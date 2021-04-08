Ученый оценил планы добывать пресную воду из-под Азовского моря

На дне Азовского моря поставят станцию и будут гнать воду на берег, откуда она будет доставлена в Крым, но эта процедура очень дорогая и не обеспечит граждан достаточным количеством пресной воды, заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар.

Власти Крыма предположили, что полуостров можно было бы обеспечить пресной водой с подземных месторождений в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Сообщается, что к разведке дна с целью определения подводного бассейна пресной воды уже приступила крупная компания.

«Эта разведка – простое освоение денег. Вода-то там, конечно, есть, как и под каждым морем. Там есть и соляционные воды, реки непосредственно разгружаются – вода там бесспорно есть. Но это явно не те запасы, про которые говорят (900 млрд кубов). Потом, верхняя зона – засоленные воды, потому что идет прямой водообмен между подводными и морскими. Поэтому, на мой взгляд, это просто трата денег», – считает Медовар.

Он убежден, что эта идея равносильна всем предыдущим: ставить опреснители, вымораживать, выпаривать, применять способ двойного осмоса (фильтрацию) – на все это уйдет неоправданно большое количество денежных средств, а дефицит пресной воды все равно останется. Единственный вариант решить проблему водоснабжения полуострова – пустить воду по Северо-Крымскому каналу, то есть вернуть все, как было до 2014 года, когда в Крым поступала вода из реки Днепр. Он объясняет, что в то время работающий канал давал полтора кубокилометра воды в год (300 кубометров в секунду – пять железнодорожных цистерн) и обеспечивал эти территории 80% воды.

«Сначала, после того как все пробурили, нужно будет посчитать, какие примерно запасы подземных вод. Запасы – это то, что можно извлечь, ресурсы – это то, что течет. Соответственно, далее бурится скважина, образуется водозабор, вставляется насос (погружной либо поверхностный) – и он начинает качать воду из водоносного горизонта. То есть на дне Азовского моря поставят станцию, а потом будут гнать ее на берег», – рассказывает специалист.

Он также обращает внимание на то, что необходимо будет проверить уровень минерализации воды, потому что по СанПиНу и ГОСТу в питьевой минерализация должна быть менее грамма в литре. Если окажется, что минерализация больше, то ее в отдельных случаях пить можно, но это наносит вред здоровью – приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

«Соответственно, придется ставить еще дополнительные станции очистки – закачивать туда воду, очищать, а потом уже отдавать гражданам. А дальше либо бутилировать и развозить, либо, если есть система насосных станций, то гнать эту воду по территории Крыма. Но это дорогое удовольствие, что нужно понимать», – заключил собеседник.

Ранее крымские ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей. Медовар объяснил, что такой способ не подходит для обеспечения республики достаточным количеством пресной воды, поскольку это может привести к иссушению водоемов.