Все российские школы подключат к интернету до конца 2021 года

Во всех российских школах до конца года появится интернет, пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тыс. 733 школы», – заявил Чернышенко на совещании по вопросу подключения учебных учреждений к высокоскоростному интернету, передает ТАСС. Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. Между тем в Роскосмосе сообщили, что планируют покрыть территорию России доступом к спутниковой связи к 2024 году.

Отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Надо переходить на альтернативы, они есть. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков, передает ТАСС. Он также выразил сожаление и непонимание из-за того, что российские госучреждения, высшие учебные заведения «лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые». В то же время Песков указал, что президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. «Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы (сотрудники Кремля) Zoom тоже не используем». Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. «У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», – добавил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям. BadComedian и Пучков ответили на слова главы Роструда о ненужности блогеров 7 апреля 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Популярные российские видеоблогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Дмитрий Пучков прокомментировали заявления главы Роструда Михаила Иванкова о ненужности блогеров для национальной экономики. В беседе с «Ридусом» ведущие видеоблогеры вступились за свое сообщество, отметив, что у него все-таки есть своя ниша в национальном хозяйстве. «Экономика испытывает потребность в рекламе чего-либо – на телевидении, например. А по большей части блогеры получают прибыль от рекламной интеграции каких-то брендов. Они создают контент, за который люди хотят платить, такой же, как ТВ-передача. Если этот гражданин вычеркивает идею создания контента в целом, то никакой контент частью экономики не является. Сейчас бы всем на заводы идти, да только заводов нет», – сказал Евгений Баженов. BadComedian также предположил, в какой ситуации видеоблогеру может понадобиться помощь трудовой инспекции. «Если это какие-то TikTok-хаусы или блогерские агентства, через которые заключаются договоры с блогерами, то трудовая инспекция нужна. А если это блогер-единица, то ему не нужны инспекции: он сам решает, что и как», – сказал он. В свою очередь Пучков напомнил, что видеоблогеры платят налоги. «Нужны ли государству налогоплательщики? Я, конечно, не экономист, но государство с этих самых налогов живет… Очень странный подход. Что-то чувствуется здесь такое личное, неприязнь какую-то гражданин испытывает», – отметил он. Иванков, выступая на телеканале НТВ, заявил, что видеоблогеры не относятся «к категории тех, чьи права будет защищать трудовая инспекция», так как они не находятся в трудовых отношениях с кем бы то ни было. Руководитель Роструда добавил, что экономике России сегодня нужны не блогеры, а «станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства». Между тем в отечественной блогинг-индустрии вращаются все более и более крупные деньги. По данным российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau, за прошлый год блогеры из России заработали в Instagram и YouTube 11,1 млрд рублей. Это более чем на треть выше совокупной выручки всех издателей газет и журналов в стране. Группа исследователей, проводивших анализ, подчеркивает, что заявленные 11,1 млрд рублей – это лишь легальная часть доходов блогеров. Теневые заработки могут быть сравнимы с легальными или даже превышают их. Хинштейн: Zoom решил проверить Россию на прочность 8 апреля 2021, 19:35 Текст: Андрей Самохин

«Ситуация с Zoom наглядно продемонстрировала необходимость создания представительств в России иностранных технологических компаний», – заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн газете ВЗГЛЯД. Ранее американская компания Zoom решила бойкотировать российские госорганизации, но затем передумала. Отсутствие площадки для диалога с зарубежным сервисом видеотелефонии, нехватка прямой коммуникации ведет к подобным инцидентам, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В любом случае, «санкции» Zoom пошли России даже на пользу, поскольку станут стимулом для развития отечественного софта, полагает депутат. «Запрет видеоконференций для госучреждений стимулирует наши аналогичные сервисы. Ведь в сфере видео-конференц-связи мы имеем вполне конкурентные разработки. С начала пандемии в прошлом году Министерство цифрового развития и Министерство просвещения активно стали запускать новые платформы, на которых ведется дистанционное обучение детей». Хинштейн предположил, что именно наличие конкурентов в России, в том числе, вынудило было Zoom принять решение о бойкоте, однако желание компании зарабатывать в России деньги, очевидно, вынудило администрацию передумать. «Компания Zoom останется в нашей стране, если ее цель – извлечение прибыли, а не что-то другое, – полагает депутат. – Если Zoom заинтересован в своих доходах, для него главное – бизнес, а не иные цели, то он не уйдет, а будет стараться усилить свое присутствие в России». Хотя Zoom уже передумал и решил все-таки продолжать вести бизнес с госструктурами России, наша страна уже в любом случае будет максимально развивать свои сервисы, использовать их как минимум в работе государственных и муниципальных структур, уверен депутат. «Они хотели проверить нас на прочность, но убедились: для нас их запреты – не проблема», – подытожил Хинштейн. Как сообщалось, в среду компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать российским государственным учреждениям и компаниям доступ к своему сервису онлайн-конференций. Запрет, к примеру, коснулся и Высшей школы экономики (ВШЭ). Как передал ТАСС, этот государственный университет отныне не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. В ответ Роскомнадзор рекомендовал пользователям активнее применять отечественные сервисы для видеоконференций. Замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что как минимум пять систем видеосвязи, которые входят в реестр российского ПО могут стать заменой Zoom. Издание «Коммерсант» не исключило, что администраторы Zoom приняли такое решение вслед за другим интернет-гигантом – Microsoft. Эта корпорация из-за риска санкций со стороны властей США отказалась недавно от поставок программного обеспечения (ПО) в другой ведущий московский вуз – в МГТУ имени Баумана. Издание предположило, что владелец Zoom Video Communications Inc, американский миллиардер китайского происхождения Эрик Юань также опасается попасть под санкции. Впрочем, уже в четверг стало известно, что в Zoom передумали. Госорганы России и компании с госучастием все-таки смогут покупать аккаунты в Zoom, только напрямую – через его официальный сайт. «Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ», - сообщили в компании. Роскосмос раскрыл планы по полному покрытию спутниковой связью России 9 апреля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

К 2024 году в Роскосмосе планируют покрыть всю территорию России доступом к спутниковой связи, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю территорию Российской Федерации 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом (в интернет)», – цитирует Рогозина РИА «Новости». Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. Минцифры назвало условие для регулирования интернета 7 апреля 2021, 21:51 Для регулирования интернета нужен консенсус на мировом уровне, а результатом этого должен стать документ (глобальный пакт), определяющий согласованные подходы и политики, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин. «Важно в рамках ООН определить структуру, которая будет призвана разрабатывать и внедрять правовые нормы и стандарты управления интернетом. Нам видится, что такой площадкой может стать Международный союз электросвязи (ITU)», – приводятся слова замминистра на Российском форуме по управлению интернетом RIGF 2021 на сайте координационного центра доменов .RU/.РФ. Президент ПАО «ВымпелКом» Рашид Исмаилов, который в этом году будет баллотироваться на пост Генерального секретаря МСЭ, обозначил существующую тенденцию разделять государства на два клана: тех, что выступает за тотальную свободу интернета, приверженцев так называемой «калифорнийской системы», и тех, кто озабочен проблемами государственного суверенитета. Вместе с тем началось сближение сторон, особенно на площадках Международного союза электросвязи, который взял фокус на развивающиеся страны и устранение цифрового неравенства, отметил Исмаилов. «Сегодня ключевые области для международной координации – это сосредоточение на росте экономического неравенства с учетом процессов цифровизации. Цифровой разрыв увеличивается: рост монополий приводит к тому, что локальные компании не выдерживают конкуренции, не могут нормально обрабатывать персональные данные, в том числе из-за нехватки квалифицированных кадров, утекающих в развитые страны. Средством преодоления цифрового разрыва может быть оптимизация налоговых правовых норм. Цифровые гиганты платили бы больше налогов в тех странах, где они работают. Но при этом важно не переусердствовать», – сказал президент ПАО «ВымпелКом» . Старший вице-президент ICANN по работе с правительствами и межправительственными организациями Мэнди Карвер рассказала о принципах технического управления интернетом, которые были впервые представлены в декабре 2020 года на 15-м Всемирном форуме. «Техническое управление интернетом сфокусировано на том, как интернет работает с технической точки зрения. Один из самых важных аспектов технического управления интернетом – это обеспечение доступности интернета для всех. То обстоятельство, что мы используем единое пространство доменных имен и IP-адресов, а также единые параметры протоколов, стало важнейшим фактором, обеспечившим развитие всемирной сети на протяжении последних 40 лет», – сообщила Карвер. Основатель и директор фонда DiploFoundation, а также глава Geneva Internet Platform (GIP) Йован Курбалийя не согласился с тем, что техническое общество в лице ICANN может не касаться политических тем, потому что в интернете нет четкой границы между технической и нетехнической сторонами. «Действительно, важно сохранять безопасность и бесперебойность работы базовой инфраструктуры, но существует большое количество важных вопросов на стыке технических аспектов и геополитики», – сказал он. Участники форума обсудили также проблемы вовлечения в дискуссию по управлению интернетом всех заинтересованных сторон, включая представителей небольших государств. Они отметили, что разделение стран на приверженцев тотальной свободы интернета и тех, кто выступает за государственный суверенитет, уже устарели, и их позиции во многом сближаются. Подводя итоги секции, Йован Курбалийя предложил не подсчитывать модели и искать различия, а стараться найти точки соприкосновения. В ходе секции «Новые технологии. Искусственный интеллект и этика», которую вели Карен Казарян (РАЭК) и Анна Абрамова (МГИМО), эксперты обсудили необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта (ИИ) в таких областях как медицина, промышленность, транспорт. Они отметили, что этот подход дает возможность определить механизмы делегирования искусственному интеллекту управления процессами и минимизировать существующие риски. Казарян рассказал, что вопросы этики и ИИ являются сегодня одними из основных на всех дискуссионных площадках: множество специалистов в мире работают над тем, чтобы технологии ИИ активно внедрялись и помогали широкому кругу людей и бизнесу, а также решали проблемы цифрового неравенства, инклюзивности и доступа к технологиям. Абрамова добавила, что сейчас существует уже более 100 документов по этике, и это вызывает оживленную дискуссию. С развитием искусственного интеллекта становятся более очевидными как потенциал, так и риски, которые он в себе несет, и нужно выстраивать баланс между системой регулирования и поддержанием технического прогресса, отметила она. Представитель МФТИ Андрей Кулешов отметил важность определения терминов, субъектов и объектов права в сфере регулирования систем ИИ с тем, чтобы при обсуждении его проблем профессионалы и общество могли говорить на одном языке, понятном всем. «Именно для этого и необходим этический кодекс, в его основу должны быть положены человекоцентричность, риск-ориентированный подход и принцип соразмерной ответственности», – подчеркнул спикер. В Роскачестве рассказали, как определить фальшивые отзывы в Сети 7 апреля 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете, и как можно определить фальшивые комментарии о товарах и компаниях. В ведомстве указали, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, ведь их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам – отрицательные. Как правило, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, по которым их легко определить. Эксперты советуют проверять отзывы в Сети по некоторым факторам. Так, заказные отзывы зачастую написаны в больших количествах за один-два дня. Перед этим можно наблюдать значительный перерыв. У настоящих отзывов живых пользователей прослеживается случайный разброс по дате написания, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. Скорее всего, это свидетельствует о желании копирайтеров придерживаться поставленных им требований. Настоящие отзывы обычно отличаются по стилю текста и по его объему. Эксперты также советуют обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги. Реальный человек конкретизирует свои претензии. Также не стоит верить отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного. Стоит насторожиться, если на странице есть только позитивные или только негативные отзывы. Скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама. Честные отзывы отличаются по смыслу и чередуются между собой. Скептически стоит относиться и к тем текстам, в которых изначально заявленный недостаток позже оправдывается. Честный потребитель не будет искать оправданий очевидным недостаткам компании. Эти несколько правил помогут отличить фейковые отзывы от настоящих, указали в Роскачестве. Стало известно о попытке Twitter купить Clubhouse за 4 млрд долларов 7 апреля 2021, 23:55

Компания Twitter Inc. в последние месяцы вела переговоры о приобретении социальной сети Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению, сообщили осведомленные источники. По данным Bloomberg, социальная сеть Clubhouse ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования в размере примерно 4 млрд долларов. В частности, по словам осведомленных источников, компания Twitter Inc. обсуждала поглощение Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению. При этом главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси оптимистично оценил потенциал аудио как «нового» способа взаимодействия людей. В публикации утверждается, что после провала переговоров с Twitter в Clubhouse задумались о целесообразности попыток привлечения финансирования в таком размере. Напомним, 12 марта социальная сеть Twitter объявила о планах запуска собственного сервиса голосовых чатов Spaces, который может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse. Обыск прошел в квартире администратора Telegram-бота, собирающего данные россиян 8 апреля 2021, 10:50 Текст: Алина Назарова

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в московской квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога» и увезли его, сообщил его адвокат Федор Сирош. По словам адвоката, силовики взломали дверь в квартиру администратора чата и начали обыск. К настоящему моменту обыск закончен. «Меня так и не пустили в квартиру к моему доверителю. Его вывели оттуда и увезли какие-то люди в масках. Предположительно, оперативники. Сам он успел мне сказать, что мне за ним ехать не надо. Но я все равно попробую его найти», – сказал адвокат, передает ТАСС. «Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве указали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование – права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц. В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и «Глаз бога». После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram. Путин поручил ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети 8 апреля 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах призвал ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Глава государства напомнил, что в посланиях была поставлена задача обеспечить доступ россиянам к отечественным социально значимым интернет-сервисам бесплатно, передает РИА «Новости». «К сожалению, до настоящего времени законодательно не установлена безвозмездность услуг операторами связи. Это тоже нужно сделать с депутатами, и тоже в осеннюю сессию», – призвал он. Путин попросил принять законы, нужные для применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения новых технологий. Ранее в четверг в ходе совещания президент заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. Twitter не оплатил штраф за непредоставление информации о локализации данных 8 апреля 2021, 14:18 Текст: Алина Назарова

Компания Twitter, в отличие от Facebook, до сих пор не оплатила штраф в 4 млн рублей за непредоставление информации о локализации баз данных российских пользователей в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «В 2020 году суд оштрафовал компании Twitter и Facebook – каждую на 4 млн рублей. На сегодняшний день администрация Twitter не оплатила штраф. Facebook штраф оплатил. Однако обе компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан РФ», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В ведомстве также добавили, что Facebook и Google привлекут к ответственности, если они не отчитаются о локализации данных. «Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении к ответственности зарубежных компаний за нарушение российского законодательства», – сказали в ведомстве. В начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. Комментируя решение Роскомнадзора, юрист Александр Журавлев заявил газете ВЗГЛЯД, что давно «сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства». Так, уже больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы. Путин поручил подключить до конца года все школы к высокоскоростному интернету 8 апреля 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. «По поводу подключения общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету я думаю, что, судя по тому, что уже сделано, задача довести эту работу до конца 2021 года, – а необходимо подключить еще 10800 с лишним школ – вполне реализуема», – заявил Путин на совещании о реализации посланий президента 2019 и 2020 годов, передает ТАСС. Глава государства напомнил, что 15600 школ подключены к такому интернету, по его мнению, до конца года эту программу «вполне можно завершить». В России остались школы, вообще не подключенные к Сети, их, по словам Путина, 1,2%. Также президент обратил внимание на оплату интернета. 22% школ платят за подключение вдвое больше средней цены по стране, а 6% – втрое, указал он. «С этим нужно разобраться и навести порядок, я вас прошу это сделать в самое ближайшее время», – сказал он. При этом Путин отметил, что цены на подключение могут варьироваться по объективным причинам. «Значит им [школам] надо как-то помочь, регионам нужно дополнительную поддержку оказать в этой связи», – указал глава государства. В октябре 2020 года глава департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Павел Кузьмин заявлял, что к концу 2021 года все школы в России должны быть подключены к интернету. В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой 9 апреля 2021, 02:24 Текст: Антон Никитин

Пользователи из ряда стран мира в пятницу пожаловались на проблемы в работе социальных сетей Facebook, Instagram и приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. В основном отчеты касаются работы сайтов социальных сетей и проблем с загрузкой ленты новостей. С неполадками столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств. Небольшое количество жалоб зафиксировано в России, передает ТАСС. Напомним, 2 апреля пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365. 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе социальной сети Instagram. 23 марта глобальный сбой был зафиксирован в работе поисковой системы Google. 19 марта пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp. Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Стали известны итоги Первого молодежного форума по управлению интернетом 8 апреля 2021, 13:55 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве завершил работу Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF), в котором приняли участие больше 5 тыс. человек из России и ряда других стран. Организаторы подвели первые итоги проведенного мероприятия. Форум собрал в Сколтехе «самую креативную, талантливую и прогрессивную молодежь в сфере IT», говорится в сообщении на сайте мероприятия. Офлайн участие принимали 200 человек, еще более 5 тыс. подключились к онлайн-трансляции Форума, регистрация на который была открыта вплоть до последнего дня. На онлайн-формат регистрировались не только жители Москвы, но и молодежь из многих других регионов страны. Наибольший интерес Форум вызвал у молодежи в Ростовской области (более 550 участников), Рязанской и Челябинской областях (более 200 участников). Также организаторы отмечают Санкт-Петербург, Смоленскую область, Республику Дагестан, Краснодарский край, Республику Мордовию, Вологодскую и Самарскую области – в каждом из этих регионов на Форум зарегистрировалось более 100 участников. Трансляция проходила на двух языках, что обеспечило участие не только российской, но и иностранной аудитории из самых разных уголков мира: США, Сербия, Австрия, Бангладеш, Япония, Замбия, Гана, Италия, Египет, Пакистан, Польша, Куба и др. Приглашенные модераторы и докладчики из числа ведущих российских и международных экспертов выступили в четырех панельных секциях Форума. На секции «Цифровая экономика: утопия или антиутопия» обсуждалось будущее IT-индустрии в России, «утечка мозгов» и карьерные перспективы российской молодежи. Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя прошла на секции «Мои персональные данные: чьи они на самом деле?». В рамках секции «(Не)виртуальная реальность» участники обсудили проблему цифровой зависимости и проанализировали влияние Интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Обсуждение будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ прошло на четвертой секции Форума «2020 – год ТикТока: хайп или новая площадка для молодежи». На закрытии Форума прошло вручение премий наиболее успешным IT-проектам в шести номинациях, в награждении которых участвовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Это молодые ребята, но проекты, которые они предлагают, вызывают неимоверное уважение. Роль молодежи в развитии Интернета – главная. Проекты, которые реализуют молодые ребята сегодня, равноценно могут конкурировать, а то и выигрывать более взрослых и опытных коллег. Этим, на самом деле, определяется конкурентоспособность российских компаний и России в целом», – сказал он. Так, например, среди победителей можно отметить проект «Free Lunch», автоматизированную систему для удаленной записи на горячее питание для студентов средних профессиональных образовательных учреждений, и разработанное программное обеспечение, которое обеспечит возможность коммуникации с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций, нервнопаралитическими синдромами и другими болезнями ЦНС, предоставив возможность управления персональным компьютером с помощью движения глаз. Одним из основных событий Форума необходимо отметить и определение команды Молодежного цифрового омбудсмена, в состав которой вошли студент Международно-правового института ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА)» Дмитрий Гуляев, студентка Московского государственного технического университета имени Баумана Ирина Трапезникова и студент Московского Государственного Института Международных отношений Министерства Иностранных дел России (МГИМО МИД России) Алексей Стариков. Участники Форума выступили с инициативой создания такого института в государствах-членах ООН и проведения в 2022 году глобального форума Молодежных цифровых омбудсменов. Российская команда Молодежного цифрового омбудсмена представила не только свою подробную программу по первым предполагаемым шагам на новом посту, но и презентовала Молодежное послание Форума, сформулированное на основе поступивших на сайт предложений от молодежи. По итогам Форума Молодежное послание будет также представлено российскому и международному сообществу. Помимо деловой программы на Youth RIGF были также развернуты фан-зоны с познавательными мастер-классами и IT-площадками, где можно было посетить 5G-лабораторию, VR/AR зоны с использованием технологии виртуального погружения, ознакомиться с Интернет-проектами Российского исторического общества и «гаджетами» эпохи «старых добрых времен» из музея Яндекса. Организаторы и участники выразили желание проводить Форум ежегодно для того, чтобы встречаться вновь и давать возможность для диалога и обсуждения новых идей и реализации проектов для молодых людей из России и всего мира. Форум по управлению интернетом RIGF 2021 открылся в Москве 7 апреля 2021, 11:40 Текст: Мария Бобылева

В Москве с 7 по 9 апреля состоится XI российский форум по управлению интернетом RIGF 2021, участники которого обсудят актуальные темы, связанные с развитием интернета и международного сотрудничества. В течение трех дней представители органов власти, ИТ-отрасли и международных организаций будут обсуждать вопросы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Российский форум по управлению интернетом (RIGF) проводится ежегодно. Всего на сегодняшний день состоялось десять форумов. Традиционно мероприятие проводится 7 апреля, в день рождения российского национального домена .RU. Одиннадцатый RIGF должен был состояться 7 апреля 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными ограничениями был перенесен на 2021 год. В этом году в формировании программы RIGF 2021 принимали участие все, кто хотел высказать свое мнение по вопросам развития интернет-сферы – для этого был организован сбор тем предстоящего форума. Итогом стала обширная программа RIGF 2021, включающая в себя семь секций: управление интернетом; новые технологии, искусственный интеллект и этика; суверенитет данных; цифровые платформы: правила игры; построение системы доверия в цепочках поставок; атрибуция киберпреступников в интернете; пользовательские соглашения с интернет-платформами. Также будет организован молодежный трек. Российский форум организуется в поддержку глобального IGF, проводимого ежегодно в новой стране. В 2025 году 20-й Форум Организации Объединенных Наций по управлению интернетом (IGF 2025) пройдет в России. RIGF позволяет более глубоко и эффективно изучать проблемы управления интернетом на локальном уровне и в дальнейшем транслировать сформулированные выводы и предложения на мировой уровень в рамках всемирного IGF. Ранее сообщалось, что первый молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF прошел в России. В его рамках студенты ведущих российских вузов обсудили актуальные вопросы кибербезопасности, доверия к цифровым продуктам и рисков внедрения новых технологий. В России стартовала акция «Цифровой диктант» 9 апреля 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

В рамках всероссийской акции «Цифровой диктант 2021» 9 апреля в офлайн-формате пройдет первый диктант, который поможет повысить цифровую грамотность и научит противодействовать таким цифровым угрозам, как кибермошенничество, фейкньюс и кибербуллингу. Всероссийская акция «Цифровой диктант», организованная Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и ОНФ, пройдет с 9 по 24 апреля в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант.рф, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Цифровой диктант 2021» состоит из четырех блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям. После завершения акции участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками», где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему и найдет обучающие материалы, которые доступны всем пользователям, вне зависимости от прохождения «Цифрового диктанта». В 2021 году впервые введены новые интерактивные форматы тестирования для детей и подростков, а также отдельный вариант диктанта для людей старше 60 лет. Для граждан старшего возраста разработаны вопросы о тех цифровых технологиях и онлайн-сервисах, с которыми они чаще всего взаимодействуют в своей повседневной жизни. В этом году проект включает три этапа. Так, 9 апреля состоится официальный старт акции и офлайн-мероприятия с участием амбассадоров проекта в Москве и других городах. С 9 по 24 апреля все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в региональных мероприятиях. 25 апреля на сайте проекта для всех участников акции, прошедших тестирование, в их личных кабинетах откроется работа над ошибками. «Цифровой диктант» – это ежегодная акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. За 2020 год желающих проверить свой уровень цифровой культуры стало больше в восемь раз (330 148 участников по сравнению с 39 398 в 2019 году).