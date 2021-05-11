ЦБ определил регионы с самой доступной ипотекой

Самая низкая средняя стоимость обслуживания ипотеки в январе-марте 2021 года зафиксирована на Чукотке, в Приморском крае и Магаданской области, следует из анализа данных ЦБ.

На Чукотке средняя ставка по жилищным кредитам в первом квартале составила 5,6%, в Приморском крае – 5,8%, Магаданской области – 6,18%. На четвертом месте Якутия со ставкой в 6,36%, пятерку замыкает – Амурская область со ставкой в 6,39%, передает РИА «Новости».

Эти регионы относятся к Дальневосточному федеральному округу, где действует программа льготной ипотеки под 2%.

Если же исключить регионы Дальнего Востока, то самые дешевые кредиты на покупку жилья в январе-марте могли взять жители Кабардино-Балкарской республики (6,56%), Карачаево-Черкесской республики (6,59%) и Адыгеи (6,71%).

Самая дорогая ипотека в первом квартале была в Чечне – средняя ставка там составила 7,85%. На втором месте находится Севастополь (7,76%), на третьем расположилась Тыва (7,71%).

В пятерку регионов с самой недоступной ипотекой также вошли Крым (7,61%) и Ингушетия (7,62%).

Ранее программу льготной ипотеки расширили на строительство частных домов. Также упростили доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала.

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