Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter

Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы Twitter на территории России и продлил меры по замедлению трафика соцсети до 15 мая.

«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час», – указали в Роскомнадзоре, напомнив при этом, что в соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления.

В ведомстве сообщили, что 1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась встреча, в рамках которой вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.

«На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещенного контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России», – указали в Роскомнадзоре.

С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере – полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая. Тем самым Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещкнного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством России.

«Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», – добавили в ведомстве.

Между тем, на прошлой неделе Мировой судья Таганского района Москвы трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.

Роскомнадзор 10 марта объявил о замедлении скорости работы Twitter в России. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.