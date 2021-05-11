В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела со стороны ВСУ

|
11 мая, вторник | Последнее обновление — 19:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Разделы
Уже который год перед каждым 9 мая по Сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать».
Подробности...
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста.
Подробности...
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме.
Подробности...
На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...
В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...
В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела со стороны ВСУ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские силовики из 120-миллиметрового миномета и противотанкового управляемого комплекса обстреляли территорию Донбасса, один человек погиб, еще двое ранены, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Уточняется, что обстреляли подконтрольный ДНР поселок Красный Партизан. «С целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника. Потери врага уточняются. В результате целенаправленного обстрела погиб защитник нашей республики и двое получили ранения», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции.
9 мая украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией
|
|
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
«Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.
«И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады.
Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
Зеленский в День Победы пообещал «освободить» Крым и Донбасс
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и событиями в Донбассе, он заявил, что страна 9 мая должна отмечать не только День Победы, но и «освобождение» городов Донбасса.
Так, по словам Зеленского, теперь не только ветераны могут рассказывать внукам о войне 1941-1945 годов, но и внуки своим дедам – о войне 2014 года, передает телеканал «Царьград». Президент Украины сравнил освобождение Мариуполя 10 сентября 1942 года и то, как 13 июня 2014 года украинские силовики заняли город после столкновения с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Он (Мариуполь) и еще много украинских городов на востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», – сказал Зеленский. Он также добавил, что Киев рано или поздно «освободит» Донбасс и Крым.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.
В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины
Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер».
В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.
Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений с Москвой
|
|
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил условие председателя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева.
Азаров, комментируя слова Кравчука о необходимости решить конфликт в Донбассе в пользу Киева для восстановления отношений между двумя странами, назвал подобные заявления «фантазиями».
«Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живет в другой реальности. Потому что основа для урегулирования конфликта известна – это соглашение, которое санкционировано Советом Безопасности ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения. <…> Что касается положений, что на каких-то там киевских условиях этот конфликт будет урегулирован, это фантазии, еще раз подчеркиваю», – сказал Азаров радиостанции «Говорит Москва».
При этом экс-премьер-министр Украины подчеркнул, что решение проблем и появление «нормальной границы» произойдет только после вступления Киева в НАТО.
По его словам, Киеву удается уклоняться от выполнения Минских договоренностей и урегулирования ситуации на востоке Украины из-за позиции Франции и Германии, которые «смотрят на это дело достаточно нейтрально».
Ранее в разговоре с Ura.ru Кравчук заявил, что отношения с Россией можно наладить, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева.
29 апреля Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.
Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Напомним, 25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Участники марша в честь дивизии СС «Галичина» захотели повторить его в Москве
Во Львове один из организаторов шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что такие же марши когда-нибудь пройдут в Донецке и Москве.
Несколько десятков человек собрались на митинг на Лычаковском кладбище. Бычко отметил, что участники марша «впервые в истории Украины прошлись по Киеву». Он заверил, что «следующий будет больше». «Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», – приводит его слова «Страна.ua».
На митинге присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.
Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».
Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела»
Никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела», для мира Украине необходима сильная и боеспособная армия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».
«Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она (армия - ред.) является залогом стабильности, гарантией покоя и того, что ни у кого не возникнет мысль что-то забрать у нашей страны легко и без единого выстрела», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, эскалации конфликта на Украине не будет, поскольку мир не готов к войне. Также украинский лидер заявил, что за последний месяц напряжение в регионе уменьшилось. «Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц – это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», – отметил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что в Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, это является результатом общих усилий партнеров.
«Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке», – сказал президент, отметив, что в Донбассе есть другие «провокационные» обстрелы.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка
|
|
В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали.
Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции.
Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол.
Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения.
Суд в Киеве разрешил правительству изменить написание российских фамилий
|
|
Апелляционный административный суд в Киеве признал законным украинское правописание в новой редакции, удовлетворив апелляционную жалобу министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания! То есть, апелляцию кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворили», – говорится в сообщении минюста в Facebook.
Новая редакция украинского правописания, в частности, обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В частности окончание «ой» заменить на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.
В мае 2019 года правительство Украины утвердило новые правила, они начали применяться в июне того же года, Однако 28 января Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление кабмина. Позже минюст страны оспорил данное решение.
Против участников мероприятий по случаю 9 Мая на Украине открыто 13 уголовных дел
В отношении участников мероприятий, приуроченных к отмечаемому на Украине Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, открыто 13 уголовных дел, сообщила полиция страны.
Также составлено 22 административных протокола. Полиция сообщает, что в более чем 700 мероприятиях участвовало свыше 54 тыс. человек. При этом полиция получила сообщения о 61 возможном нарушении, большинство из которых «касалось использования запрещенной символики», передает ТАСС.
Открыто 11 уголовных дел из-за запрещенной символики, еще два – по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти. Восемь административных протоколов составлены за мелкое хулиганство, пять – за использование георгиевской ленточки, пять – за неповиновение требованию полицейского, четыре – за нарушение правил карантина.
В частности, в Одессе пять человек были доставлены в районные отделы полиции, как утверждается, за участие в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов в ходе акции «Бессмертный полк». В Сумской области внимание полиции привлек плакат с советской символикой. В Николаеве уголовное дело возбудили в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг.
Напомним, на Украине 9 мая объявили не Днем победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.
Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в ДНР
|
|
Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ему, по ее мнению, «стыдно за внука».
«Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той стране, в которой он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) руководит, проходит шабаш дивизии СС «Галичина», – сказала Монтян РИА «Новости».
Украинские националисты в конце апреля провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Акция «Бессмертный полк» в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег.
В Киеве начались обыски в доме Медведчука
Украинские правоохранители проводят обыски в доме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киеве, сообщили СМИ.
По информации украинского издания «Зеркало недели», обыски проходят в доме на улице Монтажников в Киеве. Отмечается, что здесь Медведчук временно проживает со своей семьей, пока в его основном доме проходит ремонт.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Двух депутатов Рады заподозрили в госизмене
|
|
Два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, имена подозреваемых не уточняются.
«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», – написала она в Facebook.
Она уточнила, что у следствия и прокурора было достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых.
«Народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей», – написала Венедиктова.
При этом агентство «РБК-Украина» пишет, что подозреваемыми в госизмене стали глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак. СМИ ссылается на источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России
Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.
В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.
Украинцы назвали игрока «Зенита» сепаратистом за поздравление с Днем Победы
Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который сейчас играет за петербургский «Зенит», опубликовал поздравление с Днем Победы, что вызвало гнев некоторых пользователей соцсетей.
Ракицкий заявил в Instagram, что «много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать», и «совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность». Футболист считает, что «в наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить», необходимо «чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину». «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – заявил он.
Большинство подписчиков из России и с Украины поддержали Ракицкого и тоже поздравили его с праздником, но некоторые украинские пользователи раскритиковали Ракицкого. Так, kavun_tv назвал спортсмена сепаратистом, а den_kulida_neofficial написал, что футболист «за миллионы забыл и родину, и честь», передает РИА «Новости».
-
В 2019 году глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал Ракицкого за переход из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Представитель киевского «Динамо» призвал порадоваться «экономии», ведь «бешеную зарплату» Ракицкому теперь будут платить «не украинскими, а вражескими деньгами».
Жители и депутаты Ровенской области захватили храм УПЦ
Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных депутатов захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области, сообщили в УПЦ.
«Около 6.00 утра (совпадает с мск) в селе Заболотье Владимирецкого района Ровенской области последователи ПЦУ при поддержке районных депутатов захватили храм УПЦ в Сарненской епархии в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В непосредственном захвате храма участвовали сотрудники муниципальных правоохранительных органов из города Вараш (до 2016 года – Кузнецовск), депутаты районного совета Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк. Сообщается, что прихожане вызвали сотрудников полиции, чтобы попытаться отстоять храм.
Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь – УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций – Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви – была создана неканоническая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе. В январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.
|
|