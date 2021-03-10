Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter 10 марта 2021, 21:34 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента, сообщили в Роскомнадзоре, отметив, что администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством. «Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора. В письме, по данным ведомства, также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена. При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, однако она возможна. «Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла», – сказали в ведомстве, добавив, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России 10 марта 2021, 10:23

Фото: Jeff Chiu/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. В Кремле прокомментировали решение о замедлении работы Twitter в России 10 марта 2021, 12:55

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Власти обоснованно принимают меры, обязывающие иностранные сайты выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя действия Роскомнадзора по замедлению и возможной блокировке отдельных иностранных соцсетей. «Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет. Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, – конечно, это вполне обоснованно», – заметил представитель Кремля, передает ТАСС. Он отметил, что у россиян «должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», однако надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории страны, передает РИА «Новости». Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Ростелеком восстановил работу интернета после сбоя 10 марта 2021, 15:23

Фото: Александр Авилов/

Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Компания «Ростелеком» восстановила работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов после сбоя в среду днем. «В 14.45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – сказали в компании, передает ТАСС. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы с интернетом у «Ростелекома» произошли из-за сбоя его оборудования, у остальных операторов замедление работы соцсети Twitter проходит штатно. Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации 10 марта 2021, 18:30 Текст: Ксения Панькова

Компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией», – говорится в сообщении. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен). Дальнейший мониторинг, как отметило ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. В декабре суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Иностранные соцсети могут обложить налогом за рекламу у российских блогеров 10 марта 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Такое предложение Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в России. Для этого предлагается принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине текущего года. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили, пишут «Ведомости» По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», – сказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, оценить, сколько недополучает бюджет, сложно, но это «миллиарды рублей ежегодно». Роскомнадзор разъяснил условия снятия ограничений с Twitter 10 марта 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Ограничения в отношении социальной сети Twitter будут действовать до удаления всей запрещенной информации, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. «Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter – вплоть до момента его полного удаления», – сказал Субботин. Он подчеркнул, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки Twitter, но надеется на конструктивную позицию компании, передает ТАСС. Субботин также уточнил, что замедление трафика Twitter касается фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями. По его словам, при выборе механизма воздействия на компанию Twitter, Роскомнадзор исходил из цели минимизации неудобств для пользователей социальной сети. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Стоимость акций Twitter упала после решения о замедлении сети в России 10 марта 2021, 20:00 Текст: Ксения Панькова

Акции сервиса микроблогов Twitter снижаются в цене более чем на 2,5% на бирже в США после распоряжения Роскомнадзора о частичном замедлении работы сети на территории России, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.23 мск стоимость акций Twitter на нью-йоркской бирже снижалась на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу. При этом американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавлял примерно 0,4%, передает РИА «Новости». В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Роскомнадзор объяснил сбой в работе сервисов «Ростелекома» 10 марта 2021, 14:25 Текст: Алина Назарова

Проблемы с интернетом у «Ростелекома» произошли из-за сбоя его оборудования, у остальных операторов замедление работы соцсети Twitter проходит штатно, сообщает Роскомнадзор. «Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме. Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей «Ростелекома» с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter. По информации «Ростелекома», в ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена», – сообщили в Роскомнадзоре. Там добавили, что на сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме. В ведомстве также отметили, что на данный момент не ставят задачи полной блокировки Twitter, но она возможна, передает РИА «Новости». Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого, в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. Противники «Спутника V» опубликовали в Сети номер телефона премьера Словакии 10 марта 2021, 13:35 Текст: Наталья Ануфриева

Противники применения в Словакии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выложили номер мобильного телефона премьер-министра страны Игора Матовича в соцсети Facebook, сообщает Словацкое радио. Неизвестные сопроводили номер премьера оскорбительной надписью, указывавшей на отрицательное отношение к усилиям политика, направленным на обеспечение населения Словакии вакциной «Спутник V», передает ТАСС. Администрация соцсети уже удалила этот пост. Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Позже он пояснил, что это была шутка. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках» 10 марта 2021, 14:50 Текст: Мария Бобылева

Сотый по счету выпуск юмористической программы «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным выйдет на платформе «Одноклассники» 14 марта в 20.00, сообщили создатели программы. «Анекдот Шоу» – это наша попытка вдохнуть новую жизнь в популярный жанр анекдота. Уже седьмой сезон мы с командой раз в неделю радуем наших зрителей свежими выпусками. … Ко мне в гости приходят звезды – актеры театра и кино, певцы, блогеры, спортсмены и политики. Лев Лещенко и Гарик Мартиросян, Елена Воробей и Анна Седакова, Павел Деревянко и Михаил Галустян – это только несколько из более 300 гостей «Анекдот Шоу», – рассказал Галыгин, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Он отметил, что за все время гости шоу рассказали уже более 2,5 тыс. анекдотов и сотни уморительных историй из жизни. «Все это – наша дань знаменитому жанру. Мы очень хотим стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина», – добавил Галыгин. Генеральный продюсер шоу Владимир Микулич, комментируя юбилей программы, напомнил, что первый выпуск «Анекдот Шоу» вышел в 2018 году. «С тех пор мы показали уже 100 программ, которые набрали более полумиллиарда просмотров. Для нас это очень важный проект, и мы стараемся сделать его еще масштабнее, ярче и интереснее», – добавил Микулич. Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров 10 марта 2021, 19:25 Текст: Андрей Резчиков

Обязать иностранные соцсети платить НДФЛ за блогеров, которые получают доход со своих площадок – это единственная возможность получать этот налог с рынка «инфлюенсеров», сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Минцифры. «Предложение ввести налог для иностранных соцсетей за рекламу у блогеров – вполне разумное. Но нужно будет проработать инструменты и то, как все это будут подсчитывать. Но в целом на сегодняшний день это единственная возможность получать налоги с рынка «инфлюенсеров» – популярных блогеров», – уверен исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. В среду стало известно о предложении Минцифры (Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) обязать иностранные интернет-платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине текущего года – об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России. По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в соцсетях. По экспертным оценкам, бюджет ежегодно не досчитывается миллиардов рублей. Отечественные блогеры в основной массе – налоговые резиденты РФ, то есть платят они в российский бюджет, в том числе – 13-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), отметил Смоляков. Но в данном случае речь идет о том, чтобы обязать сами интернет-платформы – Instagram, YouTube и т.д. перечислять налоги с тех денег, которые «которые выплачиваются инфлюенсерам», подчеркнул эксперт. «Есть деньги, которые блогеры получают за интеграцию рекламы в контент. С этого дохода выплачиваются налоги, если реклама оформляется по договору, «в белую». А есть деньги, которые площадки платят инфлюенсерам за просмотры, за размещение своей рекламы и тому подобного», – пояснил собеседник. Смоляков уверен, что необходимо добиваться от IT-гигантов открытия официальных представительств в России для облегчения взаимодействия с регуляторами. «Все к этому идет. На сегодняшний день в России есть и успешно работают официальные представительства Google, Facebook, YouTube. Другой вопрос, как сейчас реализуется схема по оплате рекламы для российских пользователей. Налоги за эту рекламу должны платиться в России. Это логично. Многие страны, в том числе европейские, идут по тому же самому пути», – подытожил исполнительный директор АКАР. Как ранее отметил директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский, проблема платежей, которые поступают блогерам через соцсети состоит в том, что «банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла». Разработка законопроекта, призванного упорядочить налогообложение блогеров, поручена Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе. В Минцифры отвергли связь проблем с доступом к госсайтам с замедлением работы Twitter 10 марта 2021, 13:34 Текст: Алина Назарова

Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера «Ростелеком», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе Минцифры. «Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», – сказали в Минцифры, передает РИА «Новости». Там добавили, что по информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого, в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. Стартовала новая акция проекта «ТопБлог» 10 марта 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Акция «Возможность, которую нельзя упускать» стартовала по всей России, присоединиться к ней может любой желающий, а в качестве призов самые активные участники получат возможность встретиться с одним из 100 амбассадоров проекта. Начнется акция с того, что ее амбассадоры в своих аккаунтах в Instagram расскажут возможностях, которые однажды помогли им добиться успеха, они также поставят хештег #РоссияСтранаВозможностей и отметят проект «ТопБлог». Присоединиться к акции смогут все желающие – достаточно разместить на своей странице в Instagram историю, поставив тот же хештег и отметив @topblog_rsv. Главная задача мероприятия – дать возможность каждому реализовать свою идею или заветную мечту благодаря встрече с амбассадором акции. Победители будут определены до 18 апреля, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Самые активные участники получат возможность лично пообщаться с одним из 100 амбассадоров. Для этого в публикации нужно будет отметить того амбассадора, с которым хотелось бы встретиться. Всего таких встреч будет 100. Это может быть, например, завтрак с губернатором, игра в шахматы, тренировка, поход в музей или театр с блогером, разбор фото-портфолио и так далее. Участник сможет рассказать о своем проекте или идее его создания, получить консультацию по волнующей теме, обратную связь по ошибкам или помощь в составлении дорожной карты реализации своей идеи», – рассказала глава молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих. Амбассадорами акции станут известные деятели искусств, культуры, спортсмены, государственные деятели, блогеры и многие другие. В их числе футболист, экс-капитан Сборной России по футболу Алексей Смертин; губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров; председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев; ведущий «Матч ТВ» и капитан сборной России по регби Василий Артемьев; олимпийская чемпионка Аделина Сотникова; российский журналист, телеведущий на «Первом канале» Максим Шарахутдинов и другие. Акция проводится в два этапа: с 10 марта по 10 апреля участники будут публиковать свои истории, а до конца мая-июня будут проходить сами тематические встречи. Формат встречи может быть как онлайн, так и оффлайн. По словам Ирины Карих, «каждый амбассадор лично выберет самые интересные публикации, в которых был отмечен». «Имена амбассадоров будут опубликованы на сайте проекта «ТопБлог». Из этого списка пользователи смогут выбрать известных людей, с которыми хотят встретиться. Сейчас там заявлены первые 20 персон, остальные 80 мест мы оставили вакантными, чтобы к акции могли присоединиться все, кто готов к открытому диалогу и находится в поиске свежих идей. Мы будем принимать заявки от руководителей регионов и госкорпораций, представителей креативной индустрии, общественных организаций и других лидеров мнений. Уверена, что в итоге у нас получится большой марафон полезных встреч. Возможно, кто-то найдет отличного специалиста в лице участника акции либо узнает о его проекте и захочет помочь в реализации на более масштабном уровне», – добавила она. Проект «ТопБлог» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Акция проводится в рамках проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Роскомнадзор составил три новых протокола на Twitter за не удаленный незаконный контент 10 марта 2021, 21:03 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола, которые составил в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. «Мы по Twitter направили в мировой суд три протокола. Каждый протокол составлен за определенное административное правонарушение – неудаление запрещенной информации», – цитирует ТАСС Субботина. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google 10 марта 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других, отмеченные в России, были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», – приводит ТАСС сообщение. Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, «не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории России». В полдень среды в России были выявлены сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной думы и Совета Федерации. Позже сайты восстановили работу. В Минцифры поясняли, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора. В среду СМИ сообщали, что в Страсбурге загорелся облачный хостинг компании OVHcloud, что привело к сбоям в Сети по всей Франции.