Су-30СМ и Су-35 расширили возможности высшего пилотажа

Появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа, заявил командир «Русских витязей» Сергей Щеглов в интервью в связи с 30–летием группы, которое отмечается 5 апреля. «То, что раньше для самолета считалось критическим режимом, когда он не управлялся, сейчас это вполне управляемый режим. Раньше «штопор» – это было что–то за гранью дозволенного, а сейчас – вполне себе корректный маневр. Самолеты очень хорошие, возможности обширные, и действительно, наша техника – одна из лучших в мире», – передает ТАССслова Щеглова. Он пояснил, что Су–30СМ и Су–35 сохранили аэродинамику истребителя Су–27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. «Это совершенно другое поколение самолетов. На них установлена более точная система навигации, они обладают расширенными возможностями по боевому применению», – подчеркнул командир группы. По сравнению с Су–27, новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. «Сейчас самолет стал более дружелюбен к летчику: он позволяет пилотировать и не отвлекаться на то, чтобы не выйти за критические параметры, такие как угол атаки и перегрузка. Даже тогда, когда аэродинамических органов управления будет недостаточно, самолет подключит управляемый вектор тяги. Это и отличает новый самолет от Су–27», – пояснил Щеглов. «Русские витязи» уже отработали комплекс новых фигур, когда начали летать на Су–30СМ. Они показывали на выступлении в Малайзии комплекс с применением режима «Маневр». Он позволяет управлять самолетом даже при сбрасывании скорости до нулевой отметки и выполнять фигуры пилотажа на закритических углах атаки. По словам Щеглова, Су–30 и Су–35 впервые с советских времен стали комфортными для летчиков. «В Советском Союзе думали о возможностях авиационной техники, а про условия быта летчиков в кабине в принципе никто не думал. Например, истребители несли боевое дежурство на Крайнем севере, но о подогреве сидений никто не позаботился: приходилось кое–как продувать кондиционером. А сейчас в кабине есть и подогрев сидений, и очень комфортный кондиционер: холодно – убавил, жарко – прибавил», – сказал он. Кроме того, Су–35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях. «Это очень важно при подготовке самолета на земле и отсутствии наземных средств обеспечения, например при подготовке машины к повторному вылету на аэродроме промежуточной посадки», – пояснил Щеглов. Он добавил, что «Русские витязи» осенью 2021 года планирует два выступления за границей. «Мы получили ряд приглашений. Осенью этого года планируем два визита за рубеж», – сказал он. Щеглов не уточнил, в какие именно страны собирается лететь группа. Он подчеркнул, что большая часть времени летчиков уходит на демонстрацию отечественной авиатехники на территории России. «Русские витязи» – единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су–30СМ и Су–35, ранее – Су–27. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1–й эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. Впервые Су–35 вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В июле 2020 года перевооружение на Су–35 завершилось после того, как четыре новых самолета были перебазированы с завода–изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су–30СМ. Напомним, в конце марта «Русские витязи» впервые отработали стрельбы на самолетах Су-35С.

В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу 4 апреля 2021, 11:52

Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», – сказал Цеков, об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации». Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость. Также Цеков считает, что «не нужно во всем видеть руку американцев», по его словам, «украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины». Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову. В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.

Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. «Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале. Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы». По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин. Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он. В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы. В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

Глава Роснедр, замминистра природных ресурсов и экологии страны Евгений Киселев рассказал, какие полезные ископаемые выйдут на первый план в случае победы шведской активистки Греты Тунберг и других экоактивистов. Глава Роснедр сообщил «Российской газете», что нефть и газ сохранят свою значимость еще 30-40 лет. Он также рассказал о значимости углеводородов и перспективах их замены на другие виды топлива. Он отметил, что перспективы углеводородов в мире определяются тем, «победит ли Грета Тунберг». В случае ее победы, по мнению Киселева, основным ресурсом, которым будет пользоваться человечество, станет кремний. При этом он отметил, что «Русская равнина богата осадочными породами, содержащими огромное количество кремния. «Деревянный молоток с кремниевыми насадками будет символом этой эпохи. В каждом времени был свой символ в области минеральных ресурсов. Тот же самый кремний. Потом олово и медь, железо, сопряженное с углем, который был необходим для того, чтобы железо плавить. Потом цветные металлы, необходимые для электроники. Я думаю, что нефть и газ не потеряют свою значимость еще долгое время», – добавил глава Роснедр. Кроме того, по оценкам Киселева, объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи, газа – на более чем 60 лет. Тунберг – шведская экоактивистка, требующая от властей усилить борьбу с изменением климата. Она получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе. В марте в британском городе Уинчестер появилась бронзовая статуя шведской активистки Греты Тунберг.

Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей и побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) даст еще больший эффект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали – какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом сколько будет перевозить пассажиров (МЦК – прим. ВЗГЛЯД) ... Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения – прим. ВЗГЛЯД), уже работает на пределе своих возможностей», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Как отметил мэр столицы, после запуска БКЛ будет еще больший эффект и у жителей районов появится больше вариантов пересадок. «Часть перегруженных станций уже сегодня за счет новой логистики пассажиров будут разгружаться», – добавил он. 1 апреля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники».

Россия обладает пятью видами вооружения, способными обеспечить ей победу в случае войны с Украиной, считает обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Епископос. По мнению Епископоса, Россия существенно превосходит Украину в воздухе и имеет более совершенные системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости». Обозреватель заявил, что ВСУ вряд ли смогут преодолеть российские ПРО, напомнив о базирующемся в Крыму зенитно-ракетном комплексе С-400 «Триумф». Эксперт отметил, что он способе поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Также Епископос выделил истребители Су-35С, которым Киев ничего не сможет противопоставить в силу своей отсталости, а также численного превосходства российских военно-космических войск. В случае военного столкновения на суше Россия может использовать БМП-3М, чья маневренность даст преимущество в условиях боевых действий в городе, считает эксперт. Отметил он и танки Т-90М, при этом добавив, что украинские Т-84 «Оплот» тоже не стоит списывать со счетов, однако их количества не хватит для эффективных действий. Наконец Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», обратив внимание на их способность производить до восьми выстрелов в минуту. В пятницу в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым. Позже в Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России. Российский футболист скончался во время матча 4 апреля 2021, 21:14 Текст: Абдулла Шакиров

Футболист клуба «Знамя труда», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (третий дивизион чемпионата России), Никита Сидоров умер во время футбольного матча сразу после выхода на поле, сообщил тренер клуба Роман Шапкин. «Это футболист молодежной команды. У них свой тренер. Я работаю в основной, но в общих чертах могу рассказать о сложившейся ситуации. Во время матча в рамках подготовки к сезону, это была товарищеская встреча. Футболист вышел на замену, буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал. Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», – передает слова тренера РИА «Новости». По информации ТАСС, спортсмену было 18 лет. В апреле прошлого года в Москве умер 22-летний воспитанник столичного ФК «Локомотив» Иннокентий Самохвалов. ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса 4 апреля 2021, 22:22

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил украинский министр. «Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации с безопасностью. «ЕС с вами», – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля», – написал Кулеба в Twitter. Ранее в воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов. Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни, отметив, что пища была более натуральной и продукты изготавливались по ГОСТу. «У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», – рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». По мнению Мясникова, число людей, страдающих от лишнего веса, растет из-за специфики пищевой промышленности. Он отметил, что продукты чаще всего содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляется сахар и пальмовое масло. Ранее Александр Мясников развеял миф об опасном холестерине, отметив, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на его основе. Россиян предупредили о новом способе мошенничества 4 апреля 2021, 19:27 Текст: Абдулла Шакиров

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных россиян, с помощью которой получают доступ к денежным вкладам, рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева. Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь работниками банков, предлагают открыть вклад под более высокий процент. Затем они предоставляют ссылку на фейковую страницу аутентификации в онлайн-сервисе банка, где просят ввести настоящие логин и пароль, передает радио Sputnik. Как считает представитель Positive Technologies, старые схемы с получением личных данных уже действуют редко, так как многие граждане в курсе, что нельзя озвучивать по телефону коды из SMS-сообщений для подтверждения операций, и злоумышленникам приходится придумывать новые способы мошенничества. Тем временем в Центральном банке сообщили, что в курсе новой схемы похищения средств, и объяснили, что интерес преступников к депозитам вырос, поскольку там у граждан гораздо больше денег, чем на картах. В начале марта сообщалось о новой схеме мошенничества через рассылку e-mail, напоминающего сообщение от портала «Госуслуги», в котором получателю предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат. На Украине пожаловались на падение объемов транзита российского газа 4 апреля 2021, 21:53 Текст: Абдулла Шакиров

Транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. «После запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и газоснабжение в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через «Турецкий поток». Сейчас транзит выполняется только для потребителей из Молдавии. Если строительство «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию завершится, Газпром переведет через него и транзит в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю 10 – 12 млрд кубометров транзита ежегодно», – написал Макогон в Facebook. «Очень важно не допустить завершения строительства Северного потока – 2. Транзит газа Украиной не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности», – сообщил глава «Оператора ГТС Украины». В марте в Газпроме заявили, что контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действительны. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В Швейцарии полиция применила против протестующих резиновые пули 4 апреля 2021, 12:15 Текст: Ксения Панькова

В швейцарском городе Санкт-Галлен полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих, которые устроили беспорядки из-за ограничений на фоне коронавируса. По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером. Отмечается, что в полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. «В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям», – говорится в сообщении правоохранителей, передает РИА «Новости». По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тыс. долларов. По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как заявила мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, «полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию». Она также назвала действия полиции оправданными. 6 марта в Цюрихе правоохранители использовали слезоточивый газ против участниц несогласованной акции, организованной феминистками в преддверии Международного женского дня. Украина ввела санкции против Россотрудничества 4 апреля 2021, 18:19

Решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям введено 4 апреля в действие президентом республики Владимиром Зеленским. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского президента. Согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям. Ранее сообщалось, что СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество. Саудовская Аравия повысила цены на нефть для стран Азии 4 апреля 2021, 17:46 Текст: Елена Мирошниченко

Крупнейшая компания по добыче и запасам нефти в мире Saudi Aramco повысила на 40 центов цену майские поставки сырья для клиентов на азиатском рынке, сообщает агентство Bloomberg. С апреля баррель нефти сорта Arab Light от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии для Азии стоит 1,8 доллара, передает ТАСС. Уточняется, что большинство цен для потребителей из Северо-Западной Европы не изменится, но цена на Arab Light для этого региона упадет на 20 центов до 2,4 доллара. Что касается США, цена на большую часть сортов будет снижена для на 10%. В ноябре прошлого года Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Европы. Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля 4 апреля 2021, 16:42 Текст: Елена Мирошниченко

Снег исчезнет в Москве к 13 апреля, а уже в середине месяца температура воздуха повысится до 18 градусов, что обычно бывает только в начале мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Влияние антициклона сохранится на большей части последующей недели, благодаря чему осадки будут маловероятны. Облаков прогнозируется немного, усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля», – передает слова Тишковца РИА «Новости». Синоптик уточнил, что к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на 13-18 градусов. По его словам, такая температура воздуха свойственна первой половине мая. Ранее сообщалось, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров. Следователи начали проверку после гибели сына худрука студии «Непоседы» 4 апреля 2021, 14:12 Текст: Елена Мирошниченко

Следственный комитет начал проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. «Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», – рассказала она. Врадий уточнила, что по предварительным данным, мальчик выпал во время фотографирования. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что погибший сын Пинджоян и его семья «характеризуются положительно», по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее стало известно, что сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян 14-летний Кирилл упал с крыши, на которую вылез из окна своей комнаты.