МИД выразил готовность содействовать урегулированию между Бишкеком и Душанбе

Россия готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана и приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы.

«Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», – сказала Захарова в интервью Sputnik на русском.

Дипломат заявила, что положительно оценивает призывы властей Киргизии и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия «Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации», – подчеркнула она.

Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.

Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего по последним данным в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.