Вильфанд назвал регионы России с потенциально засушливым климатом

Климат в Крыму, Краснодарском крае, на Ставрополье, юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам ученых, изменение климата, быстрый темп которого спровоцирован выбросами парниковых газов от промышленности, приведет к тому, что глобальная температура вырастет к концу века, в лучшем случае, на 1,5 градуса. В худшем варианте, если объем выбросов парниковых газов в атмосферу не будет снижаться, повышение температуры составит более 4,5 градуса. Кроме того, климатологи отмечают тенденции в изменения климата для различных регионов планеты.

«Климатически будет увеличиваться засушливость. По расчетам, по климатическим моделям, видно, что в южных регионах уменьшается количество осадков. Например, в умеренных регионах оно не уменьшается (годовое количество осадков), на севере растет, а на юге уменьшается. Больше всего это касается самых южных регионов, в низких широтах: тропических и субтропических. Что касается нашей страны, это и Крым, Ставрополье, Краснодарский край, азиатская часть (южные районы) – по расчетам, к середине века (климат здесь) станет более засушливым», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Но, по его словам, прогноз о засухе выпускается не раньше мая.

«Насчет засухи – это совершенно исключено... Есть такой прогноз, он касается увлажнения почвы для вегетации озимых культур. Ситуация, в принципе, везде благоприятна, но в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается местами дефицит влаги в почве. В период с января по март включительно выпало около нормы осадков. Конечно, это полностью не демпфирует ситуацию. Речь шла о том, что до входа в зиму был явный дефицит влаги в почве. По данным Росгидромета на конец ноября, 22,4% засеянных площадей фиксировались, как площади с плохим состоянием озимых. Зима улучшила состояние и сейчас от 8 до 10% находится в удовлетворительном состоянии. Связано это с тем, что в этих регионах – дефицит продуктивной влаги, но это не имеет отношения к понятию засуха», – сказал Вильфанд.



Он уточнил, что прогнозы засухи Гидрометцентр раньше конца мая не выпускает, так как подобные прогнозы зависят от осадков, которые за столь долгое время спрогнозировать невозможно.

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