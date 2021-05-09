В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских военных

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 1.30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Новоласпа. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров», – цитирует РИА «Новости» представителя.

В ЛНР сообщили, что украинские военные один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.

Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.

Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.

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