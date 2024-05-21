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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    32 комментария
    21 мая 2024, 08:18 • Новости дня

    Стали известны подробности о вертолете президента Ирана

    Turkiye: Вертолет Раиси был оснащен сигнальными средствами

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкая газета Turkiye со ссылкой на источники в иранских спецслужбах сообщила, что вертолет, разбившийся 19 мая с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, был оснащен новейшими системами навигации и сигнализации.

    Вертолетом управляли летчики армии, а не Корпуса стражей исламской революции (КСИР), как бывало раньше, передает ТАСС содержание публикации.

    В последний момент в список пассажиров были внесены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица, которые должны были лететь в Иран из Азербайджана на другом вертолете.

    Несмотря на наличие на борту GPS, транспондера и специальной системы слежения, обеспечивающей бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов, место крушения было обнаружено не сразу.

    Источники в Тегеране, на которые ссылается Turkiye, предполагают, что крушение могло быть спланировано. Раиси, как один из возможных преемников 85-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «не был нужен в этом уравнении и был устранен».

    Среди других кандидатов на пост преемника Хаменеи называются его сын Можтаба Хаменеи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Следствие по делу о крушении вертолета продолжается.

    Напомним, похоронная церемония Раиси запланирована на 23 мая.

    20 мая 2024, 10:56 • Новости дня
    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана

    Красный Полумесяц: Президент и глава МИД Ирана погибли в первые же мгновения катастрофы

    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. метров, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

    В поисково-спасательной операции принимали участие более 2 тыс. человек, добавил он, уточнив, что при проведении операции иностранная помощь не потребовалась.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

    Коментарии (21)
    20 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси

    Tasnim: Пятничный имам Тебриза был жив еще в течение часа после авиакатастрофы в Иране

    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и даже смог позвонить по телефону, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

    Как говорится в сообщении, Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета. При этом глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд отметил, что все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы.

    По последним данным, спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана.

    Коментарии (3)
    20 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны

    IRNA: Крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Иранское государственное информационное агентство IRNA назвало причиной крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси техническую неисправность.

    В материале на сайте IRNA говорится, что Раиси погиб «в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности».

    Ранее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной жесткой посадки вертолета стали погодные условия.

    Коментарии (12)
    20 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы

    Tasnim: При опознании тел погибших при аварии вертолета президента Ирана Раиси возникли проблемы

    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы
    @ Iranian Red Crescent Society/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Как сообщил агентству Tasnim представитель Корпуса стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, работы по опознанию ведутся на месте крушения вертолета, который перевозил президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

    По его словам, некоторые тела трудно идентифицировать, передает ТАСС.

    Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    Коментарии (4)
    20 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси

    Посол Ирана в Минске: Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси
    @ Azin Haghighi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали погодные условия, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    Все произошло из-за плохих метеорологических условий, передает ТАСС слова дипломата.

    В районе катастрофы, напомнил он, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». Дипломат уточнил, что это первая версия произошедшего, которая основывается в том числе на том, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться к месту трагедии.

    При этом, как подчеркнул Алиреза Санеи, точную причину будут устанавливать соответствующие органы, и это потребует времени. Он призвал ждать итогов расследования.

    Ранее сообщалось, что иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Коментарии (10)
    20 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Синоптик заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

    Синоптик Тишковец заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

    Синоптик заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана, в результате которого произошло крушение вертолета президента ИРИ Эбрахима Раиси, была сложной и определялась «термической депрессией», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил РИА «Новости», что в районе авиакатастрофы наблюдалось «7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров». Верхняя граница, уточнил он, доходила до девяти-десяти километров.

    «Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли», – отметил специалист, добавив, что местами прошел ливень с грозой, в облаках наблюдалась «болтанка, электризация», а на уровне выше трех с половиной километров – обледенение.

    Видимость на фоне осадков ухудшалась до одного-трех километров, а в облаках составляла до нескольких десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду.

    «В нижнем пограничном слое от нуля до трех километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час», – рассказал Тишковец, добавив, что днем температура поднималась до 23 градусов тепла, в горах – около десяти градусов, а прошлой ночью – от плюс шести до плюс 16 градусов.

    Полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются, подчеркнул специалист. «Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси», – считает Тишковец.

    Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

    Коментарии (8)
    20 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны

    Эксперт Раванди-Фадаи: Иранское общество ищет доказательства вины израильских или американских диверсантов в гибели Раиси

    Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Иране основная власть принадлежит не президенту, а духовному лидеру, поэтому гибель Эбрахима Раиси вряд ли приведет к дестабилизации страны. Более того, трагедия может сплотить иранцев. Вместе с тем важно узнать, что стало причиной авиакатастрофы, сказала газете ВЗГЛЯД иранист Лана Раванди-Фадаи, комментируя сообщения о гибели президента Ирана Раиси.

    «Авиакатастрофа вызывает много вопросов. Главный из них: как президентскому борту разрешили лететь при таких погодных условиях?» – указала Лана Раванди-Фадаи, руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ и доцент РГГУ.

    По словам собеседницы, уже существуют теории о том, что трагедия произошла по вине израильских или американских диверсантов. «Многие иранцы пытаются найти этому доказательства, вспоминая предыдущие заявления политиков из Тель-Авива и Вашингтона. Но официальных обвинений пока нет. Да и сами израильтяне уверяют, что не имеют отношения к произошедшему», – детализировала спикер. 

    Она считает важным тот факт, что на помощь Ирану пришла Турция, которая отправила своих альпинистов и спасателей, а также предоставила высокотехнологичный беспилотник, благодаря чему удалось определить место ЧП. «Руку помощи протянули и российские власти», – добавила собеседница.

    «В целом иранское общество шокировано гибелью президента и высокопоставленных чиновников. Многие люди в ночь на понедельник молились о здоровье Раиси и его спутников», – рассказала спикер. По ее мнению, трагедия сплотит иранцев. На этом фоне Раванди-Фадаи не ожидает дестабилизации обстановки в Исламской республике.

    «Основные рычаги власти в Иране не у президента, а у духовного лидера. Поэтому страна будет продолжать стабильно функционировать, даже несмотря на трагедию. Я думаю, правительство возьмет ситуацию под контроль. Временно исполняющим обязанности президента уже назначили вице-президента Мухаммеда Мохбера, который, к слову, является сторонником хороших отношений с Россией. Через 50 дней в Иране пройдут внеочередные выборы президента, на которых, по моему мнению, все шансы на победу будет иметь консерватор», – прогнозирует иранист.

    Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при катастрофе вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Об этом утром 20 мая сообщило госагентство Mehr в Telegram-канале, позже информацию подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», – передает ТАСС слова иранского политика. Эта фраза произносится мусульманами после известий о смерти близкого человека.

    По информации Mehr, все сопровождавшие президента Ирана также погибли. Издание Tasnim пишет, что продолжаются попытки опознать тела жертв катастрофы. По его сведениям, в числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.

    Власти Ирана заверили, что трагедия не повлечет за собой сбои в их работе. В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.


    Ночь в Тегеране прошла с молитвами. На площади Валиаср с позднего вечера стали собираться жители столицы. Они «воздели руки к небу и молятся о благополучном возвращении» президента Исламской республики, передавало ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

    Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится на сайте Кремля.

    Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

    Соболезнования в связи с трагедией в Иране также выразил МИД Белоруссии, подчеркнув, что последние новости были восприняты в Минске с большой болью. «Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», – говорится в заявлении ведомства.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси». «Его вклад в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном всегда будут помнить», – написал он в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Пакистан решил объявить день траура в связи с гибелью Раиси в знак солидарности с Ираном. Президент Армении Никол Пашинян направил телеграмму лидеру Ирана Али Хаменеи и выразил соболезнования в связи с гибелью делегации президента республики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен сообщениями о гибели президента Ирана Раиси, которого считает образцовым и необыкновенным человеком.

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    20 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    На Западе назвали имя возможного преемника верховного лидера Ирана

    Politico: Смерть Раиси делает сына Хаменеи главным возможным преемником отца

    На Западе назвали имя возможного преемника верховного лидера Ирана
    @ Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно сообщению газеты, верность Раиси руководству страны вызвала слухи о том, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана, а с его смертью у многих в стране укрепится уверенность в том, что главной кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, передает ТАСС.

    По словам старшего научного сотрудника Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнама Бен Талеблу, Раиси принадлежал к тому роду людей, которых Хаменеи хочет видеть лидером Ирана. Он добавил, что смерть Раиси сужает круг возможных кандидатур в процессе выбора преемника.

    Ранее спасатели завершили поиски тел погибших при крушении вертолета в Иране. При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы.

    Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    Коментарии (5)
    20 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В Иране заявили, что сотрудничество Путина и Раиси изменило расстановку сил в мире
    В Иране заявили, что сотрудничество Путина и Раиси изменило расстановку сил в мире
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-президент Ирана, исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что взаимодействие российского лидера с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси позволило изменить многое в расстановке сил в мире и положить конец одностороннему миропорядку.

    Также он отметил, что руководство Ирана выразило намерение развивать отношения с Россией, передает ТАСС.

    Мохбер добавил, что Иран всегда с уважением относился к позиции России по международным вопросам.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

    Коментарии (0)
    20 мая 2024, 14:29 • Новости дня
    Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси

    Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета президента Раиси

    Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин дал поручение помочь Ирану со спасательной операцией сразу после обсуждения на совещании крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    После поступления информации об авиакатастрофе Путин провел совещание с послом Ирана в России Каземом Джалали, также присутствовали глава Минобороны России Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков и советник президента Игорь Левитин, передает ТАСС.

    Путин после доклада посла Ирана дал оперативные команды главам упомянутых ведомств. Оперативно была подготовлена специальная группировка из 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, группа «Центроспаса» и особая группа «Лидер», уточнил Песков.

    Также был готов вертолет, способный выполнять задания на большой высоте, а также два самолета: один – с личным составом, а второй – перевозивший высокогорный вертолет. Группа экстренно вылетела в сторону Тебриза.

    Песков добавил, что между МЧС и Минобороны было очень тесное взаимодействие. В Армении были подготовлены два вертолета, которые должны были встретиться с основной группировкой в районе Тебриза.

    «Так получилось, что, когда первый борт уже подлетел к Тебризу, пришла печальная информация, трагическая информация о том, что были найдены остатки вертолета», – сообщил Песков.

    Российские самолеты развернулись фактически над аэропортом Тебриза и вернулись на базу.

    Ранее Песков заявил, что Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета президента Раиси.

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    20 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Спасатели завершили поиски тел погибших при крушении вертолета в Иране
    Спасатели завершили поиски тел погибших при крушении вертолета в Иране
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    По его словам, поиск тел завершен, все тела направлены в Тебриз, передает ТАСС.

    Тем временем в МЧС России сообщили, что самолеты Ил-76 ведомства со спасателями на борту, вылетавшие в Тебриз для участия в поисках потерпевшего крушение вертолета президента Ирана, возвращаются в Россию.

    Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    Коментарии (0)
    20 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси

    Турция заявила об отсутствии обязательных сигналов с упавшего вертолета Раиси

    В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сигналов с упавшего вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси не поступало, вероятно, сигнальная система воздушного судна либо отсутствовала, либо была отключена, заявил турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

    Иран находится в зоне ответственности воздушных поисково-спасательных специалистов Турции, потому Анкара следит за сигналами в воздухе и на море, сказал Уралоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    Турция на первом этапе установила контакт с Ираном, по предположению турецкой стороны, сигнальная система была отключена либо вертолет не был ею оборудован. Никаких сигналов с вертолета не поступало, а «они обязательно должны фиксироваться».

    По мнению министра, рассуждать о криминальном подтексте крушения воздушного судна еще рано, поскольку авиакатастрофа произошла в густом тумане.

    Напомним, власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.

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    20 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Появились кадры эвакуации тел погибших при крушении вертолета Раиси

    Появились кадры эвакуации тел погибших при крушении вертолета президента Ирана

    Появились кадры эвакуации тел погибших при крушении вертолета Раиси
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали кадры эвакуации тел погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

    Их доставят в Тебриз, поисковая операция завершена.

    Ранее в Иранском обществе Красного Полумесяца сообщили, что все находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы.

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    20 мая 2024, 14:53 • Новости дня
    Лидер победившей в Нидерландах партии отказался от соболезнований Ирану

    Лидер победившей в Нидерландах партии Вилдерс отказался от соболезнований Ирану

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер Партии свободы (ПС) Нидерландов, победившей на парламентских выборах в ноябре 2023 года, Герт Вилдерс не присоединился к соболезнованиям лидеров ЕС в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и других иранских государственных деятелей в авиакатастрофе.

    Соболезнования от имени ЕС высказал глава Евросовета Шарль Мишель.

    «Не от моего имени!» – написал Вилдерс в соцсетях в ответ на сообщение Мишеля, передает ТАСС.

    Между тем телеграммы властям Ирана в связи с гибелью Раиси направили король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

    Соболезнования в связи с трагедией также выразил король Иордании Абдалла II. «Мы солидарны с братьями в Иране в этих печальных обстоятельствах», – написал иорданский монарх.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что Раиси «внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном».

    Также соболезнования Ирану выразил МИД Франции.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

    Коментарии (4)
    20 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Сейед Эбрахим Раиси, по словам Путина, был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.

    «Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», – пообещал глава российского государства.

    Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

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