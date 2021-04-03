В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России

Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.

Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости».

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.

Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%.

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