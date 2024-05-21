В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси

В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси

Турция заявила об отсутствии обязательных сигналов с упавшего вертолета Раиси

Tекст: Алексей Дегтярев

Иран находится в зоне ответственности воздушных поисково-спасательных специалистов Турции, потому Анкара следит за сигналами в воздухе и на море, сказал Уралоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

Турция на первом этапе установила контакт с Ираном, по предположению турецкой стороны, сигнальная система была отключена либо вертолет не был ею оборудован. Никаких сигналов с вертолета не поступало, а «они обязательно должны фиксироваться».

По мнению министра, рассуждать о криминальном подтексте крушения воздушного судна еще рано, поскольку авиакатастрофа произошла в густом тумане.

Напомним, власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.