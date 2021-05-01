Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана

Политолог: Урегулирование киргизско-таджикского конфликта затянется на годы

«Назревает очень тяжелый вооруженный конфликт, который грозит затянуться на многие годы», – заявил газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Бакыт Бакетаев, комментируя вспыхнувший на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана конфликт.

«На мой взгляд, дело созрело настолько, что никакие переговоры по линии дипломатов уже ничего не смогут исправить. Переговоры зашли в тупик. Теперь задачей политиков будет разрешение вооруженного конфликта», – считает Бакетаев. По его словам, все приграничные вопросы и существующие анклавы – это «опухоль, которую можно пытаться вылечить с помощью терапии, но рано или поздно наступит момент, когда поможет только хирургическое вмешательство».

«К сожалению, за 30 лет этот конфликт дорос до критической стадии», – добавил эксперт. По его мнению, пограничный вопрос между Киргизией и Таджикистаном многогранен и требует комплексного подхода.

Собеседник не исключает, что урегулирование киргизско-таджикского конфликта затянется на годы. «Какую-то часть территории они возьмут, какую-то возьмем мы. В Москве, скорее всего, сейчас не будут доверять ни киргизской стороне, ни таджикской. Потом на линию соприкосновения придут войска ОДКБ и все затянется лет на 10, как это было в свое время в Карабахе», – отметил собеседник.

Политолог также указал на неаккуратность руководства обеих стран в высказываниях по отношению друг к другу и отметил готовность сторон к конфликтному сценарию. Кроме того, по его словам, назревает противостояние между тюркоязычными и ираноязычными странами. «Думаю, на нашей стороне будут Казахстан, Узбекистан и Турция, а Таджикистан и Иран будут по другую сторону баррикад. Кроме того, в Таджикистане могут «проснуться» боевики, которые имеют опыт партизанской войны, а к ним подтянутся афганцы. В целом назревает очень тяжелая ситуация», – заключил эксперт.

Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со стороны киргизстанцев оружие не применялось.

Позже Киргизия эвакуировала местных жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Они будут размещены в школах Баткена. В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах, расположенных вблизи границы с Таджикистаном, введен режим чрезвычайного положения.

Позже в Бишкеке заявили, что что погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 по местному времени якобы начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенской области.