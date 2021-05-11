Экс-депутат Рады призвал Россию «освободить Украину от фашизма»

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник сравнил современную Украину с концлагерем и призвал Россию «освободить украинский народ от фашизма».

«Антисемитизм – это одна из основ религии нацизма, которая утверждает, что ответственность за все беды в стране лежит на представителях какой-то одной национальности. Во Львове и на Украине в целом мы можем видеть последствия принятия на вооружение этой ущербной идеологии: благодаря террору нациков напрочь парализованы суды, вера в правосудие подорвано, а люди боятся иметь свое мнение!» – заявил Олейник в комментарии ФАН.

Экс-депутат Рады рассказал о двойственном подходе, который демонстрирует украинская власть в отношении советских и нацистских символов, которые официально запрещены как атрибутика «тоталитарных режимов». «За фашистское приветствие – обычный административный протокол, и то еще не факт, что привлекут. А за георгиевскую ленточку или советских флаг – до пяти лет лишения свободы! Если бы не американцы, на штыках которых держится киевский режим, люди бы уже давно смели эту власть!» – сказал политик.

Так он прокомментировал то, что 9 мая в украинском Львове расклеили листовки антисемитского содержания. На них была изображена зачеркнутая звезда Давида (общепризнанный символ евреев по всему миру) и кельтский крест (активно использовался нацистами наряду со свастикой). Обнаружив фашистские агитки, члены львовской еврейской общины обратились в правоохранительные органы.

Олейник также прокомментировал прошедшие на Украине 9 мая праздничные шествия в честь Дня Победы, сравнив их со Сталинградской битвой. «Это переломный момент! Теперь надо идти в наступление! Юго-Восток, Николаев, Харьков, Одесса, Киев, даже тот же Львов (в меньшей степени, но все же) – отмечали эту великую дату! Везде были красочные салюты, люди сами выходили на улицы, чтобы почтить память погибших в войне!» – заявил Олейник.

Народное ликование в честь Дня Победы экс-депутат Рады назвал символом провала семилетнего правления новой власти Украины. «Мы должны развивать этот успех. Очевидно, что большая часть населения страны хочет восстать против режима. Однако Украина словно концлагерь: даже если люди поднимутся, их быстро задавит охрана – вооруженные до зубов нацики. Поэтому им нужна помощь извне – и Россия должна оказать ее, чтобы освободить братский народ от фашизма, так же, как и 76 лет назад!» – заявил политик.