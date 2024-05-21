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В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси
Turkiye: Глава МИД Ирана Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с Раиси
Иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не должно было быть в вертолете вместе с президентом страны Ибрахимом Раиси, утверждает турецкое издание Turkiye.
Глава ведомства и губернатор иранского города Тебриза Малик Рахмети должны были лететь на другом вертолете, утверждает Turkiye, передает РИА «Новости».
Министра усадили в один вертолет с президентом прямо перед взлетом, в самый последний момент.
До этого эта же газета со ссылкой на источники сообщала, что вертолет Раиси имел на борту новейшие системы навигации и сигнализации. При этом турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу указывал, что сигналов с упавшего вертолета не поступало.