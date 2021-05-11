В СПЧ призвали обучить педагогов и детей основам поведения при терактах

«Необходимо научить педагогов и детей тому, как вести себя, чтобы избежать повторения такой ужасной трагедии», – сказала газете ВЗГЛЯД член Совета по правам человека Ирина Киркора, комментируя нападение на школу №175 в Казани, в результате которого погибли восемь человек.

«Причину произошедшего в Казани установит следствие в ближайшее время. Мы сейчас не можем судить о том, из каких мотивов это произошло, причастен ли нападавший к деятельности террористических организаций и о многих других вещах. Но мы однозначно уже сейчас должны задуматься о первичных мерах предупреждения подобных ситуаций», – отметила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.

Она также подчеркнула, что это касается не только вопроса оборота оружия, требований к подготовке сотрудников охраны, требований к системе охраны общеобразовательных учреждений, которые точно должны быть проанализированы, но и того, насколько взрослые и дети готовы к подобной ситуации. «Поскольку подобные ситуации, к сожалению, происходят, мы должны научить педагогов и детей тому, как вести себя, чтобы попытаться избежать ужасных трагедий. И эти знания должны включать в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и основы психологии. Кроме того, по результатам следствия необходимо также задуматься о специальных мерах предупреждения», – резюмировала собеседница.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан.

Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в результате стрельбы пострадали 18 детей и трое взрослых. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом.