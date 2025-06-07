Tекст: Александра Юдина

Японские комментаторы выразили мнение, что Соединенным Штатам больше невыгодно продолжать поддержку украинской стороны и стоит уделить внимание другим приоритетам, передает телеканал 360.

Один из пользователей отметил, что и Японии не стоит делать ставку на Украину, посчитав, что стране будет выгоднее развивать дипломатические отношения с Россией. Другой комментатор заявил, что Владимир Зеленский ранее поступал по своему усмотрению, однако теперь ему предстоит за это расплачиваться.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что, учитывая перспективы освоения Арктики, Японии не стоит вступать в конфронтацию с Россией. Также напомнили слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Украина не относится к числу стратегически важных стран для США, а Россия важна для Вашингтона как элемент баланса в ядерном сдерживании и для мира на Ближнем Востоке.

Дополнительно, по мнению части японских читателей, США не заинтересованы в ненужных рисках, а решающим фактором в изменении позиции Вашингтона стал саботаж украинской стороны на российских аэродромах, осуществленный скрытно.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Дональда Трампа оказанию военной помощи Киеву.