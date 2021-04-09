Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите Роскосмос раскрыл планы по полному покрытию спутниковой связью России 9 апреля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

К 2024 году в Роскосмосе планируют покрыть всю территорию России доступом к спутниковой связи, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю территорию Российской Федерации 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом (в интернет)», – цитирует Рогозина РИА «Новости». Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу.

Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС 9 апреля 2021, 14:10

Фото: Пресс-служба ЦПК/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российский пилотируемый космический корабль «Ю.А. Гагарин», выведенный в пятницу на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). На корабле к МКС на две минуты раньше запланированного времени причалили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, передает ТАСС. Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Новицкий, Дубров и Ванде Хай смогут перейти на станцию. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что полет проходил штатно, состояние экипажа хорошее, конструкции корабля раскрылись. Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Корабль получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ракета «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с Байконура 9 апреля 2021, 10:51

Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Запуск прошел с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс «Восток») в 10.42 мск. К МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай, передает ТАСС. Через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его пристыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 14.07 мск того же дня. За пуском на космодроме наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента России Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие. Пилотируемый корабль «Союз МС-18» получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». Российские космонавты будут провожать модуль «Пирс» и встречать на станции многофункциональный модуль «Наука». Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется провести в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять – по космическому материаловедению, два – по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства. Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Хинштейн: Zoom решил проверить Россию на прочность 8 апреля 2021, 19:35 Текст: Андрей Самохин

«Ситуация с Zoom наглядно продемонстрировала необходимость создания представительств в России иностранных технологических компаний», – заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн газете ВЗГЛЯД. Ранее американская компания Zoom решила бойкотировать российские госорганизации, но затем передумала. Отсутствие площадки для диалога с зарубежным сервисом видеотелефонии, нехватка прямой коммуникации ведет к подобным инцидентам, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В любом случае, «санкции» Zoom пошли России даже на пользу, поскольку станут стимулом для развития отечественного софта, полагает депутат. «Запрет видеоконференций для госучреждений стимулирует наши аналогичные сервисы. Ведь в сфере видео-конференц-связи мы имеем вполне конкурентные разработки. С начала пандемии в прошлом году Министерство цифрового развития и Министерство просвещения активно стали запускать новые платформы, на которых ведется дистанционное обучение детей». Хинштейн предположил, что именно наличие конкурентов в России, в том числе, вынудило было Zoom принять решение о бойкоте, однако желание компании зарабатывать в России деньги, очевидно, вынудило администрацию передумать. «Компания Zoom останется в нашей стране, если ее цель – извлечение прибыли, а не что-то другое, – полагает депутат. – Если Zoom заинтересован в своих доходах, для него главное – бизнес, а не иные цели, то он не уйдет, а будет стараться усилить свое присутствие в России». Хотя Zoom уже передумал и решил все-таки продолжать вести бизнес с госструктурами России, наша страна уже в любом случае будет максимально развивать свои сервисы, использовать их как минимум в работе государственных и муниципальных структур, уверен депутат. «Они хотели проверить нас на прочность, но убедились: для нас их запреты – не проблема», – подытожил Хинштейн. Как сообщалось, в среду компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать российским государственным учреждениям и компаниям доступ к своему сервису онлайн-конференций. Запрет, к примеру, коснулся и Высшей школы экономики (ВШЭ). Как передал ТАСС, этот государственный университет отныне не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. В ответ Роскомнадзор рекомендовал пользователям активнее применять отечественные сервисы для видеоконференций. Замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что как минимум пять систем видеосвязи, которые входят в реестр российского ПО могут стать заменой Zoom. Издание «Коммерсант» не исключило, что администраторы Zoom приняли такое решение вслед за другим интернет-гигантом – Microsoft. Эта корпорация из-за риска санкций со стороны властей США отказалась недавно от поставок программного обеспечения (ПО) в другой ведущий московский вуз – в МГТУ имени Баумана. Издание предположило, что владелец Zoom Video Communications Inc, американский миллиардер китайского происхождения Эрик Юань также опасается попасть под санкции. Впрочем, уже в четверг стало известно, что в Zoom передумали. Госорганы России и компании с госучастием все-таки смогут покупать аккаунты в Zoom, только напрямую – через его официальный сайт. «Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ», - сообщили в компании. Путин поручил ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети 8 апреля 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах призвал ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Глава государства напомнил, что в посланиях была поставлена задача обеспечить доступ россиянам к отечественным социально значимым интернет-сервисам бесплатно, передает РИА «Новости». «К сожалению, до настоящего времени законодательно не установлена безвозмездность услуг операторами связи. Это тоже нужно сделать с депутатами, и тоже в осеннюю сессию», – призвал он. Путин попросил принять законы, нужные для применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения новых технологий. Ранее в четверг в ходе совещания президент заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. Путин поручил подключить до конца года все школы к высокоскоростному интернету 8 апреля 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. «По поводу подключения общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету я думаю, что, судя по тому, что уже сделано, задача довести эту работу до конца 2021 года, – а необходимо подключить еще 10800 с лишним школ – вполне реализуема», – заявил Путин на совещании о реализации посланий президента 2019 и 2020 годов, передает ТАСС. Глава государства напомнил, что 15600 школ подключены к такому интернету, по его мнению, до конца года эту программу «вполне можно завершить». В России остались школы, вообще не подключенные к Сети, их, по словам Путина, 1,2%. Также президент обратил внимание на оплату интернета. 22% школ платят за подключение вдвое больше средней цены по стране, а 6% – втрое, указал он. «С этим нужно разобраться и навести порядок, я вас прошу это сделать в самое ближайшее время», – сказал он. При этом Путин отметил, что цены на подключение могут варьироваться по объективным причинам. «Значит им [школам] надо как-то помочь, регионам нужно дополнительную поддержку оказать в этой связи», – указал глава государства. В октябре 2020 года глава департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Павел Кузьмин заявлял, что к концу 2021 года все школы в России должны быть подключены к интернету. В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой 9 апреля 2021, 02:24 Текст: Антон Никитин

Пользователи из ряда стран мира в пятницу пожаловались на проблемы в работе социальных сетей Facebook, Instagram и приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. В основном отчеты касаются работы сайтов социальных сетей и проблем с загрузкой ленты новостей. С неполадками столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств. Небольшое количество жалоб зафиксировано в России, передает ТАСС. Напомним, 2 апреля пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365. 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе социальной сети Instagram. 23 марта глобальный сбой был зафиксирован в работе поисковой системы Google. 19 марта пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp. Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. ЕКА отправила в Россию камеру для совместной лунной миссии 9 апреля 2021, 08:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Европейская камера «Пилот-Д» для обеспечения высокоточной посадки российского модуля в рамках миссии «Луна-25» отправлен в Россию, заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. «У нас хорошее сотрудничество по Луне, в частности миссия «Луна-25». Там на борту будет камера от ЕКА «Пилот-Д», которую уже отправили в Россию. Запуск должен состояться в октябре этого года. Для России «Луна-25» станет первым аппаратом с европейскими приборами на борту, который отправится к естественному спутнику Земли», – передает ТАСС слова Ашбахера. Глава агентства уточнил, что европейская система навигации для точной посадки должна быть установлена и на другой спускаемый аппарат, который запустят в рамках миссии «Луна-27». Также планируется, что он будет снабжен европейской бурильной установкой. «Оба инструмента сейчас находятся в разработке. Но дополнительно ЕКА планирует обеспечивать поддержку всех трех лунных миссий – с 25-й по 27-ю», – добавил Ашбахер. Он также обсудил с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным работу по программам исследования Луны и Марса, а также визит в Россию, который планирует осуществить после открытия границ. «Недавно у меня была возможность поговорить с господином Рогозиным – в середине марта, и мы обсудили успешный полет уже находящегося на орбите Марса Орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (TGO), запущенного в рамках совместной программы «ЭкзоМарс». Сейчас мы сосредоточены на второй части программы - это «Экзомарс-2022», – заявил Ашбахер. – Было очень приятно побеседовать с главой Роскосмоса, но, к сожалению, только по видео, потому что сейчас мы не можем путешествовать. Мы согласились, что фокусировка на миссии «ЭкзоМарс» является для нас приоритетной задачей». Также в ходе беседы поднималась тема создания международной лунной исследовательской станции – это инициатива КНР, в которой китайские партнеры пригласили принять участие Россию и ЕКА. «Мы, конечно же, пристально следим за этими планами. Наши китайские партнеры связались с нами неформально, и я ожидаю дополнительной информации, чтобы лучше понять, в каких условиях все будет происходить, во что это выльется и какое значение будет иметь. Было бы интересно увидеть этот российско-китайский проект», – сказал он. Ашбахер добавил, что ЕКА участвует в лунном проекте НАСА окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В октябре 2020 года ЕКА и НАСА подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому США отправят к Луне трех европейских астронавтов в обмен на постройку двух модулей для окололунной станции Gateway. Гендиректор ЕКА отметил высокий уровень сотрудничества с Россией по исследованию Луны в рамках миссий «Луна-25» и «Луна-27», для которых на российском аппарате будет использовано европейское оборудование. Также глава организации напомнил, что робот European Robotic Arm будет запущен на российском многофункциональном модуле «Наука», который вскоре станет частью МКС. «Это очень важный элемент нашего партнерства с Россией, которое мы строим уже много лет. У нас много проектов с Россией, и я очень рад этому. Мы бы очень хотели поблагодарить наших российских партнеров за сильное сотрудничество, и я с нетерпением жду в будущем следующих шагов, особенно в рамках миссии «ЭкзоМарс», – сказал Ашбахер. Глава ЕКА сообщил, что принял озвученное Рогозиным в ходе переговоров приглашение посетить Россию. Однако из-за закрытых границ и постоянно меняющейся санитарной обстановки он пока не готов назвать точную дату. «Я довольно впечатлен стратегией вакцинации в России. Сейчас вакцинация проходит и в Европе. Я надеюсь, что вакцины вскоре позволят нам всем возобновить путешествия, – заявил Ашбахер. – Пока что даты нет, но как только обстоятельства и мой календарь сложатся, я буду рад поехать туда». Ашбахер добавил также, что МКС представляет большую важность не только для науки, но и для объединения наций. «У МКС очень важная роль. Невозможно переоценить ее роль для науки и для изучения космоса, а также для международного сотрудничества и политики сближения, если можно так выразиться. Это уникальный проект, который дает стольким странам возможность проводить огромное количество научных экспериментов. Также он позволяет увидеть, на что мы способны, когда объединяем усилия и работаем сообща», – констатировал он. Ашбахер подтвердил, что агентство настроено продолжать работу на МКС до 2024 года, когда истекает договор эксплуатации, однако рассчитывает продолжить операции и после 2025 года. При этом он выразил убеждение, что со временем на станции будет реализовано больше коммерческих проектов, чтобы повысить финансовую отдачу от ее использования, в том числе за счет частных инвестиций. «Это не значит, что правительственные космические агентства покинут станцию, по крайней мере не со стороны ЕКА. Но это значит, что МКС станет уникальной платформой для государственно-частного партнерства. Вот так я вижу это, и мне кажется, что это довольно интересный вектор развития», – указал глава ЕКА. Глава ЕКА признал, что сейчас станция нуждается в модернизации или замене некоторых элементов, и агентство работает над модернизацией европейского модуля «Коламбус». Однако пока у станции нет альтернатив, а для продолжения исследования космоса «очевидна необходимость сохранить присутствие на низкой околоземной орбите». По его словам, первый пилотируемый полет в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, стал источником вдохновения для Европейского космического агентства (ЕКА). «Это очень важный год. Пользуясь случаем, я хочу поздравить Россию с 60-летием первого полета человека в космос – Юрия Гагарина. Конечно же, этот год важен и для нас, как агентства, потому что мы вдохновлялись этим событием», – отметил глава ЕКА. Россия является «крупной и уважаемой космической» державой, констатировал Ашбахер, добавив, что гордится тесным сотрудничеством Европейского космического агентства с Россией. Генеральный директор агентства отметил совместную работу на Международной космической станции (МКС), поблагодарив Россию, а также других партнеров за предоставленную астронавту ЕКА Тома Песке возможность принять командование экипажем станции перед возвращением на Землю. Как уточнил Ашбахер, позднее к Песке присоединится немецкий астронавт Маттиас Маурер, а в 2022 году на борт орбитального комплекса поднимется итальянка Саманта Кристофоретти. В настоящий момент Песке готовится к своему второму полету на МКС, который запланирован на 22 апреля. 43-летний астронавт станет первым французом, которому на одном из этапов полета будет поручена миссия командира экипажа станции. Песке с американцами Шейном Кимбро, Меган Макартур и японцем Акихико Хосидэ отправятся на орбиту на корабле Crew Dragon («Крю дрэгон») американской компании SpaceX («Спейс-экс»). «Все три наших астронавта, которые отправятся на МКС, хорошо знают Россию, они говорят на русском языке, бывали на Байконуре и прекрасно знакомы со Звездным городком. И это международное сотрудничество прекрасно функционирует», – отметил Ашбахер. Он добавил, что ЕКА придерживается «международного подхода к освоению космоса» и работает «исключительно в мирных целях». «Я вижу, как развивается наше сотрудничество с международными партнерами, оно дает возможность наводить мосты между странами и политическими системами. Даже если иногда возникает напряженность на политическом уровне, в космосе мы очень хорошо работаем вместе. В этом сила космоса, и наше агентство радо быть партнером разных государств на этом направлении», – заключил глава ЕКА. Австриец Ашбахер признался, что лично для него стимулом посвятить свою жизнь космосу стала высадка на Луну американского астронавта Нила Армстронга в 1969 году. «Во время учебы в университете я подал заявление на участие в космической программе – Австрия тогда как раз искала кандидатов для полета на станцию «Мир». Я был слишком молод и не завершил учебу, но все равно подал заявление, потому что решил, что это очень захватывающе. У меня не вышло», – рассказал он, напомнив, что в том году отбор прошел другой австриец – Франц Фибек. Генеральный директор агентства признался, что иногда не прочь отвлечься от работы, доставляющей ему большое удовольствие. «Я из Австрии, так что мне нравятся горные лыжи, сноуборд, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь гимнастикой и другими вполне обычными вещами», – рассказал он. «Мне очень нравится ходить с семьей на концерты, на спектакли, на балет, особенно на русский балет. Он очень известен, я обожаю его», – продолжал Ашбахер. Он когда-то побывал на выступлении балета Мариинского театра, а в последний раз ходил в театр в австрийском Инсбруке в декабре прошлого года, перед началом очередного карантина. Напомним, в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Космический корабль «Ю.А. Гагарин» вывели на орбиту 9 апреля 2021, 11:00 Текст: Наталья Ануфриева

Российский корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя космонавтами на борту, запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», был выведен на околоземную орбиту, он взял курс на МКС. «Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», – объявил диктор на смотровой площадке Байконура, передает РИА «Новости». Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Пуск проведен в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией. В данный момент на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки начала модернизации «Гагаринского старта» 9 апреля 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году, рассказал в преддверии Дня космонавтики глава администрации города Константин Бусыгин. «Гагаринский старт» закрылся не навсегда, а на реконструкцию. В этом году на нем начнутся работы по модернизации в рамках договоренностей России, Казахстана и ОАЭ», – передает РИА «Новости» слова Бусыгина. Кроме того, он сообщил, что с 2021 года началось финансирование реконструкции стартовой площадки ракеты «Зенит» под ракету «Союз-5» в рамках проекта «Байтерек» («Назарбаевский старт»). «Таким образом, во вторую половину десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов», – сказал Бусыгин. Он добавил также, что пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года. «До 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре, на Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура», – рассказал он. В настоящее время по пилотируемой программе с космодрома Байконур осуществляются пуски ракет «Союз-2.1а» с пилотируемыми кораблями серии «Союз МС» и грузовыми «Прогресс МС». Помимо того, в рамках пилотируемой программы планируются два пуска ракет «Протон» с многоцелевым лабораторным модулем и научно-энергетическим модулем. С космодрома Восточный пока осуществляются пуски только по непилотируемой программе. Первый пилотируемый полет с Восточного запланирован на 2025 год, когда на новом корабле «Орел», запущенном на орбиту с помощью ракеты «Ангара-А5П», к Международной космической станции отправится первый экипаж. Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава РАН назвал причину лидерства России в космосе 9 апреля 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Задел, созданный в советское время, позволяет России оставаться на лидирующих мировых позициях в космосе, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. «В новое время Россия уже не имеет того экономического ресурса, чтобы по всем направлениям быть лидерами в космосе. Но задел, который был создан в советские годы, позволяет нам чувствовать себя достаточно сильно и оставаться на лидирующих мировых позициях», – передает ТАСС слова Сергеева в ходе круглого стола, посвященного исторической роли России в освоении космоса, который провел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В качестве последнего космического успеха глава РАН назвал запуск космического аппарата «Спектр-РГ», задача которого – построить карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. По словам Сергеева, этот успех в ближайшие годы будут отмечен самыми высокими мировым премиями.

Глава РАН добавил, что научный космос был и остается мостом, через который осуществляется сотрудничество между странами, даже в сложной геополитической обстановке. «Космос сыграл выдающуюся роль в разрядке международной напряженности между СССР и США, когда страны поняли необходимость программы совместного использования космоса», – считает глава РАН. Напомним, в июле 2019 года Россия с третьей попытки запустила новый космический телескоп с Байконура. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил благодарность боевому расчету и специалистам предприятий за запуск «Протона-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ». В России стартовала акция «Цифровой диктант» 9 апреля 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

В рамках всероссийской акции «Цифровой диктант 2021» 9 апреля в офлайн-формате пройдет первый диктант, который поможет повысить цифровую грамотность и научит противодействовать таким цифровым угрозам, как кибермошенничество, фейкньюс и кибербуллингу. Всероссийская акция «Цифровой диктант», организованная Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и ОНФ, пройдет с 9 по 24 апреля в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант.рф, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Цифровой диктант 2021» состоит из четырех блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям. После завершения акции участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками», где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему и найдет обучающие материалы, которые доступны всем пользователям, вне зависимости от прохождения «Цифрового диктанта». В 2021 году впервые введены новые интерактивные форматы тестирования для детей и подростков, а также отдельный вариант диктанта для людей старше 60 лет. Для граждан старшего возраста разработаны вопросы о тех цифровых технологиях и онлайн-сервисах, с которыми они чаще всего взаимодействуют в своей повседневной жизни. В этом году проект включает три этапа. Так, 9 апреля состоится официальный старт акции и офлайн-мероприятия с участием амбассадоров проекта в Москве и других городах. С 9 по 24 апреля все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в региональных мероприятиях. 25 апреля на сайте проекта для всех участников акции, прошедших тестирование, в их личных кабинетах откроется работа над ошибками. «Цифровой диктант» – это ежегодная акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. За 2020 год желающих проверить свой уровень цифровой культуры стало больше в восемь раз (330 148 участников по сравнению с 39 398 в 2019 году). Командир корабля «Ю.А. Гагарин» рассказал о полете до МКС 9 апреля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина космический корабль «Союз МС-18» в полете к МКС вел себя устойчиво, сообщил командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий. «Корабль вел себя очень устойчиво, очень надежно», – заявил Новицкий в ходе сеанса связи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, передает РИА «Новости». Руководитель госкорпорации поздравил экипаж с успешным полетом, он отметил, что считает результат полета «хорошим». Пуск проводили в преддверии 60-летия полета в космос первого человека, на обшивку «Союза МС-18» нанесли надпись «Ю.А. Гагарин». Также на МКС на корабле прибыли бортинженеры Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый. Напомним, корабль запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». TikTok заявил о готовности модерировать нарушающий законодательство России контент 9 апреля 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Руководство компании TikTok выразило готовность модерировать и своевременно удалять противоправный контент, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам видеоконференции с представителями руководства компании. Он сообщил, что в январе-февраля в соцсети TikTok было размещено более 1 тыс. незаконных контентов, касающихся вовлечения подростков в незаконные протестные акции, призывов оказывать неповиновение сотрудникам правопорядка, кроме того, более 250 контентов касались вовлечения в суицид. Однако противоправный контент не удалялся и не блокироваться площадкой, пишет Regnum. В этой связи состоялась видеоконференция Москва – Сингапур – Дублин с участием членов комиссии и представителей руководства компании TikTok во главе с директором по связям с органами власти и корпоративным вопросам Хелен Лерш. В комиссии Госдумы подготовили рекомендации для соцсетей по выполнению российского законодательства, TikTok заверил в готовности взаимодействовать. «Был разговор, почему это произошло, они считают, что не по их вине, это слишком огромное количество такого контента, они предпринимают все возможные усилия, к тому чтобы такие контенты были своевременно выявлены, смодерированы и ликвидированы. Мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они готовы сотрудничать», – сказал Пискарев. По его словам, в случае появления каких-то проблем, нарушений, российские власти могут вступать в контакт с TikTok, ее сотрудники готовы быстро эти нарушения устранить, передает ТАСС. «Мы будем дальше мониторить ситуацию и недопустим, чтобы компании на территории не соблюдали наше законодательство. Страна обязана защищать своих детей», – добавил Пискарев. В начале апреля соцсеть TikTok была оштрафована на 2,6 млн рублей мировым судом Таганского суда Москвы за отказ удалять данные с призывами подростков выходить на несанкционированную акцию в столице. Рогозин оценил сроки ввода новой схемы стыковки кораблей с МКС 9 апреля 2021, 15:30 Текст: Алексей Дегтярев

Космический корабль «Прогресс» в 2022 году может опробовать схему стыковки с Международной космической станцией за один виток, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году», – заявил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Он пояснил, что такая схема полета сначала будет опробована на грузовом корабле «Прогресс-МС», после чего уже на пилотируемом. При этом пилотируемый «Союз МС-19» в октябре полетит к МКС по двухвитковой схеме, а все ближайшие полеты пройдут по трехчасовой схеме, добавил Рогозин. «Все пилотируемые миссии ближайшие планируем по короткой схеме», – сказал он. В пятницу ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу, корабль благополучно пристыковался к МКС. Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите 9 апреля 2021, 15:37 Текст: Алина Назарова

Все ближайшие пилотируемые запуски к Международной космической станции будут проходить по трехчасовой схеме, включая полет актрисы и режиссера в октябре для съемок фильма, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы, в принципе, все ближайшие миссии планируем по короткой двухвитковой схеме. Это (в октябре) будет трехчасовая схема», – сказал он, передает РИА «Новости». В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей «Прогресс МС» и два пилотируемый «Союза». Рекорд скорости полета был установлен «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года – 3 часа 3 минуты.