайшее время, передает ТАСС.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках.

    Украинские СМИ писали, что формирование нового правительства на Украине под руководством Свириденко может произойти в течение недели.

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    «Важное заявление» Дональда Трампа по Украине оказалось не таким радикальным, как ожидалось. Президент не стал вводить 500%-ные пошлины, а ограничился лишь 100% с отсрочкой в 50 дней. Кроме того, он анонсировал передачу 17 систем Patriot ВСУ, за которые, впрочем, заплатят европейцы. Как планы Вашингтона отразятся на поле боя и на попытках урегулирования конфликта? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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