Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе Путин поручил ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети 8 апреля 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах призвал ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Глава государства напомнил, что в посланиях была поставлена задача обеспечить доступ россиянам к отечественным социально значимым интернет-сервисам бесплатно, передает РИА «Новости». «К сожалению, до настоящего времени законодательно не установлена безвозмездность услуг операторами связи. Это тоже нужно сделать с депутатами, и тоже в осеннюю сессию», – призвал он. Путин попросил принять законы, нужные для применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения новых технологий. Ранее в четверг в ходе совещания президент заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу.

В Кремле отреагировали на отказ Zoom работать с госструктурами России 7 апреля 2021, 13:49

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Надо переходить на альтернативы, они есть. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков, передает ТАСС. Он также выразил сожаление и непонимание из-за того, что российские госучреждения, высшие учебные заведения «лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые». В то же время Песков указал, что президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. «Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы (сотрудники Кремля) Zoom тоже не используем». Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. «У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», – добавил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям. Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина 7 апреля 2021, 18:32

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту». Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза. Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он. Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». BadComedian и Пучков ответили на слова главы Роструда о ненужности блогеров 7 апреля 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Популярные российские видеоблогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Дмитрий Пучков прокомментировали заявления главы Роструда Михаила Иванкова о ненужности блогеров для национальной экономики. В беседе с «Ридусом» ведущие видеоблогеры вступились за свое сообщество, отметив, что у него все-таки есть своя ниша в национальном хозяйстве. «Экономика испытывает потребность в рекламе чего-либо – на телевидении, например. А по большей части блогеры получают прибыль от рекламной интеграции каких-то брендов. Они создают контент, за который люди хотят платить, такой же, как ТВ-передача. Если этот гражданин вычеркивает идею создания контента в целом, то никакой контент частью экономики не является. Сейчас бы всем на заводы идти, да только заводов нет», – сказал Евгений Баженов. BadComedian также предположил, в какой ситуации видеоблогеру может понадобиться помощь трудовой инспекции. «Если это какие-то TikTok-хаусы или блогерские агентства, через которые заключаются договоры с блогерами, то трудовая инспекция нужна. А если это блогер-единица, то ему не нужны инспекции: он сам решает, что и как», – сказал он. В свою очередь Пучков напомнил, что видеоблогеры платят налоги. «Нужны ли государству налогоплательщики? Я, конечно, не экономист, но государство с этих самых налогов живет… Очень странный подход. Что-то чувствуется здесь такое личное, неприязнь какую-то гражданин испытывает», – отметил он. Иванков, выступая на телеканале НТВ, заявил, что видеоблогеры не относятся «к категории тех, чьи права будет защищать трудовая инспекция», так как они не находятся в трудовых отношениях с кем бы то ни было. Руководитель Роструда добавил, что экономике России сегодня нужны не блогеры, а «станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства». Между тем в отечественной блогинг-индустрии вращаются все более и более крупные деньги. По данным российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau, за прошлый год блогеры из России заработали в Instagram и YouTube 11,1 млрд рублей. Это более чем на треть выше совокупной выручки всех издателей газет и журналов в стране. Группа исследователей, проводивших анализ, подчеркивает, что заявленные 11,1 млрд рублей – это лишь легальная часть доходов блогеров. Теневые заработки могут быть сравнимы с легальными или даже превышают их. Путин назначил врио главы Тувы слушателя «школы губернаторов» ВШГУ 7 апреля 2021, 15:39

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тува, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг, сообщили в пресс-службе Кремля. «Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Этим же указом Путин назначил Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой региона Указ вступает в силу со дня его подписания. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его преемники. Между тем тогда пресс-служба главы Тувы опровергла информацию о его уходе с поста, передает РИА «Новости». Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в апреле 2007 года был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Занимал пост мэра города Кызыла с 2008 по 2018 год. Также он проходит подготовку на четвертом потоке кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Повар Кремля рассказал об отношении Путина к борщу 8 апреля 2021, 07:25

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал об отношении российского президента и его предшественников к борщу. Шеф-повар отметил, что в Кремле никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности борща, заявления о которой все чаще звучат из Киева. «Никогда не писали «русский» борщ или «украинский». Говорили просто «борщ» и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее», – сказал Галкин в беседе с телеканалом «360». Шеф-повар отметил, что президент России Владимир Путин также нередко заказывал это блюдо. «Наш президент просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине», – подытожил он. Помимо прочего, Галкин назвал бессмысленными разговоры о принадлежности блюда и его национализации на Украине и выразил мнение, что борщ должен быть «народным и вкусным». Напомним, в марте 2020 года повар Кремля подробно рассказал, как приготовить «правильный» украинский борщ с зажаркой. Пашинян предложил Путину обсудить строительство в Армении новой АЭС 7 апреля 2021, 16:25 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении обсудить строительство новой атомной электростанции с российским участием. «Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости». Ранее Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Путин подписал закон о налоговых вычетах за спорт для физлиц 5 апреля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом, за потраченные налогоплательщиком средства на оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги физкультурно-спортивными организациями (ИП), передает ТАСС. Отмечается, что это затрагивает и ИП, занимающихся деятельностью в областью физической культуры и спорта, в качестве основной. «Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме», – отмечается в документе. Закон принимается с целью усовершенствования правового регулирования фитнес-индустрии в России. Получит такой вычет можно не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что с учетом предельной суммы расходов в 120 тыс. рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тыс. рублей в год. Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе 8 апреля 2021, 14:44

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем. «При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении. Путин также подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении. «Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – сообщили в Кремле. В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Тем временем Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке. По словам пресс-секретаря киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия. Матвиенко назвала послание Путина Федеральному собранию обращением «нового времени» 6 апреля 2021, 07:15

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени» и сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», – передает ее слова ТАСС. «Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание», – добавила Матвиенко. По словам председателя СФ, послание президента является важнейшим политическим и общественным событием. «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», – сказала она. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии 6 апреля 2021, 21:35 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны. «Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле. Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Политолог назвал главную задачу нового руководителя Республики Тува 7 апреля 2021, 19:32 Текст: Андрей Самохин

«Назначение Владислава Ховалыга полностью укладывается в стратегию Кремля по обновлению и повышению эффективности власти на всех уровнях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя смену руководства в Туве. По его мнению, новому руководителю республики предстоит вывести регион из числа дотационных. «Новый назначенец мне кажется именно тем человеком, который нужен сейчас в этом сложном регионе. Во-первых, Владислав Ховалыг слушатель так называемой «школу губернаторов», выпускники которой показывают очень хорошие результаты даже в проблемных субъектах Федерации. Другой важный критерий – для региона он свой, при этом набрал уже немалый опыт управления столицей Тувы. Он прекрасно понимает ситуацию в республике», – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Потуремский отметил, что Ховалыгу на новой должности помогут его ключевые компетенции в имущественной и финансовой сферах. «Основная задача республики сегодня – это развитие социальной инфраструктуры. В Туве есть, конечно, и геополитическая специфика (это приграничный регион), и национальная, связанная с традиционным укладом жизни и хозяйства, прежде всего животноводством. Но главная задача Ховалыга – поднять качество жизни рядовых тувинцев и одновременно вывести субъект из числа дотационных. Ведь пока Республику Тыва сложно назвать успешной по экономическим показателям», – подчеркнул Потуремский. Эксперт добавил, что у Тувы есть безусловные перспективы взаимодействия в рамках проекта «Макрорегионы – Енисейская Сибирь». «Шолбан Кара-оол ушел по собственному заявлению. Шолбан Валерьевич работал уже не первый срок и, очевидно, у него возникли какие-то личные причины для ухода», – отмечает Потуремский. Ранее сообщалось, что Кара-оол дважды переболел коронавирусом, был вынужден пройти курс лечения в Москве от пневмонии. «Надо отдать должное Шолбану Кара-оолу: его программы, связанные с поддержкой семьи, детства, традиционных видов занятости были и остаются полезными. Я был в Туве и видел, насколько хорошо местные жители относились к таким программам главы республики, в рамках которых каждая семья должна была получить «по корове» и как минимум один из членов семьи получал высшее образование. В этой республике привыкли к «отеческой» заботе властей, там велик запрос на патернализм, и уверен, что власть сможет ответить на этот запрос и при новом руководителе», – заключил Потуремский. Шолбан Кара-оол назвал свою отставку осознанным решением, принятым самостоятельно. По его словам, порядок действий он согласовал с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает «Регнум». «Я старался как мог. Наверное, история рассудит, сколько удалось сделать, сколько было ошибок, недочетов, – заявил он в видеообращении. – Но, видит Всевышний, оценит мой избиратель, насколько успешными были наши усилия». Бывший лидер Тувы поблагодарил Владимира Путина и своих сторонников. Напомним, в среду президент своим указом досрочно прекратил полномочия главы Республики Тыва. Временно исполняющим обязанности главы назначен Владислав Ховалыг. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. О том, чем займется он после отставки, пока не сообщается. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования, 19 сентября. Владислав Ховалыг родился в 1967 году в тувинском селе Тээли. В 1992 году окончил Красноярский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Служил в армии. Трудовой путь начал рабочим Шагонарского райпромкомбината. В органах власти трудовую деятельность начал специалистом в Госкомимуществе Тувы. В 1994-2004 годах возглавлял отделение Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в республике. В дальнейшем работал в Минфине республики – сначала начальником отдела, затем начальником департамента. В 2007 года Ховалыг стал министром земельных и имущественных отношений республики. Был мэром ее столицы – города Кызыла в 2008-2018 годах. Одновременно учился в Российской академии госслужбы при президенте России по специальности «Антикризисное управление». В 2006 году закончил обучение. Кроме того, Ховалыг проходит подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Школа была запущена летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), ее учебная программа подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. В Роскачестве рассказали, как определить фальшивые отзывы в Сети 7 апреля 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете, и как можно определить фальшивые комментарии о товарах и компаниях. В ведомстве указали, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, ведь их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам – отрицательные. Как правило, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, по которым их легко определить. Эксперты советуют проверять отзывы в Сети по некоторым факторам. Так, заказные отзывы зачастую написаны в больших количествах за один-два дня. Перед этим можно наблюдать значительный перерыв. У настоящих отзывов живых пользователей прослеживается случайный разброс по дате написания, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. Скорее всего, это свидетельствует о желании копирайтеров придерживаться поставленных им требований. Настоящие отзывы обычно отличаются по стилю текста и по его объему. Эксперты также советуют обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги. Реальный человек конкретизирует свои претензии. Также не стоит верить отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного. Стоит насторожиться, если на странице есть только позитивные или только негативные отзывы. Скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама. Честные отзывы отличаются по смыслу и чередуются между собой. Скептически стоит относиться и к тем текстам, в которых изначально заявленный недостаток позже оправдывается. Честный потребитель не будет искать оправданий очевидным недостаткам компании. Эти несколько правил помогут отличить фейковые отзывы от настоящих, указали в Роскачестве. Минцифры назвало условие для регулирования интернета 7 апреля 2021, 21:51 Для регулирования интернета нужен консенсус на мировом уровне, а результатом этого должен стать документ (глобальный пакт), определяющий согласованные подходы и политики, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин. «Важно в рамках ООН определить структуру, которая будет призвана разрабатывать и внедрять правовые нормы и стандарты управления интернетом. Нам видится, что такой площадкой может стать Международный союз электросвязи (ITU)», – приводятся слова замминистра на Российском форуме по управлению интернетом RIGF 2021 на сайте координационного центра доменов .RU/.РФ. Президент ПАО «ВымпелКом» Рашид Исмаилов, который в этом году будет баллотироваться на пост Генерального секретаря МСЭ, обозначил существующую тенденцию разделять государства на два клана: тех, что выступает за тотальную свободу интернета, приверженцев так называемой «калифорнийской системы», и тех, кто озабочен проблемами государственного суверенитета. Вместе с тем началось сближение сторон, особенно на площадках Международного союза электросвязи, который взял фокус на развивающиеся страны и устранение цифрового неравенства, отметил Исмаилов. «Сегодня ключевые области для международной координации – это сосредоточение на росте экономического неравенства с учетом процессов цифровизации. Цифровой разрыв увеличивается: рост монополий приводит к тому, что локальные компании не выдерживают конкуренции, не могут нормально обрабатывать персональные данные, в том числе из-за нехватки квалифицированных кадров, утекающих в развитые страны. Средством преодоления цифрового разрыва может быть оптимизация налоговых правовых норм. Цифровые гиганты платили бы больше налогов в тех странах, где они работают. Но при этом важно не переусердствовать», – сказал президент ПАО «ВымпелКом» . Старший вице-президент ICANN по работе с правительствами и межправительственными организациями Мэнди Карвер рассказала о принципах технического управления интернетом, которые были впервые представлены в декабре 2020 года на 15-м Всемирном форуме. «Техническое управление интернетом сфокусировано на том, как интернет работает с технической точки зрения. Один из самых важных аспектов технического управления интернетом – это обеспечение доступности интернета для всех. То обстоятельство, что мы используем единое пространство доменных имен и IP-адресов, а также единые параметры протоколов, стало важнейшим фактором, обеспечившим развитие всемирной сети на протяжении последних 40 лет», – сообщила Карвер. Основатель и директор фонда DiploFoundation, а также глава Geneva Internet Platform (GIP) Йован Курбалийя не согласился с тем, что техническое общество в лице ICANN может не касаться политических тем, потому что в интернете нет четкой границы между технической и нетехнической сторонами. «Действительно, важно сохранять безопасность и бесперебойность работы базовой инфраструктуры, но существует большое количество важных вопросов на стыке технических аспектов и геополитики», – сказал он. Участники форума обсудили также проблемы вовлечения в дискуссию по управлению интернетом всех заинтересованных сторон, включая представителей небольших государств. Они отметили, что разделение стран на приверженцев тотальной свободы интернета и тех, кто выступает за государственный суверенитет, уже устарели, и их позиции во многом сближаются. Подводя итоги секции, Йован Курбалийя предложил не подсчитывать модели и искать различия, а стараться найти точки соприкосновения. В ходе секции «Новые технологии. Искусственный интеллект и этика», которую вели Карен Казарян (РАЭК) и Анна Абрамова (МГИМО), эксперты обсудили необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта (ИИ) в таких областях как медицина, промышленность, транспорт. Они отметили, что этот подход дает возможность определить механизмы делегирования искусственному интеллекту управления процессами и минимизировать существующие риски. Казарян рассказал, что вопросы этики и ИИ являются сегодня одними из основных на всех дискуссионных площадках: множество специалистов в мире работают над тем, чтобы технологии ИИ активно внедрялись и помогали широкому кругу людей и бизнесу, а также решали проблемы цифрового неравенства, инклюзивности и доступа к технологиям. Абрамова добавила, что сейчас существует уже более 100 документов по этике, и это вызывает оживленную дискуссию. С развитием искусственного интеллекта становятся более очевидными как потенциал, так и риски, которые он в себе несет, и нужно выстраивать баланс между системой регулирования и поддержанием технического прогресса, отметила она. Представитель МФТИ Андрей Кулешов отметил важность определения терминов, субъектов и объектов права в сфере регулирования систем ИИ с тем, чтобы при обсуждении его проблем профессионалы и общество могли говорить на одном языке, понятном всем. «Именно для этого и необходим этический кодекс, в его основу должны быть положены человекоцентричность, риск-ориентированный подход и принцип соразмерной ответственности», – подчеркнул спикер. Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество 6 апреля 2021, 16:10 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. «В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – передает сообщение Пашиняна РИА «Новости». Как заявил армянский премьер, в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил Армении современным вооружением. Он отметил, что республика уже начала реформы в армии, «которые осуществляются в тесном сотрудничестве российскими партнерами». «Процесс пополнения Вооруженных сил Армении современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания», – сказал Пашинян. В прошлую пятницу в пятницу пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян заявила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры Путина с премьером Армении 7 апреля в Москве и сообщил, что они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении. Стало известно о попытке Twitter купить Clubhouse за 4 млрд долларов 7 апреля 2021, 23:55

Фото: Patrick van Katwijk/

Dutch Photo Press/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Компания Twitter Inc. в последние месяцы вела переговоры о приобретении социальной сети Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению, сообщили осведомленные источники. По данным Bloomberg, социальная сеть Clubhouse ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования в размере примерно 4 млрд долларов. В частности, по словам осведомленных источников, компания Twitter Inc. обсуждала поглощение Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению. При этом главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси оптимистично оценил потенциал аудио как «нового» способа взаимодействия людей. В публикации утверждается, что после провала переговоров с Twitter в Clubhouse задумались о целесообразности попыток привлечения финансирования в таком размере. Напомним, 12 марта социальная сеть Twitter объявила о планах запуска собственного сервиса голосовых чатов Spaces, который может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse.