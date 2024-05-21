Путин освободил Толстого с поста своего советника

Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
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Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина
«Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.
«Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.
«Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.
«Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.
«Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.
«Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.
Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.
По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.
Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.
Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
«Подготовка визита ведется своим ходом», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.
В январе в Кремле допустили посещение Путиным Северной Кореи в обозримом будущем. Недавно российский лидер посетил с госвизитом Китай.
Глава государства подписал указ об освобождении Садовенко, он вступает в силу в день его подписания, 20 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.
Также президент подписал указ о назначении на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Документ также вступает в силу 20 мая.
В обязанности руководителя аппарата, в частности, входит организация повседневного планирования служебной деятельности министра обороны и представление ему на утверждение планов проведения мероприятий.
Ранее Олег Савельев занимал должность аудитора Счетной палаты, куда был назначен в 2019 году по представлению президента РФ. Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Ранее он уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности заместителя министра экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.
Ранее Путин отмечал, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова станет внедрение инноваций в ВС России.
Путин провел совещание с участием оборонного сектора и сектора безопасности в связи с инцидентом с вертолетом Раиси
Джалали сообщил, что также присутствовал на совещании, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента Игорь Левитин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
Путин, как сообщил Джалали, заявил, что Россия «опечалена катастрофой с вертолетом». Он попросил дипломата передать руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что Москва сделает все необходимое, чтобы найти вертолет.
Российский лидер сообщил, что в Иран направят два самолета «с 50 самыми подготовленными российскими специалистами и альпинистами в полном снаряжении».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента.
Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей
Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.
Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».
Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».
Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.
Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».
В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.
NYT: Поддержка России со стороны Китая непоколебима и будет продолжиться даже под угрозой санкций Запада
«Спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, (Си) использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность – его поддержка Путина остается непоколебимой», – приводит фрагмент публикации издания ТАСС.
По данным издания, между двумя лидерами нет признаков значительных разногласий, поддерживать Путина Си не мешают «ни риск отчуждения от Европы», «ни санкции США, нацеленные на китайские банки».
«Потенциальные санкции и пошлины являются приемлемой ценой его стратегического партнерства с Россией», – считает NYT.
Газета указывает, что чем более Вашингтон оказывает давление на китайского лидера, тем увереннее Си поддерживает Путина.
Государственный визит Владимира Путина в Китай состоялся 16–17 мая. Лидеры двух стран провели переговоры, а также неформальный обед, который длился более четырех часов.
Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского
По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.
Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.
«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Сейед Эбрахим Раиси, по словам Путина, был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.
«Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», – пообещал глава российского государства.
Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.
Левицкая занимала этот пост с 2013 года. Прежде в разное время она была первым замруководителя аппарата правительства РФ, замминистра экономического развития, замминистра здравоохранения и социального развития, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин оставил Дмитрия Пескова на должности пресс-секретаря президента.
«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан. Нужно все это осушать – и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила», – поручил глава государства, передает ТАСС.
Путин также призвал до конца лета восстановить пострадавший от паводков жилой фонд.
«Лето пройдет быстро, – указал президент. – А нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд».
Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области выплачено почти 7 млрд рублей. На сегодняшний день в России подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков, добавил он.
Ранее заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов сообщил, что в регионе паводок затронул более 25 тыс. жилых домов и 50 тыс. приусадебных участков.
Глава государства напомнил, что еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству РФ разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. «Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить», – обратился он к участникам совещания, передает ТАСС.
Путин также подчеркнул, что «устойчиво растет потребление электрической энергии. По его словам, с начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1%. Он отметил, что этот показатель «отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве».
Ранее российский лидер заявил, что отечественный ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции.
В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Как указал Путин, «несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональном энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления», передает ТАСС.
«Отечественный ТЭК <…> надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности», – сказал он. «Экономика растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭК», – добавил российский лидер.
Глава государства также сообщил о небольшом снижении добычи нефти в РФ, что связано с добровольным сокращением по договоренностям с ОПЕК+, но показатели стабильны. «Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно – на 1,8% – меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
А вот добыча газа в РФ за январь – апрель составила 246,4 млрд кубометров, по его словам, это на 8% больше аналогичного периода прошлого года.
В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Отмечается, что мероприятие проходит в Кремле, передает ТАСС.
В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Газпрома Алексей Миллер.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Россия создает санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить города и населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, напомнил Песков, передает ТАСС.
ВС России пытаются обезопасить все российские населенные пункты, включая населенные пункты в Белгородской области, сказал представитель Кремля.
Напомним, Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.
«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Также президент России поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в ходе его визита в Китай.
По словам Путина, поездка оставила у него светлые и незабываемые впечатления. Дальнейшие переговоры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, заключил президент России.
Напомним, Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем. Представитель МИД Мария Захарова назвала визит российского лидера в Китай судьбоносным.