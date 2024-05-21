Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Россиян предупредили о подорожании чая
Экономист Шедько: Цены на чай в России вырастут на 10%
Цены на чай в России вырастут на 5–10% во втором полугодии 2024 года, прогнозирует доктор экономических наук Юрий Шедько.
Грядущее подорожание вызвано ростом затрат на логистику, инфляцией и повышением стоимости контейнерных перевозок, сообщил эксперт «Газете.Ru».
Несмотря на рост цен, эксперты не ожидают снижения спроса на чай в России.
В апреле 2024 года средняя розничная цена на черный чай в России составила 1 тыс. 243,4 рубля за килограмм. Ожидается, что к концу года она может достигнуть 258–270 рублей за 200-граммовую пачку.
Ранее сообщалось, что в России подорожали духи.