Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем, пострадали восемь человек
При столкновении маршрутного такси и трамвая в Смоленске пострадали восемь пассажиров микроавтобуса, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Столкновение произошло на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам, находившимся в микроавтобусе. Спасатели городской службы ГОЧС деблокировали одного пострадавшего, который оказался зажат внутри салона транспортного средства.
Причины и детали аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
В конце мая в Мошковском районе Новосибирской области автобус столкнулся с несколькими автомобилями, в результате чего травмы получили пять человек.