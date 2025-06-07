Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Японцы отметили бесперспективность поддержки Украины и Зеленского
Новость о том, что США перенаправят предназначавшиеся для Украины компоненты ракет своим военным на Ближнем Востоке, вызвала оживленное обсуждение среди читателей японского портала Yahoo News.
Японские комментаторы выразили мнение, что Соединенным Штатам больше невыгодно продолжать поддержку украинской стороны и стоит уделить внимание другим приоритетам, передает телеканал 360.
Один из пользователей отметил, что и Японии не стоит делать ставку на Украину, посчитав, что стране будет выгоднее развивать дипломатические отношения с Россией. Другой комментатор заявил, что Владимир Зеленский ранее поступал по своему усмотрению, однако теперь ему предстоит за это расплачиваться.
Некоторые комментаторы подчеркнули, что, учитывая перспективы освоения Арктики, Японии не стоит вступать в конфронтацию с Россией. Также напомнили слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Украина не относится к числу стратегически важных стран для США, а Россия важна для Вашингтона как элемент баланса в ядерном сдерживании и для мира на Ближнем Востоке.
Дополнительно, по мнению части японских читателей, США не заинтересованы в ненужных рисках, а решающим фактором в изменении позиции Вашингтона стал саботаж украинской стороны на российских аэродромах, осуществленный скрытно.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Дональда Трампа оказанию военной помощи Киеву.