Заподозренного в убийствах женщин отдали под суд в Алтайском крае

Следователи передали в суд дело мужчины, подозреваемого в убийствах 11 женщин в Алтайском крае

Tекст: Вера Басилая

Житель села Шадрино Калманского района Виталий Манишин обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием, двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, следует из сообщения в Telegram-канале СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 1989 году Манишин попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, которую впоследствии задушил и закопал тело. Его удалось задержать только в мае 2023 года. Выяснилось, что Манишин причастен к еще десяти убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Его жертвами стали пять абитуриентов Алтайского государственного технического университета, а также две женщины, пытавшиеся устроиться на работу в высшее и средне-специальное учебные заведения. Кроме того, в июле 2000 года он убил мать абитуриентки, которой пообещал за деньги устроить дочь в институт. Манишин вывез женщину за пределы жилой зоны Барнаула, забрал 9 тыс. рублей и задушил.

По данным прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, он заманивал жертв в свой автомобиль, вывозил их в Калманский район, насиловал, убивал и закапывал в лесу, передает ТАСС.

Антошкина отметила, что были объединены, как серийные, все уголовные дела по пропавшим без вести, которые возбуждались с 1990 года. Более 30 лет шла работа по установлению причастного к преступлению.

Ранее следователи установили причастность к убийству девочки в Петербурге отбывающего пожизненный срок убийцы.