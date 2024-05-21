Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Кемеровский суд отправил на принудительное лечение убившего 11 детей
Кемеровский областной суд установил причастность Александра Спесивцева из Новокузнецка к совершенным в 1996 году 15 убийствам, из которых 11 несовершеннолетних, и отправил его на принудительное лечение.
Установлено, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью глумился над своими жертвами, которых удерживал в квартире в Новокузнецке, а потом зарезал. Всего на счету убийцы 15 человек, 11 из которых являлись несовершеннолетними, передает ТАСС.
Суд отправил Спесивцева на принудительное лечение в стационар специализированного типа.
Ранее следователи передали в суд дело мужчины, подозреваемого в убийствах 11 женщин в Алтайском крае.