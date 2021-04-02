Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Мировой судья Таганского района Москвы трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей, сообщила пресс-служба суда.

Один из штрафов связан с отказом удалять призывы к несовершеннолетним к участию в акциях протеста, передает «Коммерсант».

Всего Роскомнадзор составил на компанию три протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы»), Twitter оштрафован на 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что правонарушения, в связи с которыми суд оштрафовал Twitter, были совершены 23 и 24 января. Штрафы должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, Twitter может быть оштрафован в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше – до 8 млн рублей.

За повторный отказ удалить такой контент – до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее нарушающим российские законы IT-компаниям предложили запретить рекламную деятельность.

До этого Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. Ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации.

В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети из-за неудаления незаконного контента.

При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.

Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.