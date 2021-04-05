Эксперт оценила продление замедления Twitter в России

«Действия по замедлению скорости работы Twitter эффективны. Соцсеть вступила в диалог и уже удалила часть запрещенного контента», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя решение Роскомнадзора продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter.

«Twitter начал вступать в диалог. Это позитивная история. Мы видим действия компании по удалению запрещенного контента. Часть из него уже недоступна», – сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter.

Если социальная сеть заинтересована в продолжении работы на территории России, то они ограничат доступ ко всему списку запрещенной информации, добавила эксперт, отметив эффективность принятых Роскомнадзором мер по замедлению трафика Twitter.

«У российского государства нет ни цели, ни желания заблокировать те или иные социальные сети. Есть задача – добиться исполнения действующего законодательства и защитить пользователей от запрещенного контента», – поясняет Мизулина. – Кроме того, мы видим, что тезис о том, что иностранные платформы не заинтересованы в российском рынке, гибнет».

По словам эксперта, Роскомнадзор показывает конструктивную позицию, предоставляя компании время на устранение замечаний. «Это правильные действия со стороны ведомства. Мы видим положительную динамику, поэтому применять крайние меры преждевременно», – подытожила собеседница.

После принятия 10 марта мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.

В соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления, напомнили в РКН.

С учетом впервые принятого в Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны.

Тем самым руководству Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством России.

Между тем прошлой неделе Мировой судья Таганского района Москвы трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.